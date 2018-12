"Mindenkit arra kérek, hogy annak a kultúrának megfelelően végezzük a dolgunkat, amit őseink ránk hagytak. Egymást ne bántsuk" – intette a Zöld Híd Társulás ülésén megjelent 91 településvezetőt a korelnök Pásztor Béla, Veresegyháza immár 53 éve első embere. Jó okkal, hiszen tapintható volt a feszültség.

A 116 tagtelepülésről összesen nyolc jelöltre tettek előzetesen javaslatot a november elején leköszönt Gémesi György helyére, ám az érintettek közül hatan "illő tisztelettel" elutasították a felkérést - feltehetően végiggondolták, mit veszíthetnek, ha szembe mennek a fideszes, vagy fideszközeli polgármesterek nem hivatalos blokkja által piedesztálra emelt Fördős Attila váci polgármesterrel.

Fördősnek így végül egyetlen kihívója maradt: Kurdi Ferenc, a kis zsákfalu, Kosd polgármestere.

A jelöltséget elfogadó Fördős biztosította a jelenlevőket, hogy semmiféle pártutasítást nem kapott, bár a Gémesi leköszönéséhez vezető előző ülés előtt Vécsey László, a térség fideszes országyűlési képviselője megbeszélést tartott a párthoz kötődő polgármesterekkel. Fördős most azt is közölte: "Nem tartanám szerencsésnek, hogy most nyilatkozzak a további lépésekről”.

A Fördőssel szemben induló kosdi polgármester, Kurdi megemlítette, hogy mióta a Zöld Híd Kft. bedobta a törülközőt és a Katasztrófavédelem finanszírozza a szemétszállítást, a cég 80 millió forinttal több pénzt kapott, mint amennyit korábban a nemzetinek mondott állami kukás cég, az NHKV folyósított. Ebből pedig nyilvánvalóvá, hogy a Zöld Híd működését maga az állami cég lehetetlenítette el.

A szavazás nem hozott meglepetést, Fördős Attila lett a Zöld Híd új elnöke, aki amint kihirdették a titkos szavazás eredményét, máris számonkérésbe kezdett. Bár az elnökség átadását-átvételét számos jogszabály, és a társulás szabályzata is rendezi, ő szavazást rendelt el arról, hogy ennek az aktusnak még az év vége előtt meg kell történnie ezzel azt a látszatot keltve, mintha a leköszönt Gémesinek rejtegetni való iratai lennének.

A váci polgármester a szavazás kezdetekor mindenáron a nyílt szavazást erőltette, amely amúgy alapszabályellenes megoldás lett volna. Fördős végül titkosan is kétharmadot kapott és megígérte, hogy a Zöld Híd anyagi helyzetének rendezésén fog dolgozni a Gémesi-féle vezetéssel szóba sem álló NHKV-val.