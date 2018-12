Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjasok tizede havi 83 ezer forintnál kevesebb pénzből él meg.","shortLead":"A nyugdíjasok tizede havi 83 ezer forintnál kevesebb pénzből él meg.","id":"20181204_Tobb_mint_ketszer_annyi_nyugdijas_el_szegenysegben_mint_nyolc_eve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b9d037-a641-48c3-b135-13c30599c67a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_Tobb_mint_ketszer_annyi_nyugdijas_el_szegenysegben_mint_nyolc_eve","timestamp":"2018. december. 04. 13:10","title":"Több mint kétszer annyi nyugdíjas él szegénységben, mint nyolc éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b49d49-547d-42ed-ad6b-46a18e2ba45c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erősíteni kellene a határvédelmet. ","shortLead":"Erősíteni kellene a határvédelmet. ","id":"20181204_Magyarorszagtol_is_segitseget_kertek_az_ukranok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70b49d49-547d-42ed-ad6b-46a18e2ba45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3926d816-60fb-4432-9b73-c12f7a3ac238","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Magyarorszagtol_is_segitseget_kertek_az_ukranok","timestamp":"2018. december. 04. 16:17","title":"Magyarországtól is segítséget kértek az ukránok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba72dd0-16ac-47b0-bc64-1393e5a774f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar...","id":"20181205_Adventi_irodalmi_naptar__december_5","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dba72dd0-16ac-47b0-bc64-1393e5a774f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ca7c93-dea0-4139-b167-5b7773bb6212","keywords":null,"link":"/kultura/20181205_Adventi_irodalmi_naptar__december_5","timestamp":"2018. december. 05. 08:02","title":"Adventi irodalmi naptár – december 5.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecff528-4b75-4687-96e2-ad09ed5a4816","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Wall Street elkezdett félni a nőktől.","shortLead":"A Wall Street elkezdett félni a nőktől.","id":"20181204_Bloomberg_A_nok_kirekesztesehez_vezetett_az_uzleti_eletben_a_metoo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ecff528-4b75-4687-96e2-ad09ed5a4816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc14049-98ea-4758-a030-977f944ed9d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_Bloomberg_A_nok_kirekesztesehez_vezetett_az_uzleti_eletben_a_metoo","timestamp":"2018. december. 04. 05:45","title":"Bloomberg: A nők kirekesztéséhez vezetett az üzleti életben a #metoo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76aef6c0-c6d0-45df-9dc0-5f46a48f0db2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak az Office programok kinézete változik meg, a hozzájuk tartozó ikonokat is rendesen átszabta a Microsoft.","shortLead":"Nemcsak az Office programok kinézete változik meg, a hozzájuk tartozó ikonokat is rendesen átszabta a Microsoft.","id":"20181203_microsoft_office_uj_ikonok_fluent_design_rancfelvarras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76aef6c0-c6d0-45df-9dc0-5f46a48f0db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fce55e-6c79-493f-8e60-548c5722740e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_microsoft_office_uj_ikonok_fluent_design_rancfelvarras","timestamp":"2018. december. 03. 17:03","title":"Lecseréli a Microsoft az Office jól ismert ikonjait, mutatjuk az újakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Közterületi alkoholfogyasztás miatt bírságoltak és szabálysértések miatt indult eljárás. ","shortLead":"Közterületi alkoholfogyasztás miatt bírságoltak és szabálysértések miatt indult eljárás. ","id":"20181205_Kocsmai_allapotok_miatt_birsagolt_a_rendorseg_a_XV_keruleti_dohanyboltoknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2419052c-02b7-4625-b594-ffb7c468b8c6","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Kocsmai_allapotok_miatt_birsagolt_a_rendorseg_a_XV_keruleti_dohanyboltoknal","timestamp":"2018. december. 05. 13:03","title":"\"Kocsmai állapotok\" miatt bírságolt a rendőrség a XV. kerületi dohányboltoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows Central információi szerint az Anaheim fedőnevű projektből jövőre lehet végtermék.","shortLead":"A Windows Central információi szerint az Anaheim fedőnevű projektből jövőre lehet végtermék.","id":"20181204_microsoft_windows_10_bongeszo_fejleztese_chromium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31adb4b1-689a-4458-8e55-507b2e6a370d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_microsoft_windows_10_bongeszo_fejleztese_chromium","timestamp":"2018. december. 04. 11:33","title":"Titokban fejleszt új böngészőt a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc0e954-f4da-4f63-b8a6-ffae031a78b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mint a kommunista propagandagépezet – írják.","shortLead":"Mint a kommunista propagandagépezet – írják.","id":"20181204_A_fideszes_mediagoliatrol_ir_a_New_York_Times","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cc0e954-f4da-4f63-b8a6-ffae031a78b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e16074-1e76-4886-bb57-f205de448f1e","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_A_fideszes_mediagoliatrol_ir_a_New_York_Times","timestamp":"2018. december. 04. 11:45","title":"A fideszes médiagóliátról ír a New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]