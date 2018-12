Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c8afcbd-e6d0-400f-a727-96395d83580c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tipizálták a tanárokat. Önök is találkoztak ilyenekkel?","shortLead":"Tipizálták a tanárokat. Önök is találkoztak ilyenekkel?","id":"20181130_Hangulatember_eletunt_maximalista__osszeallitottak_a_nyolc_legismertebb_tanartipust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c8afcbd-e6d0-400f-a727-96395d83580c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334f30dd-66bb-4184-a569-00174fed15a3","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Hangulatember_eletunt_maximalista__osszeallitottak_a_nyolc_legismertebb_tanartipust","timestamp":"2018. november. 30. 14:08","title":"Hangulatember, életunt, maximalista – összeállították a nyolc legismertebb tanártípust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Teljes útlezárás mellett vizsgálják.","shortLead":"Teljes útlezárás mellett vizsgálják.","id":"20181130_Halalos_gazolas_Gyalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a0deb06-93dc-4521-ba5d-e358d50f5500","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Halalos_gazolas_Gyalon","timestamp":"2018. november. 30. 07:39","title":"Halálos gázolás Gyálon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b90d4010-445e-496c-808d-63a238f8112d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már életveszélyessé nyilvánították a pécsi iskolát, az önkormányzat régóta tervezte a felújítást, a kormány is adott rá pénzt, de ez sem elég, ezért inkább áthelyezték a gyerekeket máshova, a pénzből pedig üres üzemcsarnokokat épít Pécs.","shortLead":"Már életveszélyessé nyilvánították a pécsi iskolát, az önkormányzat régóta tervezte a felújítást, a kormány is adott rá...","id":"20181130_Nincs_penz_a_pecsi_iskola_felujitasara_750_gyereket_helyeztek_at","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b90d4010-445e-496c-808d-63a238f8112d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee078c2f-2464-4629-846f-ff2b97cacc60","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Nincs_penz_a_pecsi_iskola_felujitasara_750_gyereket_helyeztek_at","timestamp":"2018. november. 30. 21:27","title":"Nincs pénz a pécsi iskola felújítására, 750 gyereket helyeztek át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a945a9-d71b-421c-a856-008d910b1039","c_author":"D. Bányász Gergő","category":"itthon","description":"A parameter.sk vette észre, hogy Peter Pellegrini szlovák kormányfő méltatlankodott egy keveset amiatt, mert a felvidék 63-as főútjának egyik tábláját „magyarosították”.","shortLead":"A parameter.sk vette észre, hogy Peter Pellegrini szlovák kormányfő méltatlankodott egy keveset amiatt, mert a felvidék...","id":"20181130_Nem_tetszett_a_magyar_felirat_a_szlovak_miniszterelnoknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23a945a9-d71b-421c-a856-008d910b1039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f502b8f2-6168-4449-8a94-05a4813f0df5","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Nem_tetszett_a_magyar_felirat_a_szlovak_miniszterelnoknek","timestamp":"2018. november. 30. 11:22","title":"Nem tetszett a magyar felirat a szlovák miniszterelnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b710879-8337-438c-978a-58a71f236a40","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ukrajnában választások közelednek, a kormány pedig gazdasági eredmények híján az orosz agresszió elleni fellépés hangoztatásával szerezhet magának népszerűséget, áll az e heti HVG elemzésében.","shortLead":"Ukrajnában választások közelednek, a kormány pedig gazdasági eredmények híján az orosz agresszió elleni fellépés...","id":"20181129_Ukrajnanak_is_kapora_johet_a_kercsi_orosz_agresszio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b710879-8337-438c-978a-58a71f236a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d023c744-4a13-4438-8973-50328a653b36","keywords":null,"link":"/vilag/20181129_Ukrajnanak_is_kapora_johet_a_kercsi_orosz_agresszio","timestamp":"2018. november. 29. 15:35","title":"Ukrajnának is kapóra jöhet a kercsi orosz agresszió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b629b831-d0d6-4e9e-845e-d1990a2c5650","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jó hírnév és emberi méltóság megsértése miatt indított pert Terry Black és mások ellen a Jobbik egykori elnöke. A pert első fokon Vona Gábor nyerte.","shortLead":"Jó hírnév és emberi méltóság megsértése miatt indított pert Terry Black és mások ellen a Jobbik egykori elnöke. A pert...","id":"20181130_Milliokat_kaphat_Vona_mert_Terry_Blackek_valotlansagokat_terjesztettek_rola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b629b831-d0d6-4e9e-845e-d1990a2c5650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a32525-3dfb-46e9-964c-4a7232d306b8","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Milliokat_kaphat_Vona_mert_Terry_Blackek_valotlansagokat_terjesztettek_rola","timestamp":"2018. november. 30. 16:02","title":"Milliókat kaphat Vona, mert Terry Blackék valótlanságokat terjesztettek róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d21835-7b84-44c1-9884-4b9fe40b1605","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy lakás gyulladt ki, a tűz az épület tetejére is átterjedt. ","shortLead":"Egy lakás gyulladt ki, a tűz az épület tetejére is átterjedt. ","id":"20181130_Tuz_volt_a_Hos_utcaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24d21835-7b84-44c1-9884-4b9fe40b1605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baddb40a-a877-4944-b292-337c55c9cc3b","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Tuz_volt_a_Hos_utcaban","timestamp":"2018. november. 30. 04:53","title":"Tűz volt a Hős utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4da4626-c9c9-4549-bd4f-150141aa282c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsőfokú hatóságnak új eljárást kell lefolytatnia, de a Ligetvédők szerint mivel csak eljárási hibákkal indokolták a döntést, az építkezés valószínűleg nemsokára folytatódhat.","shortLead":"Az elsőfokú hatóságnak új eljárást kell lefolytatnia, de a Ligetvédők szerint mivel csak eljárási hibákkal indokolták...","id":"20181129_Ligetvedok_A_birosag_hatalyon_kivul_helyezte_a_Neprajzi_Muzeum_epitesi_engedelyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4da4626-c9c9-4549-bd4f-150141aa282c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e87fed-1a09-47c8-a36c-8c4872bc3d44","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Ligetvedok_A_birosag_hatalyon_kivul_helyezte_a_Neprajzi_Muzeum_epitesi_engedelyet","timestamp":"2018. november. 29. 20:48","title":"Ligetvédők: A bíróság hatályon kívül helyezte a Néprajzi Múzeum építési engedélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]