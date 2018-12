Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38667da4-aaf0-4872-a5b3-9dcd44e37bfe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén szilveszterkor és az új év első napján – szokás szerint – csúcsforgalom várható a fővárosi taxizásban. A Taxify tavalyhoz képest idén kétszer több, 16 ezer fuvarra készül. Az utazásszervező cég informatikusai elkészítették Budapest és az agglomeráció első taxis hőtérképét, amely mutatja a legfrekventáltabb pontokat.","shortLead":"Idén szilveszterkor és az új év első napján – szokás szerint – csúcsforgalom várható a fővárosi taxizásban. A Taxify...","id":"20181229_taxify_budapest_taxi_hoterkep_szilveszter_ujev_taxirendeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38667da4-aaf0-4872-a5b3-9dcd44e37bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128371ec-48a2-46ed-94dc-b551760f209e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181229_taxify_budapest_taxi_hoterkep_szilveszter_ujev_taxirendeles","timestamp":"2018. december. 29. 14:03","title":"Azt ígérik, 10-15 perc alatt jön majd szilveszter este taxi: íme Budapest taxis hőtérképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0d06930-e9f4-462f-bc86-789e37c5827c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány napon belül hivatalosan is láthatjuk majd az új Mercedes-Benz CLA-t, de most még alaposan álcázva járják az országot. ","shortLead":"Néhány napon belül hivatalosan is láthatjuk majd az új Mercedes-Benz CLA-t, de most még alaposan álcázva járják...","id":"20181229_mercedes_cla_2019_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0d06930-e9f4-462f-bc86-789e37c5827c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67ed1c8-ec58-4f5e-a270-5c239fbf0dee","keywords":null,"link":"/cegauto/20181229_mercedes_cla_2019_foto","timestamp":"2018. december. 29. 16:18","title":"Eldugott parkolóban fotózta le olvasónk az új kecskeméti Mercedest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00eb4ca-1da2-4106-a089-8670b10038d2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ecuador kormánya csak \"hangtompított\" tűzijátékot engedélyez szilveszterkor a Galápagos-szigeteken az állatvilág védelmében.","shortLead":"Ecuador kormánya csak \"hangtompított\" tűzijátékot engedélyez szilveszterkor a Galápagos-szigeteken az állatvilág...","id":"20181229_Csak_hangtompitos_durrogtatas_lesz_szilveszterkor_a_Galapagosszigeteken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b00eb4ca-1da2-4106-a089-8670b10038d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589226f8-552f-4dbd-8391-6cb9a26d90f5","keywords":null,"link":"/elet/20181229_Csak_hangtompitos_durrogtatas_lesz_szilveszterkor_a_Galapagosszigