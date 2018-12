Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13bcd032-365c-4ccb-bf35-6a8179269b88","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kína igyekszik a nemzetközi színtéren mind teljesebb blokád alá vonni Tajvant, most épp az ENSZ klímakonferenciáján akadályozta meg a szigetország részvételét.\r

\r

","shortLead":"Kína igyekszik a nemzetközi színtéren mind teljesebb blokád alá vonni Tajvant, most épp az ENSZ klímakonferenciáján...","id":"20181205_Kina_most_klimavedelemben_gancsolja_Tajvant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13bcd032-365c-4ccb-bf35-6a8179269b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808930f4-639d-4655-b44e-e8475329dcfb","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Kina_most_klimavedelemben_gancsolja_Tajvant","timestamp":"2018. december. 05. 13:00","title":"Kína most klímavédelemben gáncsolja Tajvant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5098ed9-75ca-44f6-b1e5-ffd3cfe5c158","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A 21 legújabb dizájnú Solaris troli első példánya szerdán megérkezett a magyar fővárosba.","shortLead":"A 21 legújabb dizájnú Solaris troli első példánya szerdán megérkezett a magyar fővárosba.","id":"20181205_Budapesten_az_elso_ujgeneracios_csuklos_troli__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5098ed9-75ca-44f6-b1e5-ffd3cfe5c158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6222a55-20de-4573-aa17-b8f6d1fb7f75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Budapesten_az_elso_ujgeneracios_csuklos_troli__fotok","timestamp":"2018. december. 05. 13:54","title":"Budapesten az első új generációs csuklós troli – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede22e06-73dc-4c6b-8303-0163fc46f870","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugye, hogy lehetetlennek tűnik? Az Egyesült Államokban már hagyománya van. De miért tömi cukorkával Michelle Obamát George Bush a saját apja temetésén? Van magyarázat a rejtélyes gesztusra.","shortLead":"Ugye, hogy lehetetlennek tűnik? Az Egyesült Államokban már hagyománya van. De miért tömi cukorkával Michelle Obamát...","id":"20181206_Kepzelje_el_hogy_Orban_Viktor_ad_egy_cukorkat_Dobrev_Klaranak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ede22e06-73dc-4c6b-8303-0163fc46f870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14250447-80f0-4495-a97f-f11465c7b64c","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Kepzelje_el_hogy_Orban_Viktor_ad_egy_cukorkat_Dobrev_Klaranak","timestamp":"2018. december. 06. 08:05","title":"Képzelje el, hogy Orbán Viktor ad egy cukorkát Dobrev Klárának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd5ff3a-138f-4415-be5a-20589ef1b1c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyilvánosságra hozta az Oktatási Hivatal a tavalyi tanév második félévére vonatkozó adatait a magyar diákok lemorzsolódásáról.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta az Oktatási Hivatal a tavalyi tanév második félévére vonatkozó adatait a magyar diákok...","id":"20181205_Kozel_70_ezer_magyar_diak_tantorog_a_szakadek_szelen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fd5ff3a-138f-4415-be5a-20589ef1b1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae1febe-c6e0-4869-a4c0-cdbe9f5db69c","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Kozel_70_ezer_magyar_diak_tantorog_a_szakadek_szelen","timestamp":"2018. december. 05. 08:45","title":"Közel 70 ezer magyar diák tántorog a szakadék szélén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32613740-9e46-44e0-a2c7-0e5f74194bcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még három embert „leszednek” a volt jobbikos Volner János szerint.","shortLead":"Még három embert „leszednek” a volt jobbikos Volner János szerint.","id":"20181205_Volner_Szavayt_leszedtek_de_ennek_meg_nincs_vege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32613740-9e46-44e0-a2c7-0e5f74194bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4a50e3-a221-4499-b4e8-88eee3f504ef","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Volner_Szavayt_leszedtek_de_ennek_meg_nincs_vege","timestamp":"2018. december. 05. 10:25","title":"Volner: Szávayt leszedték, de ennek még nincs vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ffd9ba-f0b5-495a-b3e5-65ea5c0f840c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnöki mentelmi jogot megszüntető törvényjavaslatot terjeszt a szenátus elé Andrés Manuel López Obrador, Mexikó új elnöke. A jelenlegi törvények értelmében ugyanis az elnököt csak hazaárulás vádjával lehet perbe fogni.","shortLead":"Az elnöki mentelmi jogot megszüntető törvényjavaslatot terjeszt a szenátus elé Andrés Manuel López Obrador, Mexikó új...","id":"20181204_Elso_intezkedesekent_megszuntetne_a_sajat_mentelmi_jogat_Mexiko_uj_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9ffd9ba-f0b5-495a-b3e5-65ea5c0f840c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04cedc5-57f5-499d-a2f4-36a243455977","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Elso_intezkedesekent_megszuntetne_a_sajat_mentelmi_jogat_Mexiko_uj_elnoke","timestamp":"2018. december. 04. 21:24","title":"Első intézkedéseként megszüntetné a saját mentelmi jogát Mexikó új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dffef940-d661-4128-8ccd-31702fcb2544","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Okoseszközeink is kiveszik a maguk részét a közelgő ünnepi szezonból. Most épp a Google talált ki valami érdekeset.","shortLead":"Okoseszközeink is kiveszik a maguk részét a közelgő ünnepi szezonból. Most épp a Google talált ki valami érdekeset.","id":"20181205_google_assistant_asszisztens_telapo_karacsony_okoshangszoro_mikulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dffef940-d661-4128-8ccd-31702fcb2544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc86e49-6367-455a-9c2f-aabd124c4adb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_google_assistant_asszisztens_telapo_karacsony_okoshangszoro_mikulas","timestamp":"2018. december. 05. 10:03","title":"Köszönjön most rá a Google asszisztensére, a Télapó fog válaszolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86942b1f-271e-4ec5-bc01-390c93640eb9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181205_Igy_nyomjak_Senaek_a_Kulonos_szilveszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86942b1f-271e-4ec5-bc01-390c93640eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d754d1-c391-42d0-b3ec-1aa8c412a4b2","keywords":null,"link":"/kultura/20181205_Igy_nyomjak_Senaek_a_Kulonos_szilveszter","timestamp":"2018. december. 05. 10:02","title":"Így nyomják Senáék a Különös szilvesztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]