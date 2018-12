Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a53d25d5-0a34-4e1c-8d82-839dc4f5ebbe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Marad előzetesben, de most már tényleg-tényleg kész lesz a vád mindjárt.","shortLead":"Marad előzetesben, de most már tényleg-tényleg kész lesz a vád mindjárt.","id":"20181204_Ujabb_hosszabbitast_kapott_Czegledy_Csaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a53d25d5-0a34-4e1c-8d82-839dc4f5ebbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb14e38e-f7f3-4762-acf0-fbfe88083015","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Ujabb_hosszabbitast_kapott_Czegledy_Csaba","timestamp":"2018. december. 04. 14:20","title":"Újabb hosszabbítást kapott Czeglédy Csaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d5fb15-450f-42c5-91fe-04ef4fac6d26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amerikai szenátorok szerint \"nem is kérdés\", hogy Dzsamál Hasogdzsi szaúdi újságíró meggyilkolásának hátterében Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös állt. ","shortLead":"Amerikai szenátorok szerint \"nem is kérdés\", hogy Dzsamál Hasogdzsi szaúdi újságíró meggyilkolásának hátterében Mohamed...","id":"20181204_Orultnek_nevezte_a_szaudi_tronorokost_egy_szenator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7d5fb15-450f-42c5-91fe-04ef4fac6d26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269beadf-321f-4bc1-8cbf-c645b8bc8f5c","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Orultnek_nevezte_a_szaudi_tronorokost_egy_szenator","timestamp":"2018. december. 04. 21:40","title":"Őrültnek nevezte a szaúdi trónörököst egy szenátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577d012b-0aad-4120-bca5-47333ac6f500","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 24.hu hiába kérte, nem árulta el nekik azóta se senki, pereltek, a másodfokú ítélet pedig végre kötelezte a Bp2017. Kft.-t, hogy árulja el a már rég nem aktuális információkat.","shortLead":"A 24.hu hiába kérte, nem árulta el nekik azóta se senki, pereltek, a másodfokú ítélet pedig végre kötelezte a Bp2017...","id":"20181206_20_honappal_a_vizes_vebe_utan_ket_per_befejeztevel_megtudhatjuk_hogy_kaptak_meg_Katinkaek_a_Duna_Arenat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=577d012b-0aad-4120-bca5-47333ac6f500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99b43c1-e263-47ea-b967-98f4da1af004","keywords":null,"link":"/sport/20181206_20_honappal_a_vizes_vebe_utan_ket_per_befejeztevel_megtudhatjuk_hogy_kaptak_meg_Katinkaek_a_Duna_Arenat","timestamp":"2018. december. 06. 10:41","title":"20 hónappal a vizes vb után megtudhatjuk, hogy kapták meg Hosszú Katinkáék a Duna Arénát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df820212-2a4e-49b7-80d0-fe1bdf634b54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnt, semmi sem állhat útjába annak, hogy a Samsung mutassa be az első olyan okostelefont, amelyen egy kis kör alakú nyílás rejti csupán a mögötte lévő kamerát (Infinity O kijelző). Azután váratlanul megjelent a Lenovo, és minden a feje tetejére állt.","shortLead":"Úgy tűnt, semmi sem állhat útjába annak, hogy a Samsung mutassa be az első olyan okostelefont, amelyen egy kis kör...","id":"20181205_samsung_huawei_lenovo_infinityo_kijelzos_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df820212-2a4e-49b7-80d0-fe1bdf634b54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e21b11-a73d-44ea-af86-16d6d32c23e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_samsung_huawei_lenovo_infinityo_kijelzos_telefon","timestamp":"2018. december. 05. 18:33","title":"Váratlan fordulat: a Samsung beelőzte a Huaweit, a Lenovo viszont a Samsungot fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa614887-5efa-48d3-b13a-634b7a4a757b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már hagyomány, hogy az év ezen időszakában mindig elromlik a Széll Kálmán téri óra. A budapestiek most is lecsaptak a lehetőségre. ","shortLead":"Már hagyomány, hogy az év ezen időszakában mindig elromlik a Széll Kálmán téri óra. A budapestiek most is lecsaptak...","id":"20181204_A_CEU_eluzeserol_is_megemlekezik_a_Szell_Kalman_teren_kiragasztott_ora__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa614887-5efa-48d3-b13a-634b7a4a757b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d70531-1c39-4eb4-9882-ac93cc85e217","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_A_CEU_eluzeserol_is_megemlekezik_a_Szell_Kalman_teren_kiragasztott_ora__foto","timestamp":"2018. december. 04. 14:04","title":"A CEU elűzéséről is megemlékezik a Széll Kálmán téren kiragasztott óra – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be73b2f-c928-490f-b6b9-4c0e7b2a2c85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meghosszabbította a hatóság a Vodafone Magyarország 2100 MHz-es frekvenciahasználati jogosultságát.","shortLead":"Meghosszabbította a hatóság a Vodafone Magyarország 2100 MHz-es frekvenciahasználati jogosultságát.","id":"20181205_vodafone_magyarorszag_2100_mhz_nmhh_frekvenciahasznalati_jogosultsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1be73b2f-c928-490f-b6b9-4c0e7b2a2c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3894be9c-4886-435a-953d-547ef7370169","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_vodafone_magyarorszag_2100_mhz_nmhh_frekvenciahasznalati_jogosultsag","timestamp":"2018. december. 05. 20:43","title":"Marad a Vodafone a 2100 Mhz-en, ezen szórják majd a szupergyors internetet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1308af-3589-42e7-824f-bc9fcfb2b552","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főváros szerint nem jelent veszteséget az, hogy a BKK szerződést bontott az e-jegyrendszert kiépítő céggel. Közölték, a tervek szerint 2021-re országos szinten épülne ki az e-jegyrendszer. ","shortLead":"A főváros szerint nem jelent veszteséget az, hogy a BKK szerződést bontott az e-jegyrendszert kiépítő céggel. Közölték...","id":"20181205_Tarlosek_az_ejegyrendszerrol_magyarazkodnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c1308af-3589-42e7-824f-bc9fcfb2b552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef3718a5-846e-474a-ab28-fa414c3229c5","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Tarlosek_az_ejegyrendszerrol_magyarazkodnak","timestamp":"2018. december. 05. 10:53","title":"Budapesti e-jegyrendszer helyett országosat ígérnek 2021-re - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07114750-aee8-4104-baf3-12bacd67d2c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kérdés, melyik busz lesz a sztár a következő hetekben. ","shortLead":"Nem kérdés, melyik busz lesz a sztár a következő hetekben. ","id":"20181204_BKV_Mikulasbusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07114750-aee8-4104-baf3-12bacd67d2c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7b619e-d499-4509-b719-d7bce665f726","keywords":null,"link":"/cegauto/20181204_BKV_Mikulasbusz","timestamp":"2018. december. 04. 14:54","title":"Indul az a BKV-busz, amitől jobb lesz a kedve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]