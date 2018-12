Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecc00187-c434-40d4-bf09-b46fbeab728c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Stephen Curry volt a címvédő Golden State nyerőembere.","shortLead":"Stephen Curry volt a címvédő Golden State nyerőembere.","id":"20181224_NBA_Hajszalon_mult_a_vereseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecc00187-c434-40d4-bf09-b46fbeab728c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9325ea-3180-407f-b4ef-0ecf3593e435","keywords":null,"link":"/sport/20181224_NBA_Hajszalon_mult_a_vereseg","timestamp":"2018. december. 24. 11:18","title":"NBA: Hajszálon múlt a vereség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a9dceb-2c3c-4b3d-b43d-5636574ab612","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A \"sárgamellényesek\" ugyan már kisebb létszámban tüntettek szombat este Párizsban a korábbiakhoz képest, de a videofelvételek alapján cseppet sem voltak higgadtabbak. Ami a kezükbe akadt, azzal dobálták meg a motoros rendőröket. ","shortLead":"A \"sárgamellényesek\" ugyan már kisebb létszámban tüntettek szombat este Párizsban a korábbiakhoz képest, de...","id":"20181223_Menekultek_a_motoros_rendorok_Parizsban_a_megveszekedett_tuntetok_elol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35a9dceb-2c3c-4b3d-b43d-5636574ab612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a641ca21-90a4-4eaf-8e48-ea87085f01c0","keywords":null,"link":"/vilag/20181223_Menekultek_a_motoros_rendorok_Parizsban_a_megveszekedett_tuntetok_elol","timestamp":"2018. december. 23. 19:30","title":"Menekültek a motoros rendőrök a megveszekedett tüntetők elől Párizsban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0d4d39-4cf0-4d20-a2b0-18e458484aa0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb értesülés szerint nem a Galaxy S10 lesz a Samsung első olyan telefonja, amelynél az ujjlenyomat-olvasó a kijelző alá kerül.","shortLead":"A legújabb értesülés szerint nem a Galaxy S10 lesz a Samsung első olyan telefonja, amelynél az ujjlenyomat-olvasó...","id":"20181224_samsung_galaxy_a10_kijelzo_alatti_ujjlenyomatolvaso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f0d4d39-4cf0-4d20-a2b0-18e458484aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc078848-84df-4536-baac-027f56550362","keywords":null,"link":"/tudomany/20181224_samsung_galaxy_a10_kijelzo_alatti_ujjlenyomatolvaso","timestamp":"2018. december. 24. 12:03","title":"Beelőzheti a Galaxy S10-et egy új Samsung-telefon az egyik legizgalmasabb jellemzőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe54403-91df-498f-b979-f1a29c10a7a2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy férfi a brüsszeli La Parisienne étterem ablakaira lőtt.","shortLead":"Egy férfi a brüsszeli La Parisienne étterem ablakaira lőtt.","id":"20181224_Loveseket_adtak_le_egy_brusszeli_etteremre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfe54403-91df-498f-b979-f1a29c10a7a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b65f50ba-7f3f-494f-b44a-1be11435e833","keywords":null,"link":"/vilag/20181224_Loveseket_adtak_le_egy_brusszeli_etteremre","timestamp":"2018. december. 24. 14:19","title":"Lövéseket adtak le egy brüsszeli étteremre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Vasutasok Szakszervezete is tiltakozik a túlóratörvény ellen.","shortLead":"A Vasutasok Szakszervezete is tiltakozik a túlóratörvény ellen.","id":"20181222_Vasutas_szakszervezet_Az_emberek_nem_akarnak_tobbet_tulorazni_belehalnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011bcee8-1846-48d7-849b-fd91a8c27a5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181222_Vasutas_szakszervezet_Az_emberek_nem_akarnak_tobbet_tulorazni_belehalnak","timestamp":"2018. december. 22. 18:54","title":"Vasutas szakszervezet: Az emberek nem akarnak többet túlórázni, belehalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e2790e-d5c0-43fc-ab4c-a07e5b2e3760","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy jópofa játékkal rukkolt elő a napokban, amiből kiderül, ki mennyire van tisztában a 2018-as (keresési) trendekkel.","shortLead":"A Google egy jópofa játékkal rukkolt elő a napokban, amiből kiderül, ki mennyire van tisztában a 2018-as (keresési...","id":"20181223_google_game_of_the_year_2018_keresesi_trend_kviz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3e2790e-d5c0-43fc-ab4c-a07e5b2e3760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7117cd-125f-4a67-9fbf-32dae4fae738","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_google_game_of_the_year_2018_keresesi_trend_kviz","timestamp":"2018. december. 23. 08:03","title":"A Google csinált egy kvízt, 20 kérdésre kell válaszolni benne – önnek mennyi lett helyes?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az Orbán-kormány a szelektív nyomásgyakorlás kormánya, miközben a mostani tüntetésekkel helyreállt a családi béke az ellenzéki oldalon. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az Orbán-kormány a szelektív nyomásgyakorlás kormánya, miközben a mostani tüntetésekkel helyreállt a családi béke...","id":"20181222_Fulke_Egy_ugyes_ellenzek_mindenhol_jelen_van_ezt_a_Fidesz_is_megtanulta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de916b2d-f09a-4407-8ace-0e2f652a1273","keywords":null,"link":"/itthon/20181222_Fulke_Egy_ugyes_ellenzek_mindenhol_jelen_van_ezt_a_Fidesz_is_megtanulta","timestamp":"2018. december. 22. 17:30","title":"Fülke: Egy ügyes ellenzék mindenhol jelen van, ezt a Fidesz is megtanulta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290bf6b4-e229-4ae5-b831-b8949fb3025f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan, sokszor temették már az otthoni játékgépek piacát, de az utóbbi években legújabb aranykorokat élik a konzolok. A legfrissebb eladási adatok alapján egyértelműnek tűnik, hogy nagy számban kerülnek majd a karácsonyfa alá. Íme a népszerűségi sorrend.","shortLead":"Sokan, sokszor temették már az otthoni játékgépek piacát, de az utóbbi években legújabb aranykorokat élik a konzolok...","id":"20181223_konzol_eladasok_playstation_4_xbox_one_nintendo_switch_jatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=290bf6b4-e229-4ae5-b831-b8949fb3025f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2563b503-1586-4f4a-a940-87bdcf1d3c5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_konzol_eladasok_playstation_4_xbox_one_nintendo_switch_jatek","timestamp":"2018. december. 23. 12:33","title":"Ez lesz idén az egyik legnépszerűbb karácsonyi ajándék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]