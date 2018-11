Még az áprilisi választások előtt, a kampányban Terry Black a Tv2-nek azt nyilatkozta, Vonának homoszexuális kapcsolatai voltak. (Erről részletesen itt és itt írtunk.)

Vona Gábor most azt Indexnek azt mondta, nem az fájt, hogy Terry homoszexuálisnak nevezte őt, mert ha az lenne, akkor felvállalná. Azt fájt neki, hogy hazugsággal sározták be. Nem csak Terry Black, hanem Amanda Elstak is beszélt Vonáról, így neki is kártérítést kell fizetnie.

Vona kettőjükön kívül több sajtóterméket is beperelt, a Tv2-n kívül a Ripostot, a Pestisrácokat, a Lokált és az Origót is. A bíróság mindegyik alperesre külön-külön szabott ki bírságot, összesen több mint 6 millió forintot kell fizetniük Vonának. Ezen kívül az alpereseknek bocsánatot is kell kérniük a Jobbik volt elnökétől.

Vona elfogadta és örül az ítéletnek, és ha az alperesek nem fellebbeznek, akkor az jogerőssé válik.