[{"available":true,"c_guid":"86e8b045-0525-4622-9c0d-818627335fbd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyot megy a Mészáros János tulajdonában lévő Herceghalom Interat Zrt. is.","shortLead":"Nagyot megy a Mészáros János tulajdonában lévő Herceghalom Interat Zrt. is.","id":"20181213_510_millioert_vasarol_be_Meszaros_Lorinc_occsenel_a_Magyar_Kozut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86e8b045-0525-4622-9c0d-818627335fbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e90ccf-f10e-4dc0-a058-ab7ecc2256d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_510_millioert_vasarol_be_Meszaros_Lorinc_occsenel_a_Magyar_Kozut","timestamp":"2018. december. 13. 08:53","title":"510 millióért vásárol be Mészáros Lőrinc öccsénél a Magyar Közút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d1c2731-c73f-4e98-8e1c-de1cfe6f120c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Siker koronázta a Virgin Galactic negyedik tesztjét: az űrturisták szállítására fejlesztett VSS Unity csütörtökön a korábbinál is magasabbra jutva végre elérte a világűr peremét. ","shortLead":"Siker koronázta a Virgin Galactic negyedik tesztjét: az űrturisták szállítására fejlesztett VSS Unity csütörtökön...","id":"20181213_virgin_galactic_richard_branson_urhajo_urturizmus_urturista_vss_unity","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d1c2731-c73f-4e98-8e1c-de1cfe6f120c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c221e210-414b-4af5-8101-0ee335cc5d51","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_virgin_galactic_richard_branson_urhajo_urturizmus_urturista_vss_unity","timestamp":"2018. december. 13. 19:33","title":"Feljutott a világűrbe a milliárdos Richard Branson szuperszonikus űrrepülője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29677e7-6285-4f9c-a0d9-db0c59831f29","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezt írta a miniszterelnök Macronnak.","shortLead":"Ezt írta a miniszterelnök Macronnak.","id":"20181213_Orban_a_kereszteny_kulturara_lottek_Strasbourgban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e29677e7-6285-4f9c-a0d9-db0c59831f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ffcf66d-d4a0-4571-ab44-a0e533434847","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_Orban_a_kereszteny_kulturara_lottek_Strasbourgban","timestamp":"2018. december. 13. 08:03","title":"Orbán: A keresztény kultúrára lőttek Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb95e18-4833-4a64-858f-cc1a6b36b323","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös sajtótájékoztatót tartott az MSZP, a DK, az LMP, Párbeszéd egy-egy képviselője, valamint a független Szél Bernadett a házbizottság csütörtök délelőtti ülése után, amelynek fő témája a parlament hétfői ülése volt. Akkor az ellenzékiek obstrukcióval próbálták elérni, hogy a Munka törvénykönyve módosítását ne szavazhassa meg a fideszes többség. Emellett szó esett a szerdai ülésről is, amikor az ellenzék újra akciózott a voksolás megakadályozása érdekében, miközben Orbán Viktor miniszterelnök mögött két öltönyös férfi – az ellenzékiek szerint a TEK állományának tagjai, testőrök – jelentek meg.","shortLead":"Közös sajtótájékoztatót tartott az MSZP, a DK, az LMP, Párbeszéd egy-egy képviselője, valamint a független Szél...","id":"20181213_akciozo_ellenzek_kover_laszlo_hazbizottsag_buntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acb95e18-4833-4a64-858f-cc1a6b36b323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a4c9af-4158-4719-8502-005d50bfd53d","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_akciozo_ellenzek_kover_laszlo_hazbizottsag_buntetes","timestamp":"2018. december. 13. 13:39","title":"400-600 ezer forintra büntette Kövér az akciózó ellenzékieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"305519ab-e930-41ad-a9e0-31888c32f26a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"93 éves korában meghalt Evelyn Berezin, akit a szövegszerkesztő feltalálójaként tartanak számon.","shortLead":"93 éves korában meghalt Evelyn Berezin, akit a szövegszerkesztő feltalálójaként tartanak számon.","id":"20181213_Meghalt_a_szovegszerkeszto_feltalaloja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=305519ab-e930-41ad-a9e0-31888c32f26a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb49b48-abe6-44e6-8c53-1249b52e6bcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_Meghalt_a_szovegszerkeszto_feltalaloja","timestamp":"2018. december. 13. 14:56","title":"Meghalt a szövegszerkesztő feltalálója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5802622-892c-4b86-ac6d-65a304335d7c","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Kovács Tamás történész váltja Szita Szabolcsot a Páva utcai HDKE élén. A kuratóriumot továbbra is Grósz Andor vezeti.","shortLead":"Kovács Tamás történész váltja Szita Szabolcsot a Páva utcai HDKE élén. A kuratóriumot továbbra is Grósz Andor vezeti.","id":"20181214_Uj_vezetok_a_Pava_utcai_Holokauszt_Emlekkozpontban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5802622-892c-4b86-ac6d-65a304335d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed71510b-21ea-4685-95e3-dd0dd2072bcf","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Uj_vezetok_a_Pava_utcai_Holokauszt_Emlekkozpontban","timestamp":"2018. december. 14. 18:02","title":"Új vezetők a Páva utcai Holokauszt Emlékközpontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a65d539-e171-4e40-bfe0-6dc2e00e0c56","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A NER a héten nem csak az Országgyűlésben hekkelte meg a törvényességet, az elmúlt napokban az utcán is sor került aggályos eseményekre. Szerdán éjjel egy ismert hazai alternatív rockzenész is „bekerült a szórásba”. Történetét a hvg.hu-nak mesélte el.","shortLead":"A NER a héten nem csak az Országgyűlésben hekkelte meg a törvényességet, az elmúlt napokban az utcán is sor került...","id":"20181214_horvath_kristof_esti_kornel_tulora_tuntetes_elo_videozas_instagram_live","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a65d539-e171-4e40-bfe0-6dc2e00e0c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e4b44b9-e2e5-46fc-897f-9af2a92e89e5","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_horvath_kristof_esti_kornel_tulora_tuntetes_elo_videozas_instagram_live","timestamp":"2018. december. 14. 17:17","title":"Egy rendőri agresszió anatómiája: bevitték, megfélemlítették, pedig ott sem volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e923e72d-9ffc-4691-b01a-f0fdd980a7a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem azért állt a TEK a miniszterelnök háta mögött, mert félt volna a Parlamentben.","shortLead":"Nem azért állt a TEK a miniszterelnök háta mögött, mert félt volna a Parlamentben.","id":"20181212_Orban_Viktor_egyaltalan_nem_felt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e923e72d-9ffc-4691-b01a-f0fdd980a7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d428fb6b-5fc0-407b-8a1b-3b804cee05cf","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Orban_Viktor_egyaltalan_nem_felt","timestamp":"2018. december. 12. 22:29","title":"\"Orbán Viktor egyáltalán nem félt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]