[{"available":true,"c_guid":"81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Szokatlan módon ellenzéki javaslatra törölnek egy pontot a migrációval kapcsolatos törvénymódosító javaslatból.","shortLead":"Szokatlan módon ellenzéki javaslatra törölnek egy pontot a migrációval kapcsolatos törvénymódosító javaslatból.","id":"20181129_Meglepo_ellenzeki_javaslatot_tamogat_a_parlamenti_fobizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b44028-54bb-4e7d-b236-9573cc7f7d17","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Meglepo_ellenzeki_javaslatot_tamogat_a_parlamenti_fobizottsag","timestamp":"2018. november. 29. 20:44","title":"A Fidesz támogatásával fúrhatja meg a kormány ötletét az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5bdc6a3-7241-4285-b71f-f1725bc7a388","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi átvett a sértettől százezer forintot, de aztán elérhetetlenné vált, a beígért árut esze ágában sem volt elküldeni.","shortLead":"A férfi átvett a sértettől százezer forintot, de aztán elérhetetlenné vált, a beígért árut esze ágában sem volt...","id":"20181129_Muszaki_cikket_igergeto_csalot_keres_a_rendorseg__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5bdc6a3-7241-4285-b71f-f1725bc7a388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e1a4400-1e83-4830-97c4-af292c3c5182","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Muszaki_cikket_igergeto_csalot_keres_a_rendorseg__foto","timestamp":"2018. november. 29. 16:10","title":"Műszaki cikket ígérgető csalót keres a rendőrség – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c354879-c77b-44ef-a615-ffbeaad267cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sima légi járattal megy Argentínába a kancellár.","shortLead":"Sima légi járattal megy Argentínába a kancellár.","id":"20181130_Vizsgaljak_Merkel_kenyszerleszallasat_felmerult_a_szandekos_szabotazs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c354879-c77b-44ef-a615-ffbeaad267cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1992a2-5ed9-44cf-9457-61206be1c9c1","keywords":null,"link":"/vilag/20181130_Vizsgaljak_Merkel_kenyszerleszallasat_felmerult_a_szandekos_szabotazs","timestamp":"2018. november. 30. 10:19","title":"Vizsgálják Merkel kényszerleszállását, felmerült a szándékos szabotázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a66303c8-2172-4502-901c-47a35bdb3871","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Molnár György Elefánt a napokban kapta meg a szöveteredményét.\r

