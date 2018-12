Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b1bed9d-1ef8-4539-ba96-01c1d6c8d5d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A vezetőség terve szerint a Videoton prémium gyártóvá válik a következő évek során.","shortLead":"A vezetőség terve szerint a Videoton prémium gyártóvá válik a következő évek során.","id":"20181207_188_milliardos_nyereseget_termelt_iden_Szeles_Gabor_cege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b1bed9d-1ef8-4539-ba96-01c1d6c8d5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c81ff2d-a6ef-4c1b-bef2-8cb9cd466e0b","keywords":null,"link":"/kkv/20181207_188_milliardos_nyereseget_termelt_iden_Szeles_Gabor_cege","timestamp":"2018. december. 07. 21:27","title":"188 milliárdos árbevételt termelt idén Széles Gábor cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7db2ea2-8a74-4787-a8b7-79b9aafc2758","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181208_A_rendorok_feladtak_a_vedvonalat_a_tuntetok_bejutottak_a_Kossuth_terre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7db2ea2-8a74-4787-a8b7-79b9aafc2758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d45993a-e613-4928-aba0-b23f8b9fa122","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_A_rendorok_feladtak_a_vedvonalat_a_tuntetok_bejutottak_a_Kossuth_terre","timestamp":"2018. december. 08. 13:43","title":"A rendőrök feladták a védvonalat, a tüntetők bejutottak a Kossuth térre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61e4a55-55d8-4a01-9d34-74cf5b235c17","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Az év egyik meglepetésének tűnő Fallout 76-ról a megjelenése előtt jó véleménnyel volt a szakma. De végül pont az maradt ki belőle, ami miatt valóban érdekesnek tűnt. A fejlesztői hibák mellett ráadásul adatszivárgás miatt is fájhat a játékosok feje.","shortLead":"Az év egyik meglepetésének tűnő Fallout 76-ról a megjelenése előtt jó véleménnyel volt a szakma. De végül pont...","id":"20181207_bethesda_softworks_fallout_76_jatek_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b61e4a55-55d8-4a01-9d34-74cf5b235c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f74bda9-ccb2-4a79-9cfc-ccf69aa98d47","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_bethesda_softworks_fallout_76_jatek_teszt","timestamp":"2018. december. 07. 20:30","title":"A háború kegyetlen, a Fallout meg botrányosan unalmas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"043d6f8c-eecb-40fa-892a-edfdfd83abb6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyértelmű, hogy ki érezte magát a legjobban az FIA díjátadó gáláján.","shortLead":"Egyértelmű, hogy ki érezte magát a legjobban az FIA díjátadó gáláján.","id":"20181208_Kimi_Raikkonen_es_a_vodka_talalkozasa_a_szinpadon__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=043d6f8c-eecb-40fa-892a-edfdfd83abb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a661e30-4547-4d51-8f34-182ce818d6dc","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Kimi_Raikkonen_es_a_vodka_talalkozasa_a_szinpadon__video","timestamp":"2018. december. 08. 07:45","title":"Kimi Räikkönen és a vodka találkozása a színpadon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"432eb1bf-f218-4fc5-9540-7e3f45ef9138","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy nő meghalt Egyházasgergén, egy családi házban.","shortLead":"Egy nő meghalt Egyházasgergén, egy családi házban.","id":"20181209_Megint_a_szenmonoxid_olhetett_ezuttal_Nogradban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=432eb1bf-f218-4fc5-9540-7e3f45ef9138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a431289-f793-41d8-b2dc-ac8e05e38202","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Megint_a_szenmonoxid_olhetett_ezuttal_Nogradban","timestamp":"2018. december. 09. 17:11","title":"Megint a szén-monoxid ölhetett, ezúttal Nógrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északkeleten jégpáncél is lehet belőle.","shortLead":"Északkeleten jégpáncél is lehet belőle.","id":"20181208_Hidegfront_onos_eso_vacak_szombat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d223737a-6259-4517-b12a-e6de8d7dd0f8","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_Hidegfront_onos_eso_vacak_szombat","timestamp":"2018. december. 08. 09:23","title":"Hidegfront, ónos eső, vacak szombat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b0a3d5-5ee5-4c60-a576-9540122ffe49","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Korát megelőzve mutatta be az egeret és a számítástechnika sok más nélkülözhetetlen elemét fél évszázaddal ezelőtt egy amerikai mérnök.","shortLead":"Korát megelőzve mutatta be az egeret és a számítástechnika sok más nélkülözhetetlen elemét fél évszázaddal ezelőtt...","id":"201849__otveneves_azeger__lyukkartyak_idejen__terd_helyett_kezzel__a_ketkereku_feltalalasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2b0a3d5-5ee5-4c60-a576-9540122ffe49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ba10f0-1c62-4a10-9f06-90c8786167b4","keywords":null,"link":"/tudomany/201849__otveneves_azeger__lyukkartyak_idejen__terd_helyett_kezzel__a_ketkereku_feltalalasa","timestamp":"2018. december. 08. 20:00","title":"Nem sokon múlt, hogy ma nem térddel kell irányítanunk a számítógépes egeret ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0401d0c7-8376-4a10-a262-b5d0a095e1eb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A költőtől alig maradt fenn a verseinek piszkozata, a most elárverezett kéziratban viszont van egy átsatírozott sor is. ","shortLead":"A költőtől alig maradt fenn a verseinek piszkozata, a most elárverezett kéziratban viszont van egy átsatírozott sor is. ","id":"20181207_10_millio_forintot_adtak_ezert_a_kulonleges_Radnotikeziratert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0401d0c7-8376-4a10-a262-b5d0a095e1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c4d4ee-fb3e-4426-9890-5974ccb9674a","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_10_millio_forintot_adtak_ezert_a_kulonleges_Radnotikeziratert","timestamp":"2018. december. 07. 20:54","title":"10 millió forintot adtak ezért a különleges Radnóti-kéziratért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]