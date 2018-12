Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Parlamentben továbbra sem volt nyugalom a vita alatt, az ellenzék folyamatosan bekiabált a törvényjavaslatot benyújtó Kósa Lajos felszólalása alatt.","shortLead":"A Parlamentben továbbra sem volt nyugalom a vita alatt, az ellenzék folyamatosan bekiabált a törvényjavaslatot benyújtó...","id":"20181211_Hatalmasat_csusztatott_vagy_rosszul_fogalmazott_Kosa_a_rabszolgatorveny_zarovitajaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c82799-b162-4453-8087-b485a6b09efc","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Hatalmasat_csusztatott_vagy_rosszul_fogalmazott_Kosa_a_rabszolgatorveny_zarovitajaban","timestamp":"2018. december. 11. 16:16","title":"Hatalmasat csúsztatott vagy rosszul fogalmazott Kósa a \"rabszolgatörvény\" záróvitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5467a79d-96ed-4a70-ba99-bc37d9a12590","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A Fidesz szerint azért kell lazítani a túlmunka szabályain, hogy aki többet akar keresni, az többet tudjon túlórázni. Csakhogy a kormánypárti retorikában hivatkozott munkavállalóknak alaposan bele kell húzniuk a túlórázásba, ha tényleg inkább Magyarországon keresnék meg az osztrák fizetést: 2017-ben Magyarországon átlagosan négyórányi munkával lehetett annyit keresni euróban számolva, mint Ausztriában eggyel, de vásárlóerő-paritáson is két magyar munkaóra ért egy osztrák munkaórát.

Összeszedtük az adatokat, amikből egyértelmű: alig néhány uniós országban dolgoznak többet az emberek, mint nálunk, közben alig néhány országban keresnek kevesebbet.","shortLead":"A Fidesz szerint azért kell lazítani a túlmunka szabályain, hogy aki többet akar keresni, az többet tudjon túlórázni...","id":"20181212_Rabszolgatorveny_Magyarorszagon_ket_orat_kell_dolgozni_azert_a_penzert_amiert_Ausztriaban_egyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5467a79d-96ed-4a70-ba99-bc37d9a12590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7929268b-8df4-4b55-9d48-3015b258534e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Rabszolgatorveny_Magyarorszagon_ket_orat_kell_dolgozni_azert_a_penzert_amiert_Ausztriaban_egyet","timestamp":"2018. december. 12. 17:11","title":"Két órát dolgozunk azért a pénzért, amiért Ausztriában egyet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c81d38-d356-4ebf-9cb0-b86ce7a2befb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181211_Gollamkent_medital_Theresa_May_a_Brexitrol_egy_parodiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80c81d38-d356-4ebf-9cb0-b86ce7a2befb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462cc3d2-9c28-45e1-aca6-c68129d023d5","keywords":null,"link":"/kultura/20181211_Gollamkent_medital_Theresa_May_a_Brexitrol_egy_parodiaban","timestamp":"2018. december. 11. 10:01","title":"Gollamként meditál Theresa May a Brexitről egy paródiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mostantól csak azok viselhetnek ilyet, akik építkezésen dolgoznak, mások nem is vásárolhatnak belőle.","shortLead":"Mostantól csak azok viselhetnek ilyet, akik építkezésen dolgoznak, mások nem is vásárolhatnak belőle.","id":"20181211_A_francia_tuntetesek_miatt_szigorit_a_lathatosagi_mellenyek_kereskedelmen_Egyiptom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7dd4c2-3068-4a2d-9628-3a9f25999b0c","keywords":null,"link":"/vilag/20181211_A_francia_tuntetesek_miatt_szigorit_a_lathatosagi_mellenyek_kereskedelmen_Egyiptom","timestamp":"2018. december. 11. 13:05","title":"A francia tüntetések miatt szigorít a láthatósági mellények kereskedelmén Egyiptom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c09b902-1389-4eae-9832-3f09568cd308","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A norvég csapat könnyedén biztosította továbbjutását.","shortLead":"A norvég csapat könnyedén biztosította továbbjutását.","id":"20181212_Noi_kezilabda_Eb_Norvegia_gyozelem_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c09b902-1389-4eae-9832-3f09568cd308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60d07bd-3f22-4b76-a613-25316370464a","keywords":null,"link":"/sport/20181212_Noi_kezilabda_Eb_Norvegia_gyozelem_Magyarorszag","timestamp":"2018. december. 12. 17:50","title":"Női kézilabda-Eb: győzött Norvégia, a magyaroknak hatalmas bravúr kell a továbbjutáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd0cd8c-ce49-4c74-86fc-9c0f56a85921","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A strasbourgi terrortámadás után a lezárt éttermekben rekedt vendégek úgy buliztak tovább, mintha semmi sem történt volna a városban. Egy szlovák televízió magyar munkatársa a helyszínen volt, és elmesélte, mit tapasztalt.","shortLead":"A strasbourgi terrortámadás után a lezárt éttermekben rekedt vendégek úgy buliztak tovább, mintha semmi sem történt...","id":"20181212_A_strasbourgi_ettermekben_tovabb_buliztak_az_emberek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dd0cd8c-ce49-4c74-86fc-9c0f56a85921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb70c607-b735-474b-858f-f05b7fe239c5","keywords":null,"link":"/vilag/20181212_A_strasbourgi_ettermekben_tovabb_buliztak_az_emberek","timestamp":"2018. december. 12. 12:23","title":"\"A strasbourgi éttermekben tovább buliztak az emberek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Galaxy S10 az elsők között (ha nem legelsőként) kapja majd meg a Snapdragon 855 lapkakészletet. Egy teszt szerint ezzel akár erősebb lehet majd az Exynos chipkészletet tartalmazó modelleknél.","shortLead":"A Samsung Galaxy S10 az elsők között (ha nem legelsőként) kapja majd meg a Snapdragon 855 lapkakészletet. Egy teszt...","id":"20181212_samsung_galaxy_s10_plus_antutu_teszt_qualcomm_snapdragon_855_samsung_exynos_9820","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4f6f2a-5cbc-429c-9ba8-4c2ad9aa32ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_samsung_galaxy_s10_plus_antutu_teszt_qualcomm_snapdragon_855_samsung_exynos_9820","timestamp":"2018. december. 12. 13:03","title":"Jobb lesz a Snapdragon chipes Galaxy S10, mint a Samsung chipjével szerelt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Kiadta az idei évre vonatkozó magyar és külföldi keresési toplistáját a Google. Élen a választások, Avicii halála és a frankfurti leves. Sokakat érdekelt még a Való Világ, továbbá Meghan Markle menyegzője is. ","shortLead":"Kiadta az idei évre vonatkozó magyar és külföldi keresési toplistáját a Google. Élen a választások, Avicii halála és...","id":"20181212_google_kereses_trendek_toplista_2018_orszaggyulesi_valasztasok_avicii_halala_frankfurti_leves_recept","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46e1420-abe9-40af-bb2a-a95e7f55b2c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_google_kereses_trendek_toplista_2018_orszaggyulesi_valasztasok_avicii_halala_frankfurti_leves_recept","timestamp":"2018. december. 12. 14:33","title":"Választások, Avicii, frankfurti leves – ezekre kerestek a magyarok idén a Google-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]