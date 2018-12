Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29856a43-982b-4803-9990-25150286a6b6","c_author":"Barnóczki Brigitta","category":"elet","description":"Ráfordultunk az ünnep előtti utolsó hétre, most van az, hogy egyre sürgetőbb a karácsonyfa beszerzése. Mielőtt azonban lélekszakadva elrohanna fáért, megmutatjuk a legszimpatikusabb környezettudatos dekorációs megoldásokat, amelyekkel a meghitt hangulat is garantált, a Földet is védi és még tízezreket is spórolhat.\r

\r

","shortLead":"Ráfordultunk az ünnep előtti utolsó hétre, most van az, hogy egyre sürgetőbb a karácsonyfa beszerzése. Mielőtt azonban...","id":"20181218_Karacsonyfa_nelkul_is_van_karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29856a43-982b-4803-9990-25150286a6b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b1149f-8c4b-421e-9b6c-305a87487027","keywords":null,"link":"/elet/20181218_Karacsonyfa_nelkul_is_van_karacsony","timestamp":"2018. december. 18. 11:10","title":"Karácsonyfa nélkül is van karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4b7d3eb-551d-4e6b-8166-4ac06160a280","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokszor nem gondolunk bele, mennyire hasznos, ha a telefonunk is vízálló, pedig akár az életünket is megmentheti. Egy amerikai nővel épp ez történt.","shortLead":"Sokszor nem gondolunk bele, mennyire hasznos, ha a telefonunk is vízálló, pedig akár az életünket is megmentheti...","id":"20181217_rachel_neal_japan_vizallo_telefon_vizallosag_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4b7d3eb-551d-4e6b-8166-4ac06160a280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7092933-adfa-493a-8a2f-7b56faa7d7c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_rachel_neal_japan_vizallo_telefon_vizallosag_iphone","timestamp":"2018. december. 17. 15:03","title":"Az óceán közepén hánykolódott a nő, akit állítása szerint az iPhone-ja mentett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7295b08b-2c11-4960-bb43-1f095ffef715","c_author":"Farkas Zoltán","category":"velemeny","description":"A züllesztés mára minden korábbinál tágabb értelmet nyert: miért ne nyomjuk el azt, akit lehet.","shortLead":"A züllesztés mára minden korábbinál tágabb értelmet nyert: miért ne nyomjuk el azt, akit lehet.","id":"20181217_Farkas_Zoltan_A_kiszamithatosag_eve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7295b08b-2c11-4960-bb43-1f095ffef715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd72822c-aa5e-4a83-9118-ef8002338a21","keywords":null,"link":"/velemeny/20181217_Farkas_Zoltan_A_kiszamithatosag_eve","timestamp":"2018. december. 17. 14:25","title":"Farkas Zoltán: A züllesztés éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82e1a53b-935e-459e-a99b-774648d3aade","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Észnél kell lennie egy afrikai szürke papagáj gazdájának, ellenkező esetben olyan árukért kell fizetnie, amelyeket nem is ő rendelt meg.","shortLead":"Észnél kell lennie egy afrikai szürke papagáj gazdájának, ellenkező esetben olyan árukért kell fizetnie, amelyeket nem...","id":"20181219_afrikai_szurke_papagaj_emberi_hang_amazon_echo_okoshangszoro_rendeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82e1a53b-935e-459e-a99b-774648d3aade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078f8d64-a10d-418d-b42a-88a7e57e0c5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_afrikai_szurke_papagaj_emberi_hang_amazon_echo_okoshangszoro_rendeles","timestamp":"2018. december. 19. 11:03","title":"Papagáj vásároltat az Amazon okoshangszórójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Decemberben a legtöbb bolt a szokásosnál hosszabb ideig tart nyitva, de december 24-én legkésőbb 14 óráig kötelező bezárniuk.","shortLead":"Decemberben a legtöbb bolt a szokásosnál hosszabb ideig tart nyitva, de december 24-én legkésőbb 14 óráig kötelező...","id":"20181219_Itt_nezheti_meg_hogy_lesznek_nyitva_a_boltok_karacsonykor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"088b9f68-6815-4abd-92d4-49e4a49f10e9","keywords":null,"link":"/kkv/20181219_Itt_nezheti_meg_hogy_lesznek_nyitva_a_boltok_karacsonykor","timestamp":"2018. december. 19. 12:11","title":"Itt nézheti meg, hogy lesznek nyitva a boltok karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfba9965-99db-414a-94e7-36970a6eca87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerdától újra csökken a gázolaj ára, a benziné nem változik.","shortLead":"Szerdától újra csökken a gázolaj ára, a benziné nem változik.","id":"20181217_Olcsobb_lesz_a_gazolaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfba9965-99db-414a-94e7-36970a6eca87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d57fef-a3e4-4f27-931e-fa1cb7bd6647","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Olcsobb_lesz_a_gazolaj","timestamp":"2018. december. 17. 14:55","title":"Olcsóbb lesz a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23016a2-a250-494f-82ec-76741a531160","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444.hu-nak olvasója küldött fotót az összemázolt épületről.","shortLead":"A 444.hu-nak olvasója küldött fotót az összemázolt épületről.","id":"20181218_fekalia_kdnp_XII_kerulet_kdnp_iroda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f23016a2-a250-494f-82ec-76741a531160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf820a08-2092-40ee-bdb2-79008c0a84f0","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_fekalia_kdnp_XII_kerulet_kdnp_iroda","timestamp":"2018. december. 18. 12:01","title":"Fekáliával kenhettek össze egy budapesti KDNP-irodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73656d4-2745-44b4-9521-6c7cf745b0d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Népszava a testület szóvivőit kérdezte.","shortLead":"A Népszava a testület szóvivőit kérdezte.","id":"20181218_europai_bizottsag_tuloratorveny_kozigazgatasi_birosagok_vizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f73656d4-2745-44b4-9521-6c7cf745b0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b486aff5-39b4-4c71-b615-39addd8a676d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_europai_bizottsag_tuloratorveny_kozigazgatasi_birosagok_vizsgalat","timestamp":"2018. december. 18. 19:47","title":"Vizsgálja az Európai Bizottság a túlóratörvényt és a közigazgatási bíróságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]