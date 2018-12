Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43306bd5-50c2-4844-af00-16b11df6a358","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Egyesült Államokban (és még pár országban) tiltólistára kerültek a Huawei eszközei, a kínai cég telefonjai igen népszerűek. Karácsony környékén fontos mérföldkőhöz érkezett a cég.","shortLead":"Bár az Egyesült Államokban (és még pár országban) tiltólistára kerültek a Huawei eszközei, a kínai cég telefonjai igen...","id":"20181227_huawei_200_millio_telefon_eladasa_2018_ertekesitesi_adatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43306bd5-50c2-4844-af00-16b11df6a358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba7f360-f125-4a6e-a823-52bff4a33016","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_huawei_200_millio_telefon_eladasa_2018_ertekesitesi_adatok","timestamp":"2018. december. 27. 12:03","title":"Mit nekünk Amerika: ünnepelnek a Huaweinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az adókedvezményt azok is igénybe vehetik majd, akiknél érkezik a második gyerek; a várandósság 91. napjától jár nekik. ","shortLead":"Az adókedvezményt azok is igénybe vehetik majd, akiknél érkezik a második gyerek; a várandósság 91. napjától jár nekik. ","id":"20181227_csaladi_adokedvezmeny_ketgyerekes_csaladok_40_ezer_forint_emmi_novak_katalin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02841b4-84c6-4333-a6df-f43fcaa9fd80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181227_csaladi_adokedvezmeny_ketgyerekes_csaladok_40_ezer_forint_emmi_novak_katalin","timestamp":"2018. december. 27. 13:20","title":"Nagyot emelkedik a kétgyerekesek adókedvezménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"453fb0a5-d454-44eb-b2ad-ec261ecc65a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A közelgő szilveszterre tekintettel húszféle virslit vizsgált meg az Innovációs és Technológiai Minisztérium akkreditált Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriuma, három termék gyártóját megbírságolták.","shortLead":"A közelgő szilveszterre tekintettel húszféle virslit vizsgált meg az Innovációs és Technológiai Minisztérium...","id":"20181227_virsli_vizsgalat_laboratorium_innovacios_es_technologiai_miniszterium_szilveszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=453fb0a5-d454-44eb-b2ad-ec261ecc65a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9e2455f-9a2b-478d-bb86-2894085a6889","keywords":null,"link":"/kkv/20181227_virsli_vizsgalat_laboratorium_innovacios_es_technologiai_miniszterium_szilveszter","timestamp":"2018. december. 27. 12:12","title":"Húszból három virslinél nem stimmel valami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Reuters információi szerint Donald Trump ki akarja söpörni Amerikából a biztonsági kockázatnak minősített Huawei és ZTE telefonokat.","shortLead":"A Reuters információi szerint Donald Trump ki akarja söpörni Amerikából a biztonsági kockázatnak minősített Huawei és...","id":"20181227_donald_trump_huawei_telefonok_zte_tiltas_adatvedelem_biztonsagi_kockazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df1e2f6-bba7-402b-90fd-0d6ec0fec49a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_donald_trump_huawei_telefonok_zte_tiltas_adatvedelem_biztonsagi_kockazat","timestamp":"2018. december. 27. 11:33","title":"Trump arra készül, hogy kitiltsa a Huaweit az Egyesült Államokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbb0338-3ee3-4b1b-b2fb-617691b7178b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a posztban nem említi Orbán nevét, egyértelműen róla van szó.","shortLead":"Bár a posztban nem említi Orbán nevét, egyértelműen róla van szó.","id":"20181227_Nagy_Imre_unkokaja_a_Facebookon_duhong_amiert_Orban_a_Varba_koltozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdbb0338-3ee3-4b1b-b2fb-617691b7178b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6459133c-d5d3-4f92-a7b5-1cf28f81381a","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Nagy_Imre_unkokaja_a_Facebookon_duhong_amiert_Orban_a_Varba_koltozik","timestamp":"2018. december. 27. 10:50","title":"Nagy Imre unokája a Facebookon dühöng, amiért Orbán a Várba költözik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint elgondolkodott egy új böngészési megoldáson az Instagram, ami sokaknál később aktiválódott is: rövid ideig oldalirányba lehetett lapozni a képek között.","shortLead":"A jelek szerint elgondolkodott egy új böngészési megoldáson az Instagram, ami sokaknál később aktiválódott is: rövid...","id":"20181227_instagram_hirfolyam_bongeszes_fentrol_lefele_oldalazva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a958a93-d9f0-48d8-a049-dd2163ad39c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_instagram_hirfolyam_bongeszes_fentrol_lefele_oldalazva","timestamp":"2018. december. 27. 18:33","title":"Az Instagram véletlenül bekapcsolt egy újítást, amire mindenki felhördült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2060832a-ffc2-4d16-8b04-9b8da4d1eb53","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A gonosz birodalmában a rombolás lett az érték. Spirál ez, lefelé tart, mégsem vezet sehova – foglalja össze a magyar közéletet Lovasi András, aki Lackfi Jánossal közösen adott interjút a valaszonline.hu-nak. A költő szerint nem az Antikrisztus uralma alatt élünk, és nincs vége a demokráciának.\r

\r

","shortLead":"A gonosz birodalmában a rombolás lett az érték. Spirál ez, lefelé tart, mégsem vezet sehova – foglalja össze a magyar...","id":"20181226_Lovasi_Mi_az_a_pedellusi_duh_amellyel_a_nem_fideszesekbe_folyamatosan_sulykoljak_hogy_eltevelyedett_korcsok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2060832a-ffc2-4d16-8b04-9b8da4d1eb53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5310bc1-3fc3-484b-a9f0-e4887e446980","keywords":null,"link":"/kultura/20181226_Lovasi_Mi_az_a_pedellusi_duh_amellyel_a_nem_fideszesekbe_folyamatosan_sulykoljak_hogy_eltevelyedett_korcsok","timestamp":"2018. december. 26. 17:26","title":"Lovasi: Mi az a pedellusi düh, amellyel a nem fideszesekbe folyamatosan sulykolják, hogy eltévelyedett korcsok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84552ce8-f5d0-4f4c-9cc2-f0ec36ea669a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„A szenvedéseket nem lehet kikerülni, egyre csak halmozódnak, aztán borul az egész, és jön az összeomlás” – mondja az énekesnő, aki azt is elmeséli, hogyan tanult meg szembesülni az érzéseivel, nem veszélyes-e a kitárulkozás, és mit jelenthet kihűlő párkapcsolatban a diszkrét hűtlenség.","shortLead":"„A szenvedéseket nem lehet kikerülni, egyre csak halmozódnak, aztán borul az egész, és jön az összeomlás” – mondja...","id":"20181226_Toth_Vera_Teljesen_ujjaszulettem_ami_mindig_fajdalmas_folyamat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84552ce8-f5d0-4f4c-9cc2-f0ec36ea669a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75659028-84ed-44b0-abc9-779b5e6ee4b4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181226_Toth_Vera_Teljesen_ujjaszulettem_ami_mindig_fajdalmas_folyamat","timestamp":"2018. december. 26. 15:00","title":"Tóth Vera: „Teljesen újjászülettem, ami mindig fájdalmas folyamat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]