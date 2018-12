Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új eljárást rendel el a kormány a Budapest–Belgrád-vasútvonal magyar szakaszának fejlesztésére, miután az építkezés becsült költsége mintegy 10 százalékkal megemelkedett.","shortLead":"Új eljárást rendel el a kormány a Budapest–Belgrád-vasútvonal magyar szakaszának fejlesztésére, miután az építkezés...","id":"20181219_Dragallja_a_kormany_a_BudapestBelgrad_vasutvonalat_uj_eljaras_jon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fbcb21e-337f-402b-ba28-ce831a900c71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Dragallja_a_kormany_a_BudapestBelgrad_vasutvonalat_uj_eljaras_jon","timestamp":"2018. december. 19. 09:09","title":"Drágállja a kormány a Budapest–Belgrád-vasútvonalat, új eljárás jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2020-ra talán már állni fog az új teniszstadionunk.","shortLead":"2020-ra talán már állni fog az új teniszstadionunk.","id":"20181219_A_Vasassal_karoltve_rendezne_a_kormany_a_nagy_budapesti_teniszstadion_ugyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b010e7a-6b80-41e3-82ab-39d7f7f3ff59","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181219_A_Vasassal_karoltve_rendezne_a_kormany_a_nagy_budapesti_teniszstadion_ugyet","timestamp":"2018. december. 19. 14:04","title":"A Vasassal karöltve rendezné a kormány a nagy budapesti teniszstadion ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar katonai elhárítás NATO-együttműködésben még 2016-ban leleplezte a GRU egyik hírszerzőjét, 2010 óta vele együtt nagyjából tíz orosz kémnek kellett elhagynia az országot.","shortLead":"A magyar katonai elhárítás NATO-együttműködésben még 2016-ban leleplezte a GRU egyik hírszerzőjét, 2010 óta vele együtt...","id":"20181220_Orosz_diplomatak_kemkedtek_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58013eb-d45a-474a-8b94-af94235a7572","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Orosz_diplomatak_kemkedtek_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 20. 09:18","title":"Orosz diplomaták kémkedtek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csütörtökön nyolc megyében óvatosságra int az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Csütörtökön nyolc megyében óvatosságra int az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20181219_meteorologia_idojaras_figyelmeztetes_kod_onos_eso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b449b1d-9ed1-43f8-b526-2c73c0586e06","keywords":null,"link":"/elet/20181219_meteorologia_idojaras_figyelmeztetes_kod_onos_eso","timestamp":"2018. december. 19. 17:30","title":"Figyelmeztetés: nem elég a köd és a zimankó, jön az ónos eső is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemcsak egérrel, billentyűzettel is használhatjuk a YouTube-ot, ehhez a fejlesztők készítettek néhány hasznos kombinációt.","shortLead":"Nemcsak egérrel, billentyűzettel is használhatjuk a YouTube-ot, ehhez a fejlesztők készítettek néhány hasznos...","id":"20181220_youtube_video_gyorsbillentyu_billentyuparancs_videok_lapozasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec7c1417-a1c1-4376-b760-cc3c793744e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_youtube_video_gyorsbillentyu_billentyuparancs_videok_lapozasa","timestamp":"2018. december. 20. 10:33","title":"Ismeri ezt a YouTube-trükköt? Hasznos segítség lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c3e7b1-f1d7-48ad-ad91-5fef4ad87aff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy magyar cég vette meg a márkajogokat, elvileg több üzletben is kapható már a termék. ","shortLead":"Egy magyar cég vette meg a márkajogokat, elvileg több üzletben is kapható már a termék. ","id":"20181220_Ujra_gyartjak_a_Piros_Mogyorost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96c3e7b1-f1d7-48ad-ad91-5fef4ad87aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cddf6db6-83b3-409f-a4ad-0d952c7b797f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Ujra_gyartjak_a_Piros_Mogyorost","timestamp":"2018. december. 20. 18:08","title":"Újra gyártják a Piros Mogyoróst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valami egész más olvasható most Kövér László házelnök Wikipédia-oldalának névjegy részén. ","shortLead":"Valami egész más olvasható most Kövér László házelnök Wikipédia-oldalának névjegy részén. ","id":"20181219_kover_laszlo_hazelnok_wikipedia_oldal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9ad21f-afb8-4444-bced-8b7ef28daf5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_kover_laszlo_hazelnok_wikipedia_oldal","timestamp":"2018. december. 19. 10:45","title":"Meghackelték Kövér László Wikipédia-oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7d76803-d802-4d33-af08-b985ae47c3cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szokásos kapacitásnál is sokkal nagyobb, több mint 10 ezer mAh-es akkumulátor került a Doogee S80-ba. Meg is van az ára.","shortLead":"A szokásos kapacitásnál is sokkal nagyobb, több mint 10 ezer mAh-es akkumulátor került a Doogee S80-ba. Meg is van...","id":"20181219_doogee_s80_akkumulator_10080_mah_telefon_hosszu_uzemidovel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7d76803-d802-4d33-af08-b985ae47c3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f914324-04e5-473d-89d0-0f05c9e4bc41","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_doogee_s80_akkumulator_10080_mah_telefon_hosszu_uzemidovel","timestamp":"2018. december. 19. 08:33","title":"Ez az okostelefon 7 napig bírja töltés nélkül, de ne próbálja meg zsebre rakni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]