Már tíz éve bérel egy önkormányzati bérlakást a fideszes exképviselő, Tiffán Zsolt cége, de a Budavári Önkormányzat döntése alapján most újabb 5 évig használhatja mindössze havi 47 ezer forint plusz áfa ellenében - tudta meg a hvg.hu. A Halászbástyától pár percre található, exkluzív környéken több százezer forintért lehetne hasonló lakást bérelni, de azért is ideális, mert az érdekeltségébe tartozó borbár innen alig 180 méterre üzemel. A Villányban borászkodó Tiffán nem volt hajlandó válaszolni arra, hogy a kerületi családosoknak nincs-e nagyobb szüksége önkormányzati lakásra, mint mondta, "kérdezzük a polgármestert". Azt, aki maga javasolta, hogy hosszabbítsák meg a bérletet.

Ha a fővárosban egy 60 négyzetméteres, tégla épületben található lakást szeretnénk bérelni, akkor a legnagyobb ingatlanhirdetési oldal sokezres kínálatát alapul véve havonta – rezsi nélkül - minimum 100 ezer forint bérleti díjat kellene fizetnünk. Ennyiért is a VIII. kerületben találnánk kiadó lakást, félúton a Blaha Lujza tér és a Keleti pályaudvar között.

Így több mint szerencsés Tiffán Zsolt, aki 2010-től egészen az áprilisi választásokig a Fidesz országgyűlési képviselője volt: a Bt.-je mindössze 47 379 forint plusz áfáért bérelhet ki egy pontosan ugyanekkora lakást, csak éppen a Vár oldalában. A Budavári Önkormányzat képviselő-testülete csütörtöki ülésén ugyanis 11 igen szavazattal, 2 nem ellenében úgy döntött, hogy az exképviselő cégének mindössze ennyiért adja ki az önkormányzati tulajdonban lévő, Hunyadi János út 9. szám alatt található, legfelső szinten lévő 1,5 szobás ingatlant.

Már 10 éve használják, de még 5 év hosszabbítás

Méghozzá 5 évre: a fideszes vezetésű önkormányzat 2023 októberéig hosszabbította meg a lakás bérleti idejét. A birtokunkba került előterjesztésben az szerepel, hogy a Munificencia Bt. 2008 óta használja az ingatlant, és „kérte” a további hosszabbítást. Az előterjesztést maga a polgármester, Nagy Gábor Tamás nyújtotta be, és a kérést támogatva javasolta, hogy Tiffán cége ennyiért kapja meg a bérleményt.

A képviselő-testületen csont nélkül áttolt, csütörtöki határozat értelmében így összesen 15 évig használhatja majd ilyen kedvező feltételekkel a fideszes exképviselő-miniszteri biztos cége. A cégadatbázis alapján Tiffán Zsolt 2014-ben lett a Munificencia Bt. beltagja, egyben ügyvezetője. A Bt. főtevékenysége az üzletviteli tanácsadás, a székhelye is erre a címre, az önkormányzati lakásba van bejegyezve.

A szomszédban van a borbárja

Az önkormányzati lakás a Halászbástyától sétálva alig 4 perc alatt elérhető a Google térképe alapján, a Clark Ádám tértől alig 250 méterre fekszik. Tiffán szempontjából talán ennél is előnyösebb, hogy mindössze 180 méterre innen található egy másik céges érdekeltsége, az Andante Borpatika. Ezt támasztja alá a záró vagyonnyilatkozata, ez alapján a budavári lakást bérlő Munificencia Bt.-nek bevallása szerint 86 százalékban tulajdonosa.

