Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf452d42-6652-4864-9911-96147f0c86c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De ha felkenődünk egy ilyen mutatványért egy autóra, akkor nincs miért reklamálni. ","shortLead":"De ha felkenődünk egy ilyen mutatványért egy autóra, akkor nincs miért reklamálni. ","id":"20181227_bringas_autos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf452d42-6652-4864-9911-96147f0c86c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c75d8b-26db-4b23-98c4-789fa9b97a6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181227_bringas_autos_video","timestamp":"2018. december. 27. 12:13","title":"Videó: veszélyesen élni nem tilos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0459f859-4339-4cea-9dd4-85fba41705bf","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A ghánaiak elkészítik, fölveszik érte a pénzt, de igazából nem értik, miféle emberek azok az európaiak, akik több ezer eurót fizetnek egy bambuszbicikliért. ","shortLead":"A ghánaiak elkészítik, fölveszik érte a pénzt, de igazából nem értik, miféle emberek azok az európaiak, akik több ezer...","id":"201845_bambuszbicikli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0459f859-4339-4cea-9dd4-85fba41705bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4adb013-91ce-4f26-a760-ec2145ae6ea6","keywords":null,"link":"/kkv/201845_bambuszbicikli","timestamp":"2018. december. 27. 12:15","title":"Ön venne magának ilyen bringát? Nem olcsó, de nagyszerű ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki pártok rendkívüli parlamenti ülésnapot kezdeményeznek, hangsúlyozva: a Fidesz nem korlátozhatja önkényesen a jogaikat.","shortLead":"Az ellenzéki pártok rendkívüli parlamenti ülésnapot kezdeményeznek, hangsúlyozva: a Fidesz nem korlátozhatja önkényesen...","id":"20181227_ellenzek_rendkivuli_parlamenti_ulesnap_kover_laszlo_fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7d3c-df7c-4452-aaaf-e838eb7a2f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6435f976-31b1-4fa5-a2d1-f1c189666a5d","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_ellenzek_rendkivuli_parlamenti_ulesnap_kover_laszlo_fidesz","timestamp":"2018. december. 27. 17:02","title":"Nem engedi el a túlóratörvényt az ellenzék: itt az újabb lépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c2b98f7-16d9-4486-974f-300a63e1b25f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékban a magyarokkal is lehet majd játszani, vezetőjük Mátyás király lesz, a magyarok csodája pedig az Országház. ","shortLead":"A játékban a magyarokkal is lehet majd játszani, vezetőjük Mátyás király lesz, a magyarok csodája pedig az Országház. ","id":"20181227_Bekerult_a_Civilization_VIba_a_magyar_Parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c2b98f7-16d9-4486-974f-300a63e1b25f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd8ae72-b700-4ad9-8bbb-e3f7f61a8a19","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_Bekerult_a_Civilization_VIba_a_magyar_Parlament","timestamp":"2018. december. 27. 15:44","title":"Bekerült a Civilization VI-ba a magyar Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e68dc2-90ff-4167-b503-da78180d33db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 3D-s grafikákkal foglalkozó Vámos Sándor után Dancsó Péter Videománia csatornája is átlépte az egymilliós követői tábort. ","shortLead":"A 3D-s grafikákkal foglalkozó Vámos Sándor után Dancsó Péter Videománia csatornája is átlépte az egymilliós követői...","id":"20181225_dancso_peter_youtube_videomania_egymillio_feliratkozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5e68dc2-90ff-4167-b503-da78180d33db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7d48ed-c665-4895-ac09-2c80b5992d1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181225_dancso_peter_youtube_videomania_egymillio_feliratkozo","timestamp":"2018. december. 25. 20:45","title":"Újabb magyar youtubernek jött össze az egymillió feliratkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80eef21f-f01d-4068-b4f4-18a723d248ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Először fordulhat elő a tao-támogatási rendszer 2011-es bevezetése óta, hogy kevesebb közpénzt próbálhatnak összeszedni a sportklubok, mint egy idénnyel korábban – írja a G7.","shortLead":"Először fordulhat elő a tao-támogatási rendszer 2011-es bevezetése óta, hogy kevesebb közpénzt próbálhatnak összeszedni...","id":"20181227_Kevesebb_kozpenz_landolhat_a_sportkluboknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80eef21f-f01d-4068-b4f4-18a723d248ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a34f8b-41eb-4431-8475-83639bc5146b","keywords":null,"link":"/kkv/20181227_Kevesebb_kozpenz_landolhat_a_sportkluboknal","timestamp":"2018. december. 27. 11:56","title":"Kevesebb közpénz landolhat a sportkluboknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a7665b-0b53-49c5-9ceb-f9404b92993f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az izraeli sajtó szerint a Vörösök egyiptomi sztárja nem akar együtt játszani az arab-izraeli Moanes Dabourral.","shortLead":"Az izraeli sajtó szerint a Vörösök egyiptomi sztárja nem akar együtt játszani az arab-izraeli Moanes Dabourral.","id":"20181227_mohamed_szalah_liverpool_premier_league_moanes_dabour","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0a7665b-0b53-49c5-9ceb-f9404b92993f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3fe123-2507-4ef3-bde7-1d459143150c","keywords":null,"link":"/sport/20181227_mohamed_szalah_liverpool_premier_league_moanes_dabour","timestamp":"2018. december. 27. 17:32","title":"Szalah lelép, ha izraeli játékost szerződtet a Liverpool?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12abb757-4efe-440b-8c62-774b0c0ed537","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kamu cikk egy állítólagos titkos iPhone-akcióról szól, de semmi nem igaz belőle, csak lehúzzák pénzzel az embereket. ","shortLead":"A kamu cikk egy állítólagos titkos iPhone-akcióról szól, de semmi nem igaz belőle, csak lehúzzák pénzzel az embereket. ","id":"20181227_Kamu_Indexcikkel_veri_at_az_embereket_egy_adathalasz_oldal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12abb757-4efe-440b-8c62-774b0c0ed537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09e9369-1b92-4d6b-b2d2-eb4d350d9518","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_Kamu_Indexcikkel_veri_at_az_embereket_egy_adathalasz_oldal","timestamp":"2018. december. 27. 12:26","title":"Kamu Index-cikkel veri át az embereket egy adathalász oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]