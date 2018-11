Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Repülővel vitte el a mexikói rendőrség azt a 105 embert, aki vállalta, hogy hazatér, és nem próbál átjutni az Egyesült Államokba, de azt nem mondták el, hogy melyik országba küldték őket.","shortLead":"Repülővel vitte el a mexikói rendőrség azt a 105 embert, aki vállalta, hogy hazatér, és nem próbál átjutni az Egyesült...","id":"20181128_Feladta_a_migranskaravan_105_tagja_inkabb_hazamentek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4afeec95-b36b-4880-9767-9e3ab8708379","keywords":null,"link":"/vilag/20181128_Feladta_a_migranskaravan_105_tagja_inkabb_hazamentek","timestamp":"2018. november. 28. 19:34","title":"Feladta a migránskaraván 105 tagja, inkább hazamentek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti lap azt állította, a szervezet „járta ki” az olaszliszkai lincselés egyik vádlottjának megítélt kártérítést, a Helsinki szerint viszont nem ők képviselték a férfit. ","shortLead":"A kormánypárti lap azt állította, a szervezet „járta ki” az olaszliszkai lincselés egyik vádlottjának megítélt...","id":"20181128_Magyar_Idok_Helsinki_Bizottsag_olaszliszkai_lincseles_karterites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac88be0-ddf5-40e8-a1df-e804b58d5370","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Magyar_Idok_Helsinki_Bizottsag_olaszliszkai_lincseles_karterites","timestamp":"2018. november. 28. 17:19","title":"A kormánylap az olaszliszkai lincselő miatt támadta a Helsinki Bizottságot, de nagyon mellényúltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tao-támogatásból épülne.","shortLead":"Tao-támogatásból épülne.","id":"20181128_Lajosmizse_sem_marad_sportcsarnok_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f034c3e4-f44d-4536-b95d-d3dd326203aa","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Lajosmizse_sem_marad_sportcsarnok_nelkul","timestamp":"2018. november. 28. 15:43","title":"Lajosmizse sem marad sportcsarnok nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem titok, hogy nem fogynak igazán jól az idén ősszel bemutatott iPhone-ok. Hogy ösztönözze a vásárlást, bónuszként akár 100 dollárt is kínál az Apple azoknak a felhasználóknak, akik régebbi iPhone-jukat iPhone XR-re vagy iPhone Xs-re cserélik.","shortLead":"Nem titok, hogy nem fogynak igazán jól az idén ősszel bemutatott iPhone-ok. Hogy ösztönözze a vásárlást, bónuszként...","id":"20181128_apple_promocio_bonusz_csereprogram_kereteben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1f835d-fe0b-4972-b7f4-5eae799833f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_apple_promocio_bonusz_csereprogram_kereteben","timestamp":"2018. november. 28. 18:18","title":"Inkább belefizet az új telefonba az Apple, csak vegyék már az emberek idei iPhone-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e7d382-4d25-4d7c-8378-3554d7f24d4e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Betegség, tájékozódási problémák, de a hullámok is közrejátszhattak a szakemberek szerint abban, hogy az elmúlt napokban tömegével vetődtek partra, majd pusztultak el a delfinek Új-Zéland partjainál. ","shortLead":"Betegség, tájékozódási problémák, de a hullámok is közrejátszhattak a szakemberek szerint abban, hogy az elmúlt...","id":"20181130_delfin_gombolyufeju_delfin_gombfeju_delfin_uj_zeland","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6e7d382-4d25-4d7c-8378-3554d7f24d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f05107-7235-49c2-a542-af49e338b319","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_delfin_gombolyufeju_delfin_gombfeju_delfin_uj_zeland","timestamp":"2018. november. 30. 10:33","title":"Tömegével vetődnek partra és pusztulnak el a delfinek Új-Zélandnál, a tudósok sem tudják, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bfea912-abcc-4756-a3a5-95a6f768e497","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író, Margaret Atwood azt állítja, nem kellett sokat gondolkodnia, az új könyvet az a világ inspirálta, amelyben ma is élünk.","shortLead":"Az író, Margaret Atwood azt állítja, nem kellett sokat gondolkodnia, az új könyvet az a világ inspirálta, amelyben ma...","id":"20181128_Lesz_folytatasa_A_szolgalolany_mesejenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bfea912-abcc-4756-a3a5-95a6f768e497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f9b6730-c84a-4896-b701-ae29dcc97be2","keywords":null,"link":"/kultura/20181128_Lesz_folytatasa_A_szolgalolany_mesejenek","timestamp":"2018. november. 28. 17:38","title":"Lesz folytatása A szolgálólány meséjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eab7c76-a9ac-4f41-ba33-03a871f50639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Belehúz a magyar űripar.","shortLead":"Belehúz a magyar űripar.","id":"20181129_Teljesen_komoly_elfogadtak_az_uj_magyar_uripari_strategiat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eab7c76-a9ac-4f41-ba33-03a871f50639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdefcbdd-19ff-478e-844f-ff20af4e21a7","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Teljesen_komoly_elfogadtak_az_uj_magyar_uripari_strategiat","timestamp":"2018. november. 29. 16:44","title":"Új stratégiát fogadott el a Magyar Űripari Klaszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Teljes útlezárás mellett vizsgálják.","shortLead":"Teljes útlezárás mellett vizsgálják.","id":"20181130_Halalos_gazolas_Gyalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a0deb06-93dc-4521-ba5d-e358d50f5500","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Halalos_gazolas_Gyalon","timestamp":"2018. november. 30. 07:39","title":"Halálos gázolás Gyálon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]