„Kisebb csoda kellene” ahhoz, hogy az LMP induljon jövőre a választáson

Az elmúlt évek, valamint az anyagi és támogatottságbeli realitások nem arra mutatnak, hogy az LMP indul a 2026-os választáson, ehhez kisebb csoda kellene – nyilatkozta a Népszavának Kanász-Nagy Máté, a párt korábbi társelnöke. A politikus azt mondta, hivatalos döntés ősszel várható az ügyben, de állítása szerint nem úgy állnak a kérdéshez, mint azok a szervezetek, akik „valamilyen csalfa, vak remény érdekében dobják félre magukat hirtelen”.

Az LMP parlamenti frakciója februárban megszűnt, Csárdi Antal kiválásával ugyanis öt fő alá csökkent a létszámuk, azóta a párt hivatalos Facebook-oldala sem frissült. Tavaly nyáron, az önkormányzati és EP-választást követően Ungár Péter azt nyilatkozta, a párt gyakorlatilag halott, akárcsak az összes többi, Tiszán kívüli erő. A Népszava egyik forrása arról beszélt, ezek után nem értették, miért indult el Ungár újra a társelnöki pozícióért, hiszen a választás után „kicsekkolt” a pártéletből, márpedig azt mondta, tavaly augusztusban az az opció is felmerült, hogy páran teljesen új párttá alakítanák át az LMP-t.

Kanász-Nagy Máté elmondta, hatalmas az LMP adósságállománya, a 2022-es választás utáni, az ellenzéki pártokra lesújtó ÁSZ-büntetés pedig „nem lezárult történet”, a Kúria várhatóan szeptemberben dönt az ügyben. A politikus szerint a választásokig rendezniük kell az anyagi helyzetet, Angyal Károly pártigazgató pedig az ÁSZ-büntetés miatt azt gondolja, a többi, szintén büntetés alatt álló ellenzéki párt elhamarkodottan nyilatkozik, amikor kijelentik, hogy egész biztosan rajthoz állnak a választásokon.

A pártigazgató határozottan állítja, hogy az LMP nem szűnt meg, képviselőik vannak, akik „állampolgári megkeresésekkel” rendelkeznek, a pártvezetésben pedig nem egyöntetű az álláspont, hogy ne induljanak a választáson. Más úgy látja, már a szervezeti, taglétszámbeli adottságok sincsenek meg az LMP önálló választási szerepléséhez. Angyal állítása szerint jelenleg az aktív párttagság felmérése zajlik, ami szeptemberre képet ad arról, hogy milyen formában érdemes folytatniuk a politizálást. Vélhetően ekkor egy kongresszuson döntenek majd véglegesen a választási indulást illetően is.