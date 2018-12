Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt kormányszóvivőnek, Kovács Zoltánnak is megvan a véleménye a CEU Bécsbe költözéséről.","shortLead":"A volt kormányszóvivőnek, Kovács Zoltánnak is megvan a véleménye a CEU Bécsbe költözéséről.","id":"20181203_Kovacs_Zoltan_a_CEU_Becsbe_koltozeserol_Sorosstilusu_politikai_bloff","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9b2770-fe59-4bb0-ae0d-3fbbb02887ec","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Kovacs_Zoltan_a_CEU_Becsbe_koltozeserol_Sorosstilusu_politikai_bloff","timestamp":"2018. december. 03. 16:26","title":"Kovács Zoltán a CEU Bécsbe költözéséről: Soros-stílusú politikai blöff","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09af31f7-1673-402c-8e16-80fa1aa5783b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pulitzer-díjas történésznek is megvan a véleménye arról, hogy Bécsbe költözik a CEU.","shortLead":"A Pulitzer-díjas történésznek is megvan a véleménye arról, hogy Bécsbe költözik a CEU.","id":"20181203_Applebaum_Magyarorszagon_megszunt_az_akademiai_szabadsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09af31f7-1673-402c-8e16-80fa1aa5783b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f4def8-15fc-4294-8d70-3e5322c7fa3c","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Applebaum_Magyarorszagon_megszunt_az_akademiai_szabadsag","timestamp":"2018. december. 03. 14:04","title":"Applebaum: Magyarországon megszűnt az akadémiai szabadság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6574ab79-593c-4770-98cc-671547918025","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit királyi családnál hivatalosan is elkezdődött az ünnep.","shortLead":"A brit királyi családnál hivatalosan is elkezdődött az ünnep.","id":"20181204_Felallitottak_a_karacsonyfakat_a_Buckinghampalotaban__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6574ab79-593c-4770-98cc-671547918025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c44bc1e-cd66-488a-ba45-31ff2c41beb5","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Felallitottak_a_karacsonyfakat_a_Buckinghampalotaban__video","timestamp":"2018. december. 04. 13:08","title":"Felállították a karácsonyfákat a Buckingham-palotában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1308af-3589-42e7-824f-bc9fcfb2b552","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főváros szerint nem jelent veszteséget az, hogy a BKK szerződést bontott az e-jegyrendszert kiépítő céggel. Közölték, a tervek szerint 2021-re országos szinten épülne ki az e-jegyrendszer. ","shortLead":"A főváros szerint nem jelent veszteséget az, hogy a BKK szerződést bontott az e-jegyrendszert kiépítő céggel. Közölték...","id":"20181205_Tarlosek_az_ejegyrendszerrol_magyarazkodnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c1308af-3589-42e7-824f-bc9fcfb2b552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef3718a5-846e-474a-ab28-fa414c3229c5","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Tarlosek_az_ejegyrendszerrol_magyarazkodnak","timestamp":"2018. december. 05. 10:53","title":"Budapesti e-jegyrendszer helyett országosat ígérnek 2021-re - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c175245-74ce-446d-9abd-889e1f72c857","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Évente 116 millió tonna tej és tejtermék, vagyis az előállított áruk 16 százaléka vész kárba világszerte a szemétbe dobás és a nem hatékony tárolási, szállítási folyamatok miatt - derült ki az Edinburghi Egyetem szakembereinek vizsgálatából.","shortLead":"Évente 116 millió tonna tej és tejtermék, vagyis az előállított áruk 16 százaléka vész kárba világszerte a szemétbe...","id":"20181204_tejtermek_bolt_romlott_etel_elelmiszerpazarlas_etelpazarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c175245-74ce-446d-9abd-889e1f72c857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcb0f3bd-81db-49c2-9991-c6fd95d8dd1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_tejtermek_bolt_romlott_etel_elelmiszerpazarlas_etelpazarlas","timestamp":"2018. december. 04. 21:03","title":"Lesújtó számok: 55 millió tonnányi élelmiszer még azelőtt megromlik, hogy a boltokba jutna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075b147d-b64c-4194-b608-8d2df0cbe6f7","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még akkora bizonytalanság az energiaiparban, mint most, amikor történetének egyik legnagyobb átalakulásán megy keresztül. A biztos pontokat szinte csak a problémák jelentik: nincs elég kitermelhető olaj és gáz ahhoz, hogy minden igényt kielégítsenek, egyelőre megoldhatatlannak tűnő technikai akadályok tornyosulnak az új megoldások bevezetése előtt, a világ pedig túl keveset tesz a klímaváltozás megfékezése érdekében.","shortLead":"Soha nem volt még akkora bizonytalanság az energiaiparban, mint most, amikor történetének egyik legnagyobb átalakulásán...","id":"20181204_Zabalja_a_vilag_az_energiat_de_meg_a_nagyagyuk_sem_tudjak_honnan_szerzunk_eleget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=075b147d-b64c-4194-b608-8d2df0cbe6f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"612d4cdb-027c-4907-a4c1-4b9b3c473a92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_Zabalja_a_vilag_az_energiat_de_meg_a_nagyagyuk_sem_tudjak_honnan_szerzunk_eleget","timestamp":"2018. december. 04. 11:26","title":"Zabálja a világ az energiát, de még a nagyágyúk sem tudják, honnan szerzünk eleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97864a8c-f42a-4f39-8245-b7cd8ed8224e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A lovak Verdi Attila című operájában lépnek színre, de az állatvédők ezzel nem értenek egyet. ","shortLead":"A lovak Verdi Attila című operájában lépnek színre, de az állatvédők ezzel nem értenek egyet. ","id":"20181205_Lovakat_vittek_a_Scala_szinpadara_kiborultak_az_allatvedok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97864a8c-f42a-4f39-8245-b7cd8ed8224e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c5cd2a-531c-470b-b655-58af1bff0cb3","keywords":null,"link":"/kultura/20181205_Lovakat_vittek_a_Scala_szinpadara_kiborultak_az_allatvedok","timestamp":"2018. december. 05. 13:08","title":"Lovakat vittek a Scala színpadára, kiborultak az állatvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe512d1-9201-4e09-b775-bd1bc6cedd35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi szervezet aggódó hangú közleményben értékelte a múlt heti fejleményeket. ","shortLead":"A nemzetközi szervezet aggódó hangú közleményben értékelte a múlt heti fejleményeket. ","id":"20181203_Riporterek_Hatarok_Nelkul_a_fideszes_mediagolemrol_Ilyenre_a_kommunizmus_ota_nem_volt_pelda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afe512d1-9201-4e09-b775-bd1bc6cedd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8498a548-6faa-4770-9758-c11093df4d8a","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Riporterek_Hatarok_Nelkul_a_fideszes_mediagolemrol_Ilyenre_a_kommunizmus_ota_nem_volt_pelda","timestamp":"2018. december. 03. 20:30","title":"Riporterek Határok Nélkül a fideszes médiagólemről: Ilyenre a kommunizmus óta nem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]