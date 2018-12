Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2da982e-df29-4594-b2a2-2dea6268e243","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Véleménycikket közölt a CEU költözéséről a The Guardian, amely szerint most először fordult elő olyan, hogy egy EU-tagállam kiszorít az országából egy egyetemet.","shortLead":"Véleménycikket közölt a CEU költözéséről a The Guardian, amely szerint most először fordult elő olyan...","id":"20181204_A_CEU_a_Trumpkorszak_legutobbi_aldozata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2da982e-df29-4594-b2a2-2dea6268e243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47cc2c17-d772-4096-819a-aafd864859d9","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_A_CEU_a_Trumpkorszak_legutobbi_aldozata","timestamp":"2018. december. 04. 19:25","title":"\"A CEU a Trump-korszak legutóbbi áldozata\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szálló por koncentrációja miatt már egészségtelen minősítést kapott a levegő. Máshol is vannak gondok.","shortLead":"A szálló por koncentrációja miatt már egészségtelen minősítést kapott a levegő. Máshol is vannak gondok.","id":"20181203_Szombathelyen_egyre_nehezebb_jo_nagy_levegot_venni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea198efe-4654-44c4-973f-72cc5412e7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072b0f93-966d-4938-9358-88e7bae9ddda","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Szombathelyen_egyre_nehezebb_jo_nagy_levegot_venni","timestamp":"2018. december. 03. 13:32","title":"Szombathelyen egyre nehezebb jó nagy levegőt venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee143c3-0914-4b23-989f-ccbce38adc29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszín Vietnam, ahol úgy tűnik, már a szupersportautók is részei az utcaképnek.","shortLead":"A helyszín Vietnam, ahol úgy tűnik, már a szupersportautók is részei az utcaképnek.","id":"20181203_lamborghini_langok_vietnam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fee143c3-0914-4b23-989f-ccbce38adc29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcabf453-0699-4000-9397-7fb6801fc364","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_lamborghini_langok_vietnam","timestamp":"2018. december. 03. 16:44","title":"Videó: Addig üvöltette az utcán a Lamborghinijét, amíg kigyulladt a kocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d1e95d4-afbb-4e84-a070-446bc88e505d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség csak annyit közölt, hogy tényfeltáró vizsgálatot rendeltek el. ","shortLead":"A rendőrség csak annyit közölt, hogy tényfeltáró vizsgálatot rendeltek el. ","id":"20181203_Vizsgalat_indult_a_rendorseg_udvaran_a_csomagtartoban_maradt_holttest_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d1e95d4-afbb-4e84-a070-446bc88e505d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320837c9-ac5f-4e3b-8a83-00b8ec031418","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Vizsgalat_indult_a_rendorseg_udvaran_a_csomagtartoban_maradt_holttest_ugyeben","timestamp":"2018. december. 03. 16:58","title":"Vizsgálat indult a rendőrség udvarán a csomagtartóban maradt holttest ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6945516d-a024-44c0-8e27-d99bfefa9122","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Főleg gyerekholmikat vittek ki önkéntesek a szegedi Ady tér környékére. ","shortLead":"Főleg gyerekholmikat vittek ki önkéntesek a szegedi Ady tér környékére. ","id":"20181203_Ingyen_elviheto_kabatokat_akasztottak_ki_Szegeden_egy_parkban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6945516d-a024-44c0-8e27-d99bfefa9122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097079a9-cac6-4137-9bf9-f563c17781b0","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Ingyen_elviheto_kabatokat_akasztottak_ki_Szegeden_egy_parkban","timestamp":"2018. december. 03. 20:10","title":"Ingyen elvihető kabátokat akasztottak ki Szegeden egy parkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af71683-d8e0-4599-b275-7153424d5eb7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A következő három évben több ezren juthatnak hozzá a megtakarításukhoz.","shortLead":"A következő három évben több ezren juthatnak hozzá a megtakarításukhoz.","id":"20181203_Milliardok_utik_a_babakotvenyesek_markat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9af71683-d8e0-4599-b275-7153424d5eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0745984-8a98-494d-a70f-31a461a00205","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_Milliardok_utik_a_babakotvenyesek_markat","timestamp":"2018. december. 03. 13:48","title":"Milliárdok ütik a babakötvényesek markát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c65d981-afe5-4677-bd42-3ccc0dbc750c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét komplex ellenőrzés-sorozatot tartott a rendőrség a bulinegyedben. Négy embert állítottak elő, taxisok ellen tettek feljelentést. ","shortLead":"Ismét komplex ellenőrzés-sorozatot tartott a rendőrség a bulinegyedben. Négy embert állítottak elő, taxisok ellen...","id":"20181204_Megint_kutyakkal_razziaztak_a_bulinegyedben_a_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c65d981-afe5-4677-bd42-3ccc0dbc750c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a35e46-3d28-4e19-841d-f732ced79a0a","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Megint_kutyakkal_razziaztak_a_bulinegyedben_a_hetvegen","timestamp":"2018. december. 04. 18:10","title":"Megint kutyákkal razziáztak a bulinegyedben a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20533f5b-250d-4c87-88a2-c8f2cd1bc250","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Néhány hónapja Vörös József ügyvéd nevére került a vállalkozás, akiről tudni lehetett, hogy több szállal kötődik a volt felcsúti polgármesterhez és Orbán Viktorhoz is.","shortLead":"Néhány hónapja Vörös József ügyvéd nevére került a vállalkozás, akiről tudni lehetett, hogy több szállal kötődik a volt...","id":"20181204_Meszaros_Lorinc_megvasarolja_bizalmasatol_az_egykori_Simicskaagrarceget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20533f5b-250d-4c87-88a2-c8f2cd1bc250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ad145b-3a8a-4c16-9d85-074858c5484e","keywords":null,"link":"/kkv/20181204_Meszaros_Lorinc_megvasarolja_bizalmasatol_az_egykori_Simicskaagrarceget","timestamp":"2018. december. 04. 12:48","title":"Mészáros Lőrinc megvásárolja bizalmasától az egykori Simicska-agrárcéget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]