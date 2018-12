Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6beb6e0-8900-4f88-ba1b-743dc43309fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miért lenne ismét főpolgármester? Miért zárná le éjszakára az aluljárókat? Mit gondol ellenfeleiről? Tarlós István a HVG-nek adott interjújában válaszolt ezekre a kérdésekre.","shortLead":"Miért lenne ismét főpolgármester? Miért zárná le éjszakára az aluljárókat? Mit gondol ellenfeleiről? Tarlós István...","id":"20181205_Tarlos_Ha_engem_babnak_mondanak_hogy_jellemzik_a_tobbi_fideszes_politikust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6beb6e0-8900-4f88-ba1b-743dc43309fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf00dab-9272-4909-bf21-9b5643c51aa4","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Tarlos_Ha_engem_babnak_mondanak_hogy_jellemzik_a_tobbi_fideszes_politikust","timestamp":"2018. december. 05. 12:20","title":"Tarlós: Ha engem bábnak mondanak, hogy jellemzik a többi fideszes politikust?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánynak döntenie kell, hogy a hiányt csökkenti vagy a fizetéseket növeli. ","shortLead":"A kormánynak döntenie kell, hogy a hiányt csökkenti vagy a fizetéseket növeli. ","id":"20181204_2020tol_nem_lesz_penz_az_egeszsegugyi_beremelesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df5b5a35-afbf-4905-8963-7b8d81b91279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8af9eed-22ca-4c34-a776-5e05759b0e31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_2020tol_nem_lesz_penz_az_egeszsegugyi_beremelesre","timestamp":"2018. december. 04. 07:20","title":"2020-tól nem lesz pénz az egészségügyi béremelésre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b6cdaf-a371-4304-8a26-474575809244","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy többséggel fogadta el az Európai Parlament közlekedési és turisztikai szakbizottsága a közösségi vízumkódex reformjáról szóló jelentést. A szakbizottsági véleményt, melyet Ujhelyi István szocialista EP-képviselő jegyez, a Fidesz is megszavazta.","shortLead":"Nagy többséggel fogadta el az Európai Parlament közlekedési és turisztikai szakbizottsága a közösségi vízumkódex...","id":"20181204_Konnyitett_vizum_az_Europaba_igyekvoknek_a_Fidesz_is_megszavazta_Ujhelyi_jelenteset_az_EPben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53b6cdaf-a371-4304-8a26-474575809244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9ae768-b787-46a5-b264-e13385329716","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_Konnyitett_vizum_az_Europaba_igyekvoknek_a_Fidesz_is_megszavazta_Ujhelyi_jelenteset_az_EPben","timestamp":"2018. december. 04. 12:50","title":"Könnyített vízum az Európába igyekvőknek: a Fidesz is megszavazta Ujhelyi jelentését az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2ac6882-6e68-4a2d-8bf6-c104e883a86d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen új 8-as széria még épphogy csak megérkezett a szalonokba, és máris kijött belőle egy felbőszített változat. ","shortLead":"A teljesen új 8-as széria még épphogy csak megérkezett a szalonokba, és máris kijött belőle egy felbőszített változat. ","id":"20181204_igen_agressziv_lett_a_megvaditott_bmw_8as_sportkupe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2ac6882-6e68-4a2d-8bf6-c104e883a86d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"725ed462-1d04-4acf-abc6-267ebd74940b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181204_igen_agressziv_lett_a_megvaditott_bmw_8as_sportkupe","timestamp":"2018. december. 04. 13:21","title":"Igen agresszív lett a megvadított BMW 8-as sportkupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0f0d11-f0c8-48af-8386-41802e902c60","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Milliárdos összeget kapott Puch László, az MSZP volt pénztárosa a Szabad Föld eladásáért Mészáros Lőrinc cégétől – tudta meg a HVG a szocialista politikushoz közel álló forrástól. Az erről szóló cikk az e heti HVG-ben olvasható","shortLead":"Milliárdos összeget kapott Puch László, az MSZP volt pénztárosa a Szabad Föld eladásáért Mészáros Lőrinc cégétől –...","id":"20181205_Puch_Laszlo_milliardos_osszeget_kapott_Meszaros_Lorinc_cegetol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a0f0d11-f0c8-48af-8386-41802e902c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f91dd7-0f4f-418e-ab2f-443ad25f1808","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Puch_Laszlo_milliardos_osszeget_kapott_Meszaros_Lorinc_cegetol","timestamp":"2018. december. 05. 15:41","title":"Puch László milliárdos összeget kapott Mészáros Lőrinc cégétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a17ecc33-db93-42e9-a5c8-350e7f73d85e","c_author":"Krémer Balázs","category":"gazdasag","description":"Az emberek, különösen a képzettebb, felső-középrétegek, egyre inkább attól félnek, hogy elveszítik a jelentőségüket. Ennek egyfajta megnyilvánulása maga a mesterséges intelligenciától és robotikától való félelem is. ","shortLead":"Az emberek, különösen a képzettebb, felső-középrétegek, egyre inkább attól félnek, hogy elveszítik a jelentőségüket...","id":"20181204_A_tomeges_elbizonytalanodas_es_a_kozeposztaly_valsaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a17ecc33-db93-42e9-a5c8-350e7f73d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e95019a3-0f81-4b79-af7a-864c5531815e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_A_tomeges_elbizonytalanodas_es_a_kozeposztaly_valsaga","timestamp":"2018. december. 04. 15:28","title":"A tömeges elbizonytalanodás és a középosztály válsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6fd3734-552e-47bd-89e0-56df9047595d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tabáni koncertet Demszky Gábor konferálta be.



","shortLead":"A tabáni koncertet Demszky Gábor konferálta be.



","id":"20181204_25_eve_halt_meg_Frank_Zappa__utolso_koncertjet_Budapesten_adta_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6fd3734-552e-47bd-89e0-56df9047595d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f7df56-8f88-4cc8-b170-421fa9f412e2","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_25_eve_halt_meg_Frank_Zappa__utolso_koncertjet_Budapesten_adta_video","timestamp":"2018. december. 04. 20:17","title":"25 éve halt meg Frank Zappa - utolsó koncertjét Budapesten adta (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0099eb21-3e13-4293-9e14-6af9821d6d71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az MIT által fejlesztett okoscserép magától megkeresi a szobának azt a pontját, ahol a benne tárolt növény a legtöbb (nap)fényhez jut. ","shortLead":"Az MIT által fejlesztett okoscserép magától megkeresi a szobának azt a pontját, ahol a benne tárolt növény a legtöbb...","id":"20181203_okoscserep_viragcserep_szobanoveny_mit_media_lab","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0099eb21-3e13-4293-9e14-6af9821d6d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c39608d-ae5f-442b-a336-a7ab69d2bb84","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_okoscserep_viragcserep_szobanoveny_mit_media_lab","timestamp":"2018. december. 03. 19:43","title":"Megcsinálták a virágcserepet, amelyikben soha nem fog elhalni a növény – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]