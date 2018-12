Évek óta nem látott tüntetési hullámot váltott ki a túlórák növelését célzó, rabszolgatörvényként is emlegetett jogszabály parlamenti elfogadása. Az ellenzék a parlamentben, a diákok az utcákon folytatták a tiltakozást, már-már a 2006-os zavargásokat idéző körülmények között.

Elfogadhatatlannak tartja a tüntetétssorozatot a kormány, a Soros-hálózat tagjai a jól ismert módszereiket vetik be: megfélemítenek mindenkit, aki nem ért velük egyet. A rendőrség "példátlanul nyugodt és minden esetben törvényes fellépését" megköszönte Hollik István, és azt is elmondta, a demonstrációkon "erőszakos provokátorokat" és "agresszív tüntetőket" láthattak, akik "nem riadnak vissza semmitől". Hollik István az ellenzéki országgyűlési képviselők elmúlt napokban tanúsított viselkedését visszataszítónak és felelőtlennek nevezte. Azok az emberek tüntetnek most és csinálnak törvénytelen akciókat a rendőrökkel szemben, akik 2006-ban politikailag utasították a rendőröket arra, hogy békés tüntetőket kardlapozzanak, verjenek meg – mondta a kormányszóvivő. Felelős politikus utcai agressziót és törvénytelenséget soha nem támogathat – tette hozzá.