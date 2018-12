Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd60bd8c-8f62-4ded-99bb-1e397e85bf6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak pénzhez, rengeteg tapasztalathoz is hozzájutott az Epic Games, amikor a Fortnite androidos verzióját a Play Áruház helyett saját weboldalukon kezdték terjeszteni. Most itt a bejelentés: megcsinálták a maguk szoftverboltját.","shortLead":"Nem csak pénzhez, rengeteg tapasztalathoz is hozzájutott az Epic Games, amikor a Fortnite androidos verzióját a Play...","id":"20181207_epic_games_store_fortnite_battle_royale_android_steam_google_play_aruhaz_alkalmazasbolt_szoftveraruhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd60bd8c-8f62-4ded-99bb-1e397e85bf6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da0eff01-f772-4bd9-bc05-c609d3f6aa2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_epic_games_store_fortnite_battle_royale_android_steam_google_play_aruhaz_alkalmazasbolt_szoftveraruhaz","timestamp":"2018. december. 07. 17:03","title":"Nekimegy a Play áruháznak a Fortnite fejlesztője, azt mondja, van egy jobb ötlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef0196b-72ba-4d14-9491-a77f9ad5ab14","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jelenleg a jégsapka 70 százaléka szezonális jégből áll, vagyis olyan jégből, amely egy éven belül alakul ki, majd elolvad.","shortLead":"Jelenleg a jégsapka 70 százaléka szezonális jégből áll, vagyis olyan jégből, amely egy éven belül alakul ki, majd...","id":"20181207_Telen_sem_no_meg_elegge_a_sarkvideki_jegtakaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ef0196b-72ba-4d14-9491-a77f9ad5ab14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1c747e-74dd-4d04-9808-b350652e2388","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_Telen_sem_no_meg_elegge_a_sarkvideki_jegtakaro","timestamp":"2018. december. 07. 13:58","title":"Télen sem nő meg eléggé a sarkvidéki jégtakaró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen médiaholdingba terelték össze a kormányközeli sajtófelületek jelentős részét, összeállt a Fidesz médiás halálcsillaga. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Egyetlen médiaholdingba terelték össze a kormányközeli sajtófelületek jelentős részét, összeállt a Fidesz médiás...","id":"20181208_Fulke_A_rendszer_meztelen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2b4113-4dd1-4851-a18b-1310c2498e22","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_Fulke_A_rendszer_meztelen","timestamp":"2018. december. 08. 17:30","title":"Fülke: A rendszer meztelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e4baec-e54d-4012-ae9c-386ba8f9661f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu úgy értesült, Kocsis Istvánnal együtt távozik egyik kollégája is, így az osztályon nem marad neonatológus.","shortLead":"A 24.hu úgy értesült, Kocsis Istvánnal együtt távozik egyik kollégája is, így az osztályon nem marad neonatológus.","id":"20181206_Felmentettek_a_SOTE_egyik_koraszulottcentrumanak_vezetojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20e4baec-e54d-4012-ae9c-386ba8f9661f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c248078c-e105-48bb-afae-ba25d5838be7","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Felmentettek_a_SOTE_egyik_koraszulottcentrumanak_vezetojet","timestamp":"2018. december. 06. 18:04","title":"Felmentették a SOTE egyik koraszülöttcentrumának vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661c23d7-fc74-4c78-aa1c-a79c58cd9547","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A környezettudatos japán járgány tulajdonosának a jelek szerint egyszerre meglehetősen nagy szállítmányt kellett célba juttatnia.","shortLead":"A környezettudatos japán járgány tulajdonosának a jelek szerint egyszerre meglehetősen nagy szállítmányt kellett célba...","id":"20181207_a_nap_fotoja_toyota_priust_eddig_meg_nem_lattunk_ennyire_megpakolva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=661c23d7-fc74-4c78-aa1c-a79c58cd9547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e083697d-1055-4910-b585-ff87a491102b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181207_a_nap_fotoja_toyota_priust_eddig_meg_nem_lattunk_ennyire_megpakolva","timestamp":"2018. december. 07. 06:41","title":"A nap fotója: Toyota Priust eddig még nem láttunk ennyire megpakolva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72680ff-2c64-42ba-9073-072f3ba8d710","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reggel 6 óra és délután fél 3 között lezárják szombaton a Kossuth teret. 10 órától ott tüntetnének a szakszervezetek a „rabszolgatörvény” néven elhíresült törvényjavaslat ellen.","shortLead":"Reggel 6 óra és délután fél 3 között lezárják szombaton a Kossuth teret. 10 órától ott tüntetnének a szakszervezetek...","id":"20181207_Tuntetnek_a_rabszolgatorveny_ellen_de_a_rendorseg_lezarta_a_Kossuth_teret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e72680ff-2c64-42ba-9073-072f3ba8d710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d214c364-df05-434c-8914-fe0db5432095","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Tuntetnek_a_rabszolgatorveny_ellen_de_a_rendorseg_lezarta_a_Kossuth_teret","timestamp":"2018. december. 07. 21:29","title":"Tüntetnek a „rabszolgatörvény” ellen, de a rendőrség lezárta a Kossuth teret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46ae442-113f-4402-bd48-8c38b1b38be6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy fémlapra írta fel a betűket és számokat, de nem csak ez volt a baj.","shortLead":"Egy fémlapra írta fel a betűket és számokat, de nem csak ez volt a baj.","id":"20181207_Egy_kisiskolas_is_jobb_hamis_rendszamot_gyartott_volna_mint_ez_a_kiskorei_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e46ae442-113f-4402-bd48-8c38b1b38be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39a53b03-2663-4ea1-b9d1-781dab5f2e25","keywords":null,"link":"/cegauto/20181207_Egy_kisiskolas_is_jobb_hamis_rendszamot_gyartott_volna_mint_ez_a_kiskorei_ferfi","timestamp":"2018. december. 07. 12:47","title":"Egy kisiskolás is jobb hamis rendszámot gyártott volna, mint ez a kiskörei férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig félthetné Orbán Viktorét vagy Mészáros Lőrincét is.","shortLead":"Pedig félthetné Orbán Viktorét vagy Mészáros Lőrincét is.","id":"20181208_Nemcsak_Karoly_fejet_felti_a_Ripost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f158c1e6-e26f-42c1-b4da-4a5271199b95","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Nemcsak_Karoly_fejet_felti_a_Ripost","timestamp":"2018. december. 08. 12:40","title":"Nemcsák Károly fejét félti a Ripost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]