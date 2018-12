Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4fd2cc0c-0145-4891-b737-cb09644796f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181130_A_vilag_ket_arca_egeszen_megdobbento_fotomontazsokkal_sokkol_egy_torok_muvesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fd2cc0c-0145-4891-b737-cb09644796f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557ce104-8f01-4e7f-8af0-1df3fcb2b7d1","keywords":null,"link":"/elet/20181130_A_vilag_ket_arca_egeszen_megdobbento_fotomontazsokkal_sokkol_egy_torok_muvesz","timestamp":"2018. november. 30. 12:06","title":"Megdöbbentő fotómontázsokkal sokkol egy török művész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cddf528-7894-4efd-8e49-4ae66e2d70e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A most leleplezett Palisade-ben ülésenként 2, azaz összesen 16 pohártartó kapott helyet. És akkor a 7 USB-portról még nem is tettünk említést. ","shortLead":"A most leleplezett Palisade-ben ülésenként 2, azaz összesen 16 pohártartó kapott helyet. És akkor a 7 USB-portról még...","id":"20181201_8_ulessel_tamad_a_hyundai_gigantikus_uj_divatterepjaroja_suv_v6","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cddf528-7894-4efd-8e49-4ae66e2d70e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce20e39-3888-4422-9198-1eb78d3932b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181201_8_ulessel_tamad_a_hyundai_gigantikus_uj_divatterepjaroja_suv_v6","timestamp":"2018. december. 01. 08:21","title":"8 üléssel támad a Hyundai gigantikus új divatterepjárója, félhet az Audi Q7?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évente rengeteg ember kerül kórházba ételmérgezés miatt az Egyesült Államokban. A Google és a Harvard közös fejlesztése a hasonló gondoknak venné elejét azzal, hogy listázni tudja a közegészségügyi szempontból problémásnak tűnő éttermeket. ","shortLead":"Évente rengeteg ember kerül kórházba ételmérgezés miatt az Egyesült Államokban. A Google és a Harvard közös fejlesztése...","id":"20181129_google_harvard_egyetem_mesterseges_intelligencia_etterem_finder_etelmergezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342953d8-9d3c-46cc-aa71-4fff500f0d1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_google_harvard_egyetem_mesterseges_intelligencia_etterem_finder_etelmergezes","timestamp":"2018. november. 29. 09:33","title":"Megcsinálták a mesterséges intelligenciát, amelyik képes kiszűrni a rossz éttermeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04aeb7a7-adfe-4e96-bb40-7b13dd0d9bac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypártivá silányított, egykor nagynevű Figyelő címlapon megy neki a Mazsihisznek és Heisler Andrásnak az Együttélés Háza miatt.","shortLead":"A kormánypártivá silányított, egykor nagynevű Figyelő címlapon megy neki a Mazsihisznek és Heisler Andrásnak...","id":"20181130_Az_izraeli_nagykovet_megdobbent_a_Figyelo_cimlapjan_es_aggodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04aeb7a7-adfe-4e96-bb40-7b13dd0d9bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6edc1aa-c795-4c6c-88ab-f59128c1dd6a","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Az_izraeli_nagykovet_megdobbent_a_Figyelo_cimlapjan_es_aggodik","timestamp":"2018. november. 30. 12:44","title":"Az izraeli nagykövet megdöbbent a Figyelő címlapján és aggódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc4d1a1-5b1a-4752-80c5-3e840d4c7d20","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Máris beárazta a tőkepiac a takarékszövetkezeti integráció péntek délutánra időzített bombasztikus bejelentését. E szerint a bank körül alakulhat ki egy olyan méretű pénzintézet, amely idővel Csányi Sándor OTP-jének a kihívója lehet.","shortLead":"Máris beárazta a tőkepiac a takarékszövetkezeti integráció péntek délutánra időzített bombasztikus bejelentését. E...","id":"20181130_Nagyot_lep_ma_a_Takarekbank_a_Meszarosmegabank_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abc4d1a1-5b1a-4752-80c5-3e840d4c7d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a6d282-3842-4776-a453-7ea9d9a2312d","keywords":null,"link":"/kkv/20181130_Nagyot_lep_ma_a_Takarekbank_a_Meszarosmegabank_fele","timestamp":"2018. november. 30. 12:30","title":"Nagyot lép ma a Takarékbank a Mészáros-megabank felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, a kártevők ellen valós időben védő, mesterséges intelligencián és gépi tanuláson alapuló vírusvédelmi technológiát fejlesztett a G Data. A német kiberbiztonsági vállalat által bejelentett DeepRay célja, hogy felismerje azokat a rosszindulatú kódokat, amelyeket a bűnözők különböző álcázási módszerekkel újracsomagoltak.","shortLead":"Új, a kártevők ellen valós időben védő, mesterséges intelligencián és gépi tanuláson alapuló vírusvédelmi technológiát...","id":"20181129_gdata_antivirus_deepray_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce268439-ea9f-402e-b2fe-20edd969a231","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_gdata_antivirus_deepray_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. november. 29. 10:03","title":"Vírusirtó: olyan ez, mintha egy terrorista újra és újra megpróbálna felcsempészni egy fegyvert egy repülőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a Facebook által már tesztelt funkció segítségével egyszerűen és gyorsan megoldható, hogy egy-egy témával kapcsolatban semmi ne jelenjen meg az üzenőfalon, még akkor sem, ha minden második ismerős arról tesz közzé bejegyzéseket.","shortLead":"Egy, a Facebook által már tesztelt funkció segítségével egyszerűen és gyorsan megoldható, hogy egy-egy témával...","id":"20181130_facebook_tartalomszures_kulcsszavas_szures_hirfolyam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d896c43d-4eff-488c-89e4-40118850f819","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_facebook_tartalomszures_kulcsszavas_szures_hirfolyam","timestamp":"2018. november. 30. 10:03","title":"Új funkció a Facebookon, kiszűrheti vele a hírfolyamból az idegesítő bejegyzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Teréz körúti tűzben gyakorlatilag porig égett az épület.","shortLead":"A Teréz körúti tűzben gyakorlatilag porig égett az épület.","id":"20181201_115_milliot_gyujtott_mar_ossze_a_DK_miota_leegett_a_kozpontjuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae446ac-aff8-4c26-b38d-2e9d131bc521","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_115_milliot_gyujtott_mar_ossze_a_DK_miota_leegett_a_kozpontjuk","timestamp":"2018. december. 01. 09:14","title":"11,5 milliót gyűjtött már össze a DK, mióta leégett a központjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]