Ki ne szeretne itt olcsón lakást bérelni? © Google

Ha az előbbi, ingatlanpiacon elérhető lakásokhoz viszonyítjuk, akkor ez azt jelenti, hogy Tiffán cége egy VIII. kerületi lakás bérleti díjának kevesebb mint feléért kapja meg az exkluzív budavári bérleményt. A Vár környékén hasonló paraméterű, kivehető lakást alig találni, ha kibővítjük a keresést, és az egész I. kerületet nézzük, akkor a hasonló méretű ingatlanok bérleti díja minimum 200 ezer, maximum 585 ezer forint között mozog. Vagyis a legolcsóbb kerületbeli lakás is 4-szer ennyibe kerülne a nettó összeggel számolva, míg a legdrágább bérleti díja 12-szerese annak az összegnek, mint amit a Tiffán-cég fizet az önkormányzatnak.

"Kérdezze a polgármestert!"

Megkérdeztük Tiffán Zsoltot, vajon minek tudható be, hogy 10 év után most újabb 5 évre olyan áron jut bérlakáshoz, amennyiért Budapesten piaci alapon még külső kerületekben sem lehet hasonló ingatlant bérelni. Az expolitikus viszont nem volt hajlandó válaszolni kérdéseinkre, azt mondta „kérdezzük a polgármestert”. Röviden annyiban reagált még, hogy a lakást céges tevékenységre használja, de azt már nem kommentálta, hogy az önkormányzati bérleményt akár egy kerületbeli, erre rászoruló család is megkaphatná.

Így érdekes, hogy a határozati javaslatot először tárgyaló bizottsági ülésen ennek az ellenkezője hangzott el. „A polgármester előterjesztését tárgyaló pénzügyi bizottsági ülésen kifejezetten rákérdeztem: mivel ide van bejelentve a cég, irodának vagy lakásnak használják az önkormányzati tulajdont? Az önkormányzati vagyonkezelő képviselője erre azt válaszolta, hogy lakásnak, de az már nem derült ki, mégis ki lakik benne” – mondta V. Naszályi Márta, a Párbeszéd Magyarországért önkormányzati képviselője. Az is furcsa volt, hogy ott, helyben osztották ki a bizottságban, akkor látták először a Nagy Gábor Tamás által betolt előterjesztést, illetve határozati javaslatot – tette hozzá.

Tiffán Zsolt © MTI/ Kálmándy Ferenc

Nem kerületben élőknek, nem a rászorulóknak

"Sorra potyognak ki a korábbi évek csontvázai az önkormányzat szekrényéből: most jönnek vissza a testület elé meghosszabbításra azok a lakásbérleti szerződések, amelyeket korábban kötöttek átláthatatlanul hozott döntések alapján. Látható, hogy hosszú évek óta zajlik az önkormányzati lakások önkényes osztogatása, amely során nem a kerületben élők és nem is a segítségre szorulók, hanem a kerület kormánypárti vezetésével családi vagy üzleti érdekkapcsolatban állók jutnak fillérekért bérlakáshoz” – mondta az önkormányzati képviselő, aki nemmel szavazott a Tiffán cégének juttatott bérlakásra a csütörtöki ülésén.

V. Naszályi szerint az átláthatatlan ingatlangazdálkodás nem egyszerűen a közvagyon felelőtlen kezelése, hanem hatalomgyakorlási eszköz is egyben. „Éppen ezért elfogadhatatlan, hogy miközben a fővárosban gyermekeseknek megfizethető bérlakást találni szinte lehetetlen, és folyamatosan zajlanak a kilakoltatások, aközben a közélet egyes szereplői olcsón megkapott budavári műemléklakásokban élve tollasodnak” – mondta.

„A Fideszben igaz barátokra és családra leltem, ahol az őszinteség, az egymás szemébe nézés, a tiszta emberi gondolatok fontosabbak mindennél”

– mondta a HVG hetilap portréjában Tiffán Zsolt még 2010-ben, amikor villányi borászból országgyűlési képviselővé avanzsált. A végzettsége általános iskolai tanító, a politikai pályája a 2000-es évektől ívelt fel, 2004-től volt a Fidesz Baranya megyei pártelnöke, 2012-től a megyei közgyűlést elnöke, 2018-ig képviselő, illetve két éven át miniszteri biztos. 2017-ben jelentette be, hogy az idei választáson nem indul újra.