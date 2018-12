Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6cad23d-7b26-4943-9dce-565b989c9db1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Aero Packkal felvértezett stuttgarti szedán már álló helyzetben is komoly dinamikát sugároz magáról.","shortLead":"Az Aero Packkal felvértezett stuttgarti szedán már álló helyzetben is komoly dinamikát sugároz magáról.","id":"20181227_ime_a_mercedesamg_legszigorubb_4_ajtos_kupeja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6cad23d-7b26-4943-9dce-565b989c9db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d840ad-ddf9-4ebd-b301-b164c9e70d58","keywords":null,"link":"/cegauto/20181227_ime_a_mercedesamg_legszigorubb_4_ajtos_kupeja","timestamp":"2018. december. 27. 09:21","title":"Íme a Mercedes-AMG legszigorúbb 4 ajtós kupéja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a326555-e711-4685-8796-c020d0c12844","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Orbán Viktor úttörő abból a szempontból, ahogyan az államszervezetet átformálta, ahogyan elkezdte megfojtani a civil szférát és a sajtót, ráadásul a liberalizmus megsemmisítésére törekszik. Interjú Jan-Werner Müllerrel, a Princeton Egyetem politológiaprofesszorával a populizmusról, a miniszterelnökről, és arról, hogy egyenlőségjelet lehet-e tenni Magyarország és Venezuela közé.","shortLead":"Orbán Viktor úttörő abból a szempontból, ahogyan az államszervezetet átformálta, ahogyan elkezdte megfojtani a civil...","id":"20181227_Nincsenek_jo_populistak_Ok_veszelyesek_a_demokraciara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a326555-e711-4685-8796-c020d0c12844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a2a6d4-5e21-41f9-b3b3-21ee73d75be5","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Nincsenek_jo_populistak_Ok_veszelyesek_a_demokraciara","timestamp":"2018. december. 27. 06:30","title":"„Nincsenek jó populisták, mind veszélyesek a demokráciára”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebab2d53-f7a6-436d-9d2a-077b2c9260a0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hordóformájú eszközben, a hullámokon sodródva akar átkelni az Atlanti-óceánon egy francia férfi. A 71 éves Jean-Jacques Savin egy űrkabinhoz hasonló szerkezetben kezdte meg szerdán az utat a Kanári-szigetekhez tartozó El Hierro szigetről. \r

\r

","shortLead":"Hordóformájú eszközben, a hullámokon sodródva akar átkelni az Atlanti-óceánon egy francia férfi. A 71 éves Jean-Jacques...","id":"20181226_Hordoban_kel_at_az_Atlantioceanon_egy_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebab2d53-f7a6-436d-9d2a-077b2c9260a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312144f1-c3cb-46d4-8712-2d9ed7c1f055","keywords":null,"link":"/elet/20181226_Hordoban_kel_at_az_Atlantioceanon_egy_ferfi","timestamp":"2018. december. 26. 18:54","title":"Gigakapszulában hánykolódva kel át az Atlanti-óceánon egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9adfb24-5e97-4325-b689-7b50d403c662","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"kultura","description":"Miért van az, hogy nyolc év kormányzás után a könyvespolcokon még mindig egymásba érnek a Parti Nagy Lajosok?","shortLead":"Miért van az, hogy nyolc év kormányzás után a könyvespolcokon még mindig egymásba érnek a Parti Nagy Lajosok?","id":"20181226_ParaKovacs_A_kultura_vajon_mi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9adfb24-5e97-4325-b689-7b50d403c662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738982e3-6b3b-4cf9-889d-629e2d5c3fd3","keywords":null,"link":"/kultura/20181226_ParaKovacs_A_kultura_vajon_mi","timestamp":"2018. december. 26. 09:50","title":"Para-Kovács: A kultúra vajon mi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47ea787-a23f-4f6d-9e77-0e5abf9a0f00","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Édes pezsgőket tesztelt a hatóság, és azt is megmondták, melyik ízlett a kóstolócsapatnak a leginkább. ","shortLead":"Édes pezsgőket tesztelt a hatóság, és azt is megmondták, melyik ízlett a kóstolócsapatnak a leginkább. ","id":"20181227_Megmondta_a_Nebih_melyik_a_legjobb_edes_pezsgo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e47ea787-a23f-4f6d-9e77-0e5abf9a0f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b84a2166-2d04-46cf-be6a-e8880789d879","keywords":null,"link":"/kkv/20181227_Megmondta_a_Nebih_melyik_a_legjobb_edes_pezsgo","timestamp":"2018. december. 27. 08:55","title":"Megmondta a Nébih, melyik a legjobb édes pezsgő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e81b96-a2e6-4d55-9e76-7a4274bfd6ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tűzijátékok használatánál nagyon kell vigyázni egymásra. \r

","shortLead":"A tűzijátékok használatánál nagyon kell vigyázni egymásra. \r

","id":"20181227_Video_Probababakon_mutatta_be_a_rendorseg_hogy_mi_tortenik_ha_ovatlanul_raketazunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99e81b96-a2e6-4d55-9e76-7a4274bfd6ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fbe1bf6-39f6-4468-9619-69cc604e1a48","keywords":null,"link":"/elet/20181227_Video_Probababakon_mutatta_be_a_rendorseg_hogy_mi_tortenik_ha_ovatlanul_raketazunk","timestamp":"2018. december. 27. 14:30","title":"Videó: Próbababákon mutatta be a rendőrség, hogy mi történik, ha óvatlanul rakétázunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84552ce8-f5d0-4f4c-9cc2-f0ec36ea669a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„A szenvedéseket nem lehet kikerülni, egyre csak halmozódnak, aztán borul az egész, és jön az összeomlás” – mondja az énekesnő, aki azt is elmeséli, hogyan tanult meg szembesülni az érzéseivel, nem veszélyes-e a kitárulkozás, és mit jelenthet kihűlő párkapcsolatban a diszkrét hűtlenség.","shortLead":"„A szenvedéseket nem lehet kikerülni, egyre csak halmozódnak, aztán borul az egész, és jön az összeomlás” – mondja...","id":"20181226_Toth_Vera_Teljesen_ujjaszulettem_ami_mindig_fajdalmas_folyamat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84552ce8-f5d0-4f4c-9cc2-f0ec36ea669a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75659028-84ed-44b0-abc9-779b5e6ee4b4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181226_Toth_Vera_Teljesen_ujjaszulettem_ami_mindig_fajdalmas_folyamat","timestamp":"2018. december. 26. 15:00","title":"Tóth Vera: „Teljesen újjászülettem, ami mindig fájdalmas folyamat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e6b098-9e07-4082-8809-96ce229be536","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy londoni grafikus eljátszott a gondolattal: milyenek lettek volna a mai netes szolgáltatások, ha az internet kora előtt, hardverköntösbe bújva jelentek volna meg.","shortLead":"Egy londoni grafikus eljátszott a gondolattal: milyenek lettek volna a mai netes szolgáltatások, ha az internet kora...","id":"20181227_netes_szolgaltatasok_hardverkent_thomas_ollivier","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68e6b098-9e07-4082-8809-96ce229be536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a718f20-566f-42d3-b43a-27d0623d7a56","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_netes_szolgaltatasok_hardverkent_thomas_ollivier","timestamp":"2018. december. 27. 14:03","title":"Ilyen lett volna a Facebook, a Snapchat vagy az Instagram, amikor még nem volt internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]