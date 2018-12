Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"674fb2fe-5ff1-4d88-aab0-abc290c10eff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Kommunikációs Hivatal ismét rengeteg pénzt áldoz egy kis tájékoztatásra. ","shortLead":"A Nemzeti Kommunikációs Hivatal ismét rengeteg pénzt áldoz egy kis tájékoztatásra. ","id":"20181217_Indul_az_ujabb_plakatkampany_most_epp_17_milliard_forintert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=674fb2fe-5ff1-4d88-aab0-abc290c10eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ceba3fe-dc31-4e9a-83a0-b00f8abaa2de","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Indul_az_ujabb_plakatkampany_most_epp_17_milliard_forintert","timestamp":"2018. december. 17. 16:23","title":"Indul az újabb plakátkampány, most épp 1,7 milliárd forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf98d5b-0e43-42c2-9e93-bd7ca2cd050d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung után a Huawei is lerántotta a leplet az utolsó 2018-as telefonjáról, a Nova 4-ről, ami már a 2019-es technológiát kapta meg.","shortLead":"A Samsung után a Huawei is lerántotta a leplet az utolsó 2018-as telefonjáról, a Nova 4-ről, ami már a 2019-es...","id":"20181217_huawei_nova_4_okostelefon_lyukasztott_kijelzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cf98d5b-0e43-42c2-9e93-bd7ca2cd050d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e616f1-16f4-45cb-8524-695a2cc4d2e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_huawei_nova_4_okostelefon_lyukasztott_kijelzo","timestamp":"2018. december. 17. 09:33","title":"Beérték a Samsungot: itt a Huawei első, lyukasztott kijelzős mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8b06b1-10e9-4bd9-a05d-2ba07ecc8b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolc évig voltak együtt, évekig hármasban, Mia Farrow-val.","shortLead":"Nyolc évig voltak együtt, évekig hármasban, Mia Farrow-val.","id":"20181218_Interjut_adott_a_no_akinek_16_evesen_volt_kapcsolata_az_akkor_41_eves_Woody_Allennel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c8b06b1-10e9-4bd9-a05d-2ba07ecc8b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3326d7-7e0a-4822-a8a7-c71450965c7f","keywords":null,"link":"/elet/20181218_Interjut_adott_a_no_akinek_16_evesen_volt_kapcsolata_az_akkor_41_eves_Woody_Allennel","timestamp":"2018. december. 18. 08:24","title":"Interjút adott a nő, akinek 16 évesen volt kapcsolata az akkor 41 éves Woody Allennel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De a vezérigazgatói feladatok mellett miniszteri biztos is lesz. ","shortLead":"De a vezérigazgatói feladatok mellett miniszteri biztos is lesz. ","id":"20181218_Allamtitkarbol_lesz_a_Szerencsejatek_Zrt_uj_vezere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e963d2-29c6-4ea3-a7a8-83976791bb7e","keywords":null,"link":"/kkv/20181218_Allamtitkarbol_lesz_a_Szerencsejatek_Zrt_uj_vezere","timestamp":"2018. december. 18. 11:19","title":"Államtitkárból lesz a Szerencsejáték Zrt. új vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1878173f-626d-4e56-a8ac-173fc2dc1f94","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 37 éves csatár új megállapodást kötött a Los Angeles Galaxy-val. ","shortLead":"A 37 éves csatár új megállapodást kötött a Los Angeles Galaxy-val. ","id":"20181217_Ibrahimovic_jovore_sem_ter_vissza_Europaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1878173f-626d-4e56-a8ac-173fc2dc1f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a284b70-6af1-40d7-b5ba-fcd9a80e343d","keywords":null,"link":"/sport/20181217_Ibrahimovic_jovore_sem_ter_vissza_Europaba","timestamp":"2018. december. 17. 21:14","title":"Ibrahimovic jövőre sem tér vissza Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36482448-3670-4650-88d1-4828bb88a6c6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormánypárti lap megfejtette az igazságot: a tüntetések valójában egy jól kitalált, anarchista receptúra alapján történnek, a háttérben pedig a Sátán is feltűnik.","shortLead":"A kormánypárti lap megfejtette az igazságot: a tüntetések valójában egy jól kitalált, anarchista receptúra alapján...","id":"20181218_A_Ripost_a_hetfoi_tuntetesrol_Satan_Hillary_Clinton_anarchizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36482448-3670-4650-88d1-4828bb88a6c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5609bf-78c7-44b8-a01f-4162a18db7b5","keywords":null,"link":"/kultura/20181218_A_Ripost_a_hetfoi_tuntetesrol_Satan_Hillary_Clinton_anarchizmus","timestamp":"2018. december. 18. 09:10","title":"A Ripost a hétfői tüntetésről: Sátán, Hillary Clinton, anarchizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel kétszáz szakmát rangsoroltak a presztízs alapján egy kutatásban. Minél többet kell tanulni egy álláshoz, annál kedveltebb.","shortLead":"Közel kétszáz szakmát rangsoroltak a presztízs alapján egy kutatásban. Minél többet kell tanulni egy álláshoz, annál...","id":"20181217_Korhazigazgatotol_a_prostitualtig_ezek_a_legnagyobb_es_a_legkisebb_presztizsu_szakmak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e3b329-20af-43a7-8abb-8dd008151f2b","keywords":null,"link":"/kkv/20181217_Korhazigazgatotol_a_prostitualtig_ezek_a_legnagyobb_es_a_legkisebb_presztizsu_szakmak","timestamp":"2018. december. 17. 10:14","title":"Kórházigazgatótól a prostituáltig: ezek a legnagyobb és a legkisebb presztízsű szakmák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df02829f-89ff-4053-961e-98a81118259b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zöld politikus szerint az új rabszolgatörvény csak a jéghegy csúcsa az állami kontrollba zuhanó országban.","shortLead":"A zöld politikus szerint az új rabszolgatörvény csak a jéghegy csúcsa az állami kontrollba zuhanó országban.","id":"20181217_Sargentini_Mielobb_el_kell_inditani_a_hetes_cikkelyt_Magyarorszag_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df02829f-89ff-4053-961e-98a81118259b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b1df3c1-71ad-45d7-a4c2-77c37c65c5fc","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Sargentini_Mielobb_el_kell_inditani_a_hetes_cikkelyt_Magyarorszag_ellen","timestamp":"2018. december. 17. 15:14","title":"Sargentini: Mielőbb el kell indítani a hetes cikkelyt Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]