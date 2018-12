Még karácsonykor is Magyarországgal foglalkozik a világ legismertebb újságja, és ismét erős címmel írnak rólunk:

On the Surface, Hungary Is a Democracy. But What Lies Underneath?

- azaz: A felszínen Magyarország demokrácia. De mi van a felszín alatt?

A New York Times cikkében szóba kerül a CEU-ügy, a közelmúlt tüntetései, a bíróságok, az állami média, amely az írás szerint kizárólag Orbánhoz hű.

A lap idézi a CEU-rektor Michael Ignatieffet is, aki szerint Orbán rezsimje bizonyos értelemben újnak számít, de a felszín alatt ugyanazokat a centralizált ellenőrzéseket alkalmazza Magyarországon, mint a hidegháború autokráciái.

© MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs

A cikkben megszólal még Jason Stanley, a Yale Egyetem professzora, aki szerint Orbán retorikája egy az egyben fasiszta vezetők stílusát idézi. Stanley hozzáteszi, hogy az Orbán-rezsim egyedül abban a különbözik a fasizmustól, hogy itt még nincs Gestapo, az állam feletti ellenőrzés pedig kevésbé az erőszakról szól. A kontroll azonban így is teljes.

Stanley szerint ha egy kormány megakadályozza a nyilvánosság számára a valódi információkhoz való hozzáférést, mondjuk egy propagandarendszeren keresztül, amely mindenkinek és mindig hazudik,

az mindennek nevezhető, csak nem demokráciának.

“A demokrácia nem csak egy választási rendszer. Ez egy olyan kultúra, amely tiszteletben tartja az igazságot” - tette hozzá a professzor. Ez a szakember meglátása szerint szintén nincs meg Magyarországon.

A cikk az Orbán-rendszer másfajta jellegzetességeire is felhívja a figyelmet: működnek a bíróságok és van sajtó is, csak előbbiből egy Fidesz-közeli rendszer is létezik, utóbbi jó része pedig a kormányfő szövetségesei kezében van.