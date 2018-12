Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az úszószövetség monopóliumként viselkedik szerinte.","shortLead":"Az úszószövetség monopóliumként viselkedik szerinte.","id":"20181208_Hosszu_Katinka_beperelte_a_FINAt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=141ab61c-6884-48fb-8714-ddd9e515d8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f64b5c-5ded-457f-bb8d-d03d1bea94fb","keywords":null,"link":"/sport/20181208_Hosszu_Katinka_beperelte_a_FINAt","timestamp":"2018. december. 08. 15:43","title":"Hosszú Katinka beperelte a FINÁ-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76767a8e-bf25-449d-8016-4f254f47b4a1","c_author":"Nagy Erzsébet","category":"gazdasag","description":"Válasz Mendrey Lászlónak.","shortLead":"Válasz Mendrey Lászlónak.","id":"20181209_Miert_tavozott_a_PDSZ_a_Ligabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76767a8e-bf25-449d-8016-4f254f47b4a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac16bbb1-c486-422b-b2e2-8717d03ef367","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Miert_tavozott_a_PDSZ_a_Ligabol","timestamp":"2018. december. 09. 10:33","title":"Miért távozott a PDSZ a Ligából?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4cd0b50-f395-4464-88d4-a73d5c1e635a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök a lakosság segítségét kérik.","shortLead":"A rendőrök a lakosság segítségét kérik.","id":"20181207_Keresik_a_rendorok_a_fiatalt_akinek_a_gordeszkaja_miatt_kisiklott_a_villamos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4cd0b50-f395-4464-88d4-a73d5c1e635a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344baf5f-7e09-4f39-9ed3-78f170cbd422","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Keresik_a_rendorok_a_fiatalt_akinek_a_gordeszkaja_miatt_kisiklott_a_villamos","timestamp":"2018. december. 07. 18:10","title":"Keresik a rendőrök a fiatalt, akinek a gördeszkája miatt kisiklott a villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b9acbf-5c4d-4c76-8afa-ace352ab08a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Buddha-Bar Hotel épületét eladta a tulajdonos olasz cég. 