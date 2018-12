Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cd62159-a081-450c-8e8a-0972390ae90a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A családi fotózás előtti váltottak egymással pár szót, és nem tudni, hogy mikor fognak legközelebb találkozni. ","shortLead":"A családi fotózás előtti váltottak egymással pár szót, és nem tudni, hogy mikor fognak legközelebb találkozni. ","id":"20181201_Egyket_szot_valtott_csak_egymassal_Trump_es_Putyin_a_G20csucson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cd62159-a081-450c-8e8a-0972390ae90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593ffd3e-700b-4782-a231-c444cce86e03","keywords":null,"link":"/vilag/20181201_Egyket_szot_valtott_csak_egymassal_Trump_es_Putyin_a_G20csucson","timestamp":"2018. december. 01. 18:39","title":"Egy-két szót váltott csak egymással Trump és Putyin a G20-csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e7a158-498a-4d77-8669-25916467d23f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"28-25-re kapott ki a csapat. ","shortLead":"28-25-re kapott ki a csapat. ","id":"20181201_Elso_meccsen_kikapott_a_noi_kezivalogatott_az_Ebn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53e7a158-498a-4d77-8669-25916467d23f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252b2c1d-b9ae-4ce2-900a-7ebbb6943ab6","keywords":null,"link":"/sport/20181201_Elso_meccsen_kikapott_a_noi_kezivalogatott_az_Ebn","timestamp":"2018. december. 01. 16:32","title":"Első meccsén kikapott a női kéziválogatott az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. ","shortLead":"A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. ","id":"20181201_gyalogos_gazolas_dunaujvaros_halalos_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"729f23af-4475-45f6-aa1f-3092dc001f9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181201_gyalogos_gazolas_dunaujvaros_halalos_baleset","timestamp":"2018. december. 01. 10:59","title":"Elütöttek két gyalogost Dunaújvárosban, egyikük a helyszínen meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab199d96-2fe7-4b32-832d-7bbc587442bb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Évi 25-30 milliárd forintos költségcsökkentés a cél.","shortLead":"Évi 25-30 milliárd forintos költségcsökkentés a cél.","id":"20181130_Most_mar_biztos_megabank_lesz_a_takarekokbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab199d96-2fe7-4b32-832d-7bbc587442bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c9dedc-3eb1-4fff-ba3e-95f75d5d2daf","keywords":null,"link":"/kkv/20181130_Most_mar_biztos_megabank_lesz_a_takarekokbol","timestamp":"2018. november. 30. 15:51","title":"Most már biztos: megabank lesz a takarékokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Történelemformálás, emlékezetpolitika és párhuzam Tisza István és Orbán Viktor között. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Történelemformálás, emlékezetpolitika és párhuzam Tisza István és Orbán Viktor között. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti...","id":"20181201_Csunderlik_a_Fulkeben_A_magyarok_vonzodnak_az_eros_vezetokhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e42c099-aa4b-463f-8d00-232eb0882210","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Csunderlik_a_Fulkeben_A_magyarok_vonzodnak_az_eros_vezetokhoz","timestamp":"2018. december. 01. 16:45","title":"Csunderlik a Fülkében: Az erős vezetők kultuszát építi a NER emlékezetpolitikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732377b7-ecc3-4b65-bf9f-fab347c02a71","c_author":"Szauer Tamás","category":"tudomany","description":"Cédric Villani, a matematika Lady Gagájaként is emlegetett tudós adott exkluzív interjút a HVG munkatársának a Lisszabonban megrendezett Web Summit technológiai konferencián. A francia parlamentben Emmanuel Macron elnököt segítő tudós-politikust kérdeztük politikáról, tudományról és Magyarországról.","shortLead":"Cédric Villani, a matematika Lady Gagájaként is emlegetett tudós adott exkluzív interjút a HVG munkatársának...","id":"20181130_cedric_villani_interju_orban_viktor_emmanuel_macron_ep_valasztasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=732377b7-ecc3-4b65-bf9f-fab347c02a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07495725-84d2-40de-83fd-6a0d66027dd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_cedric_villani_interju_orban_viktor_emmanuel_macron_ep_valasztasok","timestamp":"2018. november. 30. 15:00","title":"Orbánnak nincs meg az ereje: „Lehet verni hangosan az asztalt, de a számok nem hazudnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d6a946-8d01-4da1-bf16-5baceed7cfb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A francia képviselők elsöprő többséggel szavazták meg az új törvényjavaslatot, ami büntetné a gyerekek elfenekelését.","shortLead":"A francia képviselők elsöprő többséggel szavazták meg az új törvényjavaslatot, ami büntetné a gyerekek elfenekelését.","id":"20181130_Mar_nem_sokaig_fenekelhetik_el_gyerekeiket_a_francia_szulok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82d6a946-8d01-4da1-bf16-5baceed7cfb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b918205-d073-4944-b295-0176bb24961a","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Mar_nem_sokaig_fenekelhetik_el_gyerekeiket_a_francia_szulok","timestamp":"2018. november. 30. 20:11","title":"Már nem sokáig fenekelhetik el gyerekeiket a francia szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb4afd3-a0c5-4847-af07-2dd7f66fa113","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megint ezek az őrült oroszok.","shortLead":"Megint ezek az őrült oroszok.","id":"20181130_autoriaszto_orosz_autos_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fb4afd3-a0c5-4847-af07-2dd7f66fa113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88574080-c047-4c63-914e-42afdf798f9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181130_autoriaszto_orosz_autos_video","timestamp":"2018. november. 30. 17:55","title":"Videó: Orosz imádságokat harsogott egy autóriasztó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]