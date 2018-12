Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a gépről végleg töröltünk egy olyan fájlt, amire valójában nagy szükségünk lenne, akkor sincs veszve minden. Mutatunk egy programot, ami segíthet visszaállítani az elveszett állományt.","shortLead":"Ha a gépről végleg töröltünk egy olyan fájlt, amire valójában nagy szükségünk lenne, akkor sincs veszve minden...","id":"20181220_microsoft_windows_torolt_fajlok_visszaallitasa_recuva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77433ee3-7238-4289-b47c-512e346a389e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85901ede-8013-4969-bb0c-d4f3fdf5ecc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_microsoft_windows_torolt_fajlok_visszaallitasa_recuva","timestamp":"2018. december. 20. 09:33","title":"Fontos fájlokat törölt a gépéről? Így állíthatja őket vissza a Windowsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Literenként 3 forinttal kevesebbért tankolhatunk.","shortLead":"Literenként 3 forinttal kevesebbért tankolhatunk.","id":"20181221_Olcsobb_lett_a_gazolaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80bccf31-4d4d-47f3-88e7-d76353605278","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Olcsobb_lett_a_gazolaj","timestamp":"2018. december. 21. 05:20","title":"Olcsóbb lett a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bár még papíron is albérletként említjük a kiadó ingatlant, annak tiszta formája alig létezik Magyarországon.","shortLead":"Bár még papíron is albérletként említjük a kiadó ingatlant, annak tiszta formája alig létezik Magyarországon.","id":"20181220_Berlet_vagy_alberlet_Mindenki_rosszul_hasznalja_ezeket_a_fogalmakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f042f6b3-735c-47f8-a55c-ac0290033e69","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_Berlet_vagy_alberlet_Mindenki_rosszul_hasznalja_ezeket_a_fogalmakat","timestamp":"2018. december. 20. 13:10","title":"Bérlet vagy albérlet? Még a szerződésekben is teljes a fogalomzavar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"527a9274-8fe0-445c-933a-3b06ce97c2df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meglepetések helyett korábbi, nem hivatalos információk erősödése olvasható ki a Fidesz-KDNP frissen elfogadott, 2019-es EP-listájából. A névsort vezető Trócsányi László jelenlegi igazságügyi minisztert annak ellenére jelölhetik uniós biztosnak jövőre, hogy a Magyarországot az Európai Bizottságban jelenleg képviselő Navracsics Tibor erősebb tárcát kaphatna az újrázással, mint az újonc miniszter. ","shortLead":"Meglepetések helyett korábbi, nem hivatalos információk erősödése olvasható ki a Fidesz-KDNP frissen elfogadott...","id":"20181220_Fidesz_KDNP_EP_lista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=527a9274-8fe0-445c-933a-3b06ce97c2df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a7fad7-6f7a-43f7-9e4c-249dd2e5cc51","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Fidesz_KDNP_EP_lista","timestamp":"2018. december. 20. 17:40","title":"Navracsics–Trócsányi–Bajkai-csere jöhet jövő nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6a7395-4d2f-40f0-86c4-95c05220be29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az évzáró elemzésben nemcsak kerületi bontásban szerepelnek a négyzetméterárak, hanem az is kiderül, hogyan változtak az árak az elmúlt tíz évben, azaz a válság óta. ","shortLead":"Az évzáró elemzésben nemcsak kerületi bontásban szerepelnek a négyzetméterárak, hanem az is kiderül, hogyan változtak...","id":"20181220_Ez_tortent_a_valsag_ota_a_fovarosi_negyzetmeterarakkal_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b6a7395-4d2f-40f0-86c4-95c05220be29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4cbbb02-1f85-4523-ae4a-90809095550c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_Ez_tortent_a_valsag_ota_a_fovarosi_negyzetmeterarakkal_","timestamp":"2018. december. 20. 14:07","title":"Van olyan kerület, ahol megállt az idő – ez történt a válság óta a fővárosi négyzetméterárakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f1a810-1c25-4f7a-b1c7-b1fe229c1fe0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A zöld leveles zöldségek rendszeres fogyasztása csökkentheti a zsírmáj kialakulásának kockázatát – derült ki az amerikai tudományos akadémia folyóiratában (PNAS) közölt új tanulmányból. A zsírmáj a globális népesség nagyjából 25 százalékát érintő májbetegség, amelynek egyelőre nincs bevált kezelési módja.","shortLead":"A zöld leveles zöldségek rendszeres fogyasztása csökkentheti a zsírmáj kialakulásának kockázatát – derült ki...","id":"20181220_zold_leveles_zoldsegek_fogyasztasa_zsirmaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9f1a810-1c25-4f7a-b1c7-b1fe229c1fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ef9ea27-4904-4e58-94aa-6392bd674de9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_zold_leveles_zoldsegek_fogyasztasa_zsirmaj","timestamp":"2018. december. 20. 12:03","title":"Tanács a karácsonyi vacsorák előtt: ilyen zöldségekből egyen minél többet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52c9f93d-e0db-492f-8838-8e20f019d379","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elszánt tűzoltó őrmester villogó tűzoltóautóval vonult kedvese elé, hogy feltegye a kérdést.","shortLead":"Az elszánt tűzoltó őrmester villogó tűzoltóautóval vonult kedvese elé, hogy feltegye a kérdést.","id":"20181221_Lanykeressel_indult_a_nap_a_katasztrofavedelemnel__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52c9f93d-e0db-492f-8838-8e20f019d379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33a29bc-d9fe-451d-9475-5e37b3fc4c26","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Lanykeressel_indult_a_nap_a_katasztrofavedelemnel__video","timestamp":"2018. december. 21. 11:43","title":"Lánykéréssel indult a nap a katasztrófavédelemnél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84727f3-4b65-4d48-9ca3-9e0d09c1b342","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint 174 millió évvel ezelőtt, a földtörténeti jura időszak elejéről származó, megkövesedett virágos növényt azonosítottak kínai kutatók.","shortLead":"Több mint 174 millió évvel ezelőtt, a földtörténeti jura időszak elejéről származó, megkövesedett virágos növényt...","id":"20181221_elso_viragok_megjelenese_a_foldon_jura_nanjinganthus_dendrostyla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e84727f3-4b65-4d48-9ca3-9e0d09c1b342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3995281c-2546-4491-b290-b42c2e675cd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_elso_viragok_megjelenese_a_foldon_jura_nanjinganthus_dendrostyla","timestamp":"2018. december. 21. 10:33","title":"50 millió éves tévedésre derült fény a virágokkal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]