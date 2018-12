Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"577d012b-0aad-4120-bca5-47333ac6f500","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szervezet, a FINA bejelentette: hét nemzeti szövetség – közte Budapesttel a magyar – szeretné megrendezni a 2025-ös és a 2027-es világbajnokságot.","shortLead":"A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szervezet, a FINA bejelentette: hét nemzeti szövetség – közte Budapesttel...","id":"20181130_fina_vizes_vb_palyazat_budapest_duna_arena","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=577d012b-0aad-4120-bca5-47333ac6f500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7529b39-4483-4fd6-bb1d-48ececf85c5f","keywords":null,"link":"/sport/20181130_fina_vizes_vb_palyazat_budapest_duna_arena","timestamp":"2018. november. 30. 17:41","title":"Újabb vizes vb-re pályázik Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd19c579-3f40-4f7a-a019-f70f031a5043","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Akár bele is halhatott volna az allergiás reakcióba.\r

\r

","shortLead":"Akár bele is halhatott volna az allergiás reakcióba.\r

\r

","id":"20181130_Duplajara_dagadt_egy_lany_arca_a_hajfestektol__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd19c579-3f40-4f7a-a019-f70f031a5043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4907f92a-c825-4553-adae-e98c4c362b48","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Duplajara_dagadt_egy_lany_arca_a_hajfestektol__fotok","timestamp":"2018. november. 30. 14:42","title":"Duplájára dagadt egy lány arca a hajfestéktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77565d26-7b2f-405f-a888-1e693303f53d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egyik dolgozója azt állítja, 2020-ban leállíthatják a Google üzenetküldő szolgáltatását.","shortLead":"A Google egyik dolgozója azt állítja, 2020-ban leállíthatják a Google üzenetküldő szolgáltatását.","id":"20181201_google_uzenetkuldo_szolgaltatas_hangouts","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77565d26-7b2f-405f-a888-1e693303f53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a82981-7b32-478a-a0d9-ac9becc58005","keywords":null,"link":"/tudomany/20181201_google_uzenetkuldo_szolgaltatas_hangouts","timestamp":"2018. december. 01. 15:03","title":"Újabb szolgáltatását zárja be a Google, megszűnhet a Hangouts","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac5b1c5c-2cc9-425f-9fb4-8fa4767a3b3c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több uniós állampolgár megy el az Egyesült Királyságból, mint ahány érkezik. A vállalkozások már most szenvednek a munkaerőhiánytól, és súlyos problémákra számítanak az egészségügyben, oktatásban, valamint az építőiparban is.","shortLead":"Több uniós állampolgár megy el az Egyesült Királyságból, mint ahány érkezik. A vállalkozások már most szenvednek...","id":"20181130_Tobb_unios_allampolgar_megy_el_az_Egyesult_Kiralysagbol_mint_ahanyan_erkeznek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac5b1c5c-2cc9-425f-9fb4-8fa4767a3b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7cac55-a7d8-4413-a6d1-4566bfcf60e6","keywords":null,"link":"/kkv/20181130_Tobb_unios_allampolgar_megy_el_az_Egyesult_Kiralysagbol_mint_ahanyan_erkeznek","timestamp":"2018. november. 30. 10:58","title":"Negatívba fordult a migráció, komoly gondok lesznek az Egyesült Királyság munkaerőpiacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ez aggasztja Brüsszelt és személyesen Cecilia Malström asszonyt, az Európai Unió kereskedelmi biztosát, aki a Politico című brüsszeli lapnak nyilatkozott. ","shortLead":"Ez aggasztja Brüsszelt és személyesen Cecilia Malström asszonyt, az Európai Unió kereskedelmi biztosát, aki a Politico...","id":"20181201_Mi_lesz_ha_a_kiszamithatatlan_Trump_lepaktal_a_kinai_elnokkel_Europa_karara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96aef749-f2fa-4a83-a336-12400c66f412","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181201_Mi_lesz_ha_a_kiszamithatatlan_Trump_lepaktal_a_kinai_elnokkel_Europa_karara","timestamp":"2018. december. 01. 11:10","title":"Mi lesz, ha a kiszámíthatatlan Trump lepaktál a kínai elnökkel Európa kárára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c53606-b816-4dcc-a98f-d7c8c5176d1b","c_author":"LG Electronics","category":"brandchannel","description":"Az írás elsajátítását jobbára mindenki a ceruzával kezdi, de tudjuk-e vajon, hogy honnan erednek ezek az írószerszámok, amelyek a legmodernebb okostelefonok kiegészítőit is ihlették?","shortLead":"Az írás elsajátítását jobbára mindenki a ceruzával kezdi, de tudjuk-e vajon, hogy honnan erednek ezek az írószerszámok...","id":"lgelectronics_20181128_Ceruzatortenet_az_okortol_az_erintokepernyokig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92c53606-b816-4dcc-a98f-d7c8c5176d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca26b3b-2459-4fe6-8801-cbffff09b5dc","keywords":null,"link":"/brandchannel/lgelectronics_20181128_Ceruzatortenet_az_okortol_az_erintokepernyokig","timestamp":"2018. november. 30. 07:30","title":"Ceruzatörténet az ókortól az érintőképernyőkig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"LG Electronics Magyarország","c_partnerlogo":"66ef1010-d8f9-4b38-bac2-a48144838a3c","c_partnertag":"lgelectronics"},{"available":true,"c_guid":"0c621708-327b-467a-b627-5ceabdd9d455","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ingatlanfejlesztő cégnek kedvez egy nemrég megjelent rendeletmódosítást.","shortLead":"Az ingatlanfejlesztő cégnek kedvez egy nemrég megjelent rendeletmódosítást.","id":"20181201_Csaladban_marad_Schmidt_Maria_veje_lett_a_BIF_vezerigazgatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c621708-327b-467a-b627-5ceabdd9d455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad8b1ad-7142-4cc3-b352-4466b5e8944e","keywords":null,"link":"/kkv/20181201_Csaladban_marad_Schmidt_Maria_veje_lett_a_BIF_vezerigazgatoja","timestamp":"2018. december. 01. 16:15","title":"Családban marad: Schmidt Mária veje lett a BIF vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"876c12c1-16cd-4fd2-bf4f-43e447fda625","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Terroristák nyelvén szólalt meg, állítólag véletlen egybeesés volt.","shortLead":"Terroristák nyelvén szólalt meg, állítólag véletlen egybeesés volt.","id":"20181130_Kirugtak_egy_CNNkommentatort_Izraelellenesseg_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=876c12c1-16cd-4fd2-bf4f-43e447fda625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ef30a0-d65b-4a11-92fe-f16d614bd96e","keywords":null,"link":"/vilag/20181130_Kirugtak_egy_CNNkommentatort_Izraelellenesseg_miatt","timestamp":"2018. november. 30. 07:08","title":"Kirúgtak egy CNN-kommentátort Izrael-ellenesség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]