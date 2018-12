Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6661ce4-9798-4d20-be2c-50ab0f1c8066","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt mondta: szabad újságíró, ezért a saját eszközeivel nyilvánosságra hozza azt, amit tízezrek követelnek az utcán.","shortLead":"Azt mondta: szabad újságíró, ezért a saját eszközeivel nyilvánosságra hozza azt, amit tízezrek követelnek az utcán.","id":"20181217_Az_MTVA_helyett_Kalman_Olga_olvasta_fel_a_tuntetok_ot_pontjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6661ce4-9798-4d20-be2c-50ab0f1c8066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44569702-c601-4feb-b6f3-2e2a5e9ec08c","keywords":null,"link":"/kultura/20181217_Az_MTVA_helyett_Kalman_Olga_olvasta_fel_a_tuntetok_ot_pontjat","timestamp":"2018. december. 17. 14:37","title":"Az MTVA helyett Kálmán Olga olvasta fel a tüntetők öt pontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee95cdac-8d45-429a-8eb0-342299048452","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pótlékokat pedig 36 hónapon belül köteles kifizetni a munkáltató - kaptunk egy szerződésmódosítást a rabszolgatörvény jegyében. A munkáltató eddig is 250 óra túlórát írt elő, a gyerekeket többször nem tudták emiatt időben elhozni az óvodából.","shortLead":"A pótlékokat pedig 36 hónapon belül köteles kifizetni a munkáltató - kaptunk egy szerződésmódosítást a rabszolgatörvény...","id":"20181217_Megjelentek_az_elso_400_oras_tulorara_vonatkozo_munkaszerzodesi_modositasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee95cdac-8d45-429a-8eb0-342299048452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f903e2e-de89-4c81-a2ff-20ea486df45d","keywords":null,"link":"/kkv/20181217_Megjelentek_az_elso_400_oras_tulorara_vonatkozo_munkaszerzodesi_modositasok","timestamp":"2018. december. 17. 12:45","title":"Megjelentek az első, 400 órás túlórára vonatkozó munkaszerződési módosítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43dd8315-403f-4ad5-9693-81237c79af04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy CEU-n tanuló külföldi diák szolidaritásból ment ki a szerdai tüntetésre, a rendőrök egy tumultuózus jelent után emelték ki a tömegből és vitték el. ","shortLead":"Egy CEU-n tanuló külföldi diák szolidaritásból ment ki a szerdai tüntetésre, a rendőrök egy tumultuózus jelent után...","id":"20181218_ceus_diak_tuntetes_rabszolgatorveny_kossuth_ter_gyanusitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43dd8315-403f-4ad5-9693-81237c79af04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bff488a-0dac-469e-8463-455f667d4c95","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_ceus_diak_tuntetes_rabszolgatorveny_kossuth_ter_gyanusitas","timestamp":"2018. december. 18. 16:08","title":"A tüntető szerint ő csak beesett a rendőrsorfal mögé, erre hivatalos személy elleni erőszakkal gyanúsítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3ae86db-80a9-4193-86e7-753de2ff13da","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Online applikációban és telefonon is lehet majd tőlük rendelni, nagy terveik vannak. ","shortLead":"Online applikációban és telefonon is lehet majd tőlük rendelni, nagy terveik vannak. ","id":"20181218_Uj_taxisceg_alakult_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3ae86db-80a9-4193-86e7-753de2ff13da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9a8cb5-767d-4c24-804a-6044541baf10","keywords":null,"link":"/kkv/20181218_Uj_taxisceg_alakult_Budapesten","timestamp":"2018. december. 18. 11:10","title":"Új taxiscég alakult Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4687e280-940e-49b5-bdbd-4ed54b370ed2","c_author":"Csíki Sándor","category":"elet","description":"„ Maledictus piscis in aqua tertia- átkozott a hal a harmadik vízben” - tartja egy latin mondás. \r

