[{"available":true,"c_guid":"22ad7237-7e31-4505-ac7c-067cda95e491","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy Csongrád megyei piacon foglalták le a jelöletlen zöldséget, amelyet kockázatosnak ítéltek. ","shortLead":"Egy Csongrád megyei piacon foglalták le a jelöletlen zöldséget, amelyet kockázatosnak ítéltek. ","id":"20181227_Lefoglalta_a_NAV_jo_helyre_kerult_a_tobb_mazsa_zoldseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22ad7237-7e31-4505-ac7c-067cda95e491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c515de-42ea-424a-a2d4-c83ee800941f","keywords":null,"link":"/elet/20181227_Lefoglalta_a_NAV_jo_helyre_kerult_a_tobb_mazsa_zoldseg","timestamp":"2018. december. 27. 09:36","title":"Lefoglalta a NAV, jó helyre került a több mázsa zöldség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff5fcbe-c89e-419d-ad06-335c1073eff7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén több mint hetven autót teszteltünk itthon vagy próbáltuk ki nemzetközi bemutatókon. Ebből a népes csapatból válogattuk ki a legemlékezetesebbeket. ","shortLead":"Idén több mint hetven autót teszteltünk itthon vagy próbáltuk ki nemzetközi bemutatókon. Ebből a népes csapatból...","id":"20181225_2018_tesztautoi_legjobb_legrosszabb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ff5fcbe-c89e-419d-ad06-335c1073eff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a3f504-b307-4207-b7b3-03f03595338b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181225_2018_tesztautoi_legjobb_legrosszabb","timestamp":"2018. december. 25. 17:30","title":"Tesztautók 2018: a legokosabbtól a legrosszabbig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9adfb24-5e97-4325-b689-7b50d403c662","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"kultura","description":"Miért van az, hogy nyolc év kormányzás után a könyvespolcokon még mindig egymásba érnek a Parti Nagy Lajosok?","shortLead":"Miért van az, hogy nyolc év kormányzás után a könyvespolcokon még mindig egymásba érnek a Parti Nagy Lajosok?","id":"20181226_ParaKovacs_A_kultura_vajon_mi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9adfb24-5e97-4325-b689-7b50d403c662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738982e3-6b3b-4cf9-889d-629e2d5c3fd3","keywords":null,"link":"/kultura/20181226_ParaKovacs_A_kultura_vajon_mi","timestamp":"2018. december. 26. 09:50","title":"Para-Kovács: A kultúra vajon mi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e18a8b-76b9-4239-9b22-741d14b57cbe","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ritka leletet, egy magas rangú katonatiszt felszerszámozott lovának megkövült maradványait találták meg egy fényűző külvárosi villa istállójában Pompeji ókori romvárosban.\r

\r

","shortLead":"Ritka leletet, egy magas rangú katonatiszt felszerszámozott lovának megkövült maradványait találták meg egy fényűző...","id":"20181226_Elokerult_egy_megkovult_lo_teteme_Pompejiben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12e18a8b-76b9-4239-9b22-741d14b57cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d4ff2c3-8d0d-4302-8fb6-6c870d278fe7","keywords":null,"link":"/elet/20181226_Elokerult_egy_megkovult_lo_teteme_Pompejiben","timestamp":"2018. december. 26. 18:23","title":"Előkerült egy megkövült ló teteme Pompejiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a326555-e711-4685-8796-c020d0c12844","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Orbán Viktor úttörő abból a szempontból, ahogyan az államszervezetet átformálta, ahogyan elkezdte megfojtani a civil szférát és a sajtót, ráadásul a liberalizmus megsemmisítésére törekszik. Interjú Jan-Werner Müllerrel, a Princeton Egyetem politológiaprofesszorával a populizmusról, a miniszterelnökről, és arról, hogy egyenlőségjelet lehet-e tenni Magyarország és Venezuela közé.","shortLead":"Orbán Viktor úttörő abból a szempontból, ahogyan az államszervezetet átformálta, ahogyan elkezdte megfojtani a civil...","id":"20181227_Nincsenek_jo_populistak_Ok_veszelyesek_a_demokraciara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a326555-e711-4685-8796-c020d0c12844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a2a6d4-5e21-41f9-b3b3-21ee73d75be5","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Nincsenek_jo_populistak_Ok_veszelyesek_a_demokraciara","timestamp":"2018. december. 27. 06:30","title":"„Nincsenek jó populisták, mind veszélyesek a demokráciára”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy karácsonykor megjelent New York Times-cikkre reagált ezzel a Fidesz politikusa.","shortLead":"Egy karácsonykor megjelent New York Times-cikkre reagált ezzel a Fidesz politikusa.","id":"20181227_Kovacs_Zoltan_megvedte_Orbant_szerinte_nem_fasiszta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d9541d-e0de-453f-9fdf-ce9b6ad6eabe","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Kovacs_Zoltan_megvedte_Orbant_szerinte_nem_fasiszta","timestamp":"2018. december. 27. 09:25","title":"Kovács Zoltán megvédte Orbánt, szerinte nem fasiszta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d84e973a-b9cb-4bef-bc45-200654c8c12e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összességében nyugtalan piaci környezetre számít 2019-ben James Bateman, a Fidelity International befektetési alapkezelő szakértője, aki arról is beszélt, milyen alternatív befektetéseket keresnek majd az emberek 2019-ben.","shortLead":"Összességében nyugtalan piaci környezetre számít 2019-ben James Bateman, a Fidelity International befektetési...","id":"20181225_A_Fidelity_elemzoi_szerint_jobban_oda_kell_figyelni_az_inflaciora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d84e973a-b9cb-4bef-bc45-200654c8c12e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1433dd-1a6e-4f10-88ed-9e6aa680aa96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181225_A_Fidelity_elemzoi_szerint_jobban_oda_kell_figyelni_az_inflaciora","timestamp":"2018. december. 25. 12:28","title":"A Fidelity elemzői szerint jobban oda kell figyelni az inflációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577d6ead-15ba-4f05-91bd-06fafd829137","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az év legjobb magyar mozibemutatóinak legjavát most is az Oscar-szezonból örököltük, de szubjektív top 10-ünkbe így is befért két magyar film. És egy horror. És egy látványmozi. És majdnem győzött Lady Gaga. Nem volt ez rossz év.","shortLead":"Az év legjobb magyar mozibemutatóinak legjavát most is az Oscar-szezonból örököltük, de szubjektív top 10-ünkbe így is...","id":"20181225_A_legfurabb_horrortol_minden_idok_egyik_legszebb_szerelmesfilmjeig__ezt_neztuk_2018ban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=577d6ead-15ba-4f05-91bd-06fafd829137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95458afb-7a94-4ed1-a07c-3ce9cfc7bf18","keywords":null,"link":"/kultura/20181225_A_legfurabb_horrortol_minden_idok_egyik_legszebb_szerelmesfilmjeig__ezt_neztuk_2018ban","timestamp":"2018. december. 25. 20:00","title":"A legfurább horrortól a legszebb szerelmesfilmig – ezt néztük 2018-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]