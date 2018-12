Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d13768b9-16d3-4dbf-adf5-2da845fae4ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztrák főváros készen áll arra, hogy miután Magyarországról elüldözték a CEU-t, ők jó házigazdák legyenek.","shortLead":"Az osztrák főváros készen áll arra, hogy miután Magyarországról elüldözték a CEU-t, ők jó házigazdák legyenek.","id":"20181203_Becs_orul_hogy_a_CEU_oket_valasztotta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d13768b9-16d3-4dbf-adf5-2da845fae4ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"940a8dd9-3898-4384-8798-007148c7fb69","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Becs_orul_hogy_a_CEU_oket_valasztotta","timestamp":"2018. december. 03. 11:03","title":"Bécs örül, hogy a CEU őket választotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a656366-63be-496f-acc9-385cda780f2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyugati parti Las Vegasból az Egyesült Államok keleti csücskében lévő Tampa városába indult a Frontier Airlines légitársaság F9-260-as járata, de nem jutott sokáig.","shortLead":"A nyugati parti Las Vegasból az Egyesült Államok keleti csücskében lévő Tampa városába indult a Frontier Airlines...","id":"20181203_las_vegas_tampa_frontier_airlines_hajtomu_burkolat_video_frontier_260","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a656366-63be-496f-acc9-385cda780f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7bfd7c1-c94c-4f54-8bb7-864996dd534a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_las_vegas_tampa_frontier_airlines_hajtomu_burkolat_video_frontier_260","timestamp":"2018. december. 03. 11:03","title":"Videó: Alighogy felszállt a repülő, az utasok megijedtek, amikor kinéztek az ablakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3efa65-b335-40db-96c6-28cad1e13991","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hódítás drámai változásokat hozott a városban: az arany tulajdonosát valószínűleg szintén megölték vagy eladták rabszolgának.","shortLead":"A hódítás drámai változásokat hozott a városban: az arany tulajdonosát valószínűleg szintén megölték vagy eladták...","id":"20181204_A_keresztes_hoditok_elol_rejtettek_egy_izraeli_kutba_a_ritka_aranykincseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af3efa65-b335-40db-96c6-28cad1e13991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ea352f-c209-4c50-b027-248777e75e7e","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_A_keresztes_hoditok_elol_rejtettek_egy_izraeli_kutba_a_ritka_aranykincseket","timestamp":"2018. december. 04. 11:55","title":"A keresztes hódítók elől rejtették egy izraeli kútba a ritka aranykincseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc242bf-f769-48b4-8a31-63c08efdbe28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyenruhások vélhetően örömmel huppannak majd be az extravagáns rendőrautó volánja mögé.","shortLead":"Az egyenruhások vélhetően örömmel huppannak majd be az extravagáns rendőrautó volánja mögé.","id":"20181203_rendorauto_lett_a_tuningolt_bmw_i8as_hibrid_sportkocsibol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dc242bf-f769-48b4-8a31-63c08efdbe28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931b6247-08d5-4bed-b361-2cb8f21d89a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_rendorauto_lett_a_tuningolt_bmw_i8as_hibrid_sportkocsibol","timestamp":"2018. december. 03. 13:21","title":"Rendőrautó lett a tuningolt BMW i8-as hibrid sportkocsiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"476f7930-8e30-434a-a4a1-e63d1659ffd0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Pedagógusok Szakszervezete elfogadhatatlannak tartja a 400 órányi többletmunkát és a túlórák kifizetésének elhúzódását is. ","shortLead":"A Pedagógusok Szakszervezete elfogadhatatlannak tartja a 400 órányi többletmunkát és a túlórák kifizetésének...","id":"20181204_A_Pedagogusok_Szakszervezete_is_csatlakozik_a_rabszolgatorveny_elleni_tunteteshez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=476f7930-8e30-434a-a4a1-e63d1659ffd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e96072a-6297-46ef-9bf7-9efa4e7e043e","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_A_Pedagogusok_Szakszervezete_is_csatlakozik_a_rabszolgatorveny_elleni_tunteteshez","timestamp":"2018. december. 04. 16:20","title":"A Pedagógusok Szakszervezete is csatlakozik a \"rabszolgatörvény\" elleni tüntetéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e719d202-ef89-4333-8c09-0713afc74bab","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Ne hagyjuk, hogy Soros nevessen a végén – plakátolta ki országszerte a kormány másfél éve. Ám nem tudtuk, vajon mikor van annak a valaminek vége. Mikor kell ellenőrizni, ki röhög? A CEU elköltözése ilyen pillanat: egy sikertörténet vége, és egyedül Orbán Viktor nevet. A kormányfő megmutatta, hogy bármit megtehet. És kész is megtenni bármit.","shortLead":"Ne hagyjuk, hogy Soros nevessen a végén – plakátolta ki országszerte a kormány másfél éve. Ám nem tudtuk, vajon mikor...","id":"20181203_orban_viktor_mindent_megtehet_ceu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e719d202-ef89-4333-8c09-0713afc74bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26af81a2-f249-451f-8f39-1ce8afa7a01b","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_orban_viktor_mindent_megtehet_ceu","timestamp":"2018. december. 03. 18:13","title":"Orbán Viktor megmutatta, hogy bármit megtehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kedden egyeztettek volna, de a találkozó elmarad, egyelőre nem tudni, bepótolják-e.","shortLead":"Kedden egyeztettek volna, de a találkozó elmarad, egyelőre nem tudni, bepótolják-e.","id":"20181204_sargamellenyes_tuntetes_targyalas_Emmanuel_Macron_Edouard_Philippe_halalos_fenyegetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b2fdd4-2570-4909-8f34-6b8ebacfcd4a","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_sargamellenyes_tuntetes_targyalas_Emmanuel_Macron_Edouard_Philippe_halalos_fenyegetes","timestamp":"2018. december. 04. 08:29","title":"Halálos fenyegetést kaptak, mégsem tárgyalnak a francia miniszterelnökkel a sárga mellényesek vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec232ffa-8460-4e8c-a7a1-9a27cfc8e2d6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyetlen kastély felújításával sem végeztek még.","shortLead":"Egyetlen kastély felújításával sem végeztek még.","id":"20181203_Csak_docog_az_allami_kastelyfelujitasi_program","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec232ffa-8460-4e8c-a7a1-9a27cfc8e2d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec55458-cc1a-46ab-9ebc-92026b47cf4d","keywords":null,"link":"/kkv/20181203_Csak_docog_az_allami_kastelyfelujitasi_program","timestamp":"2018. december. 03. 09:53","title":"Csak döcög az állami kastélyfelújítási program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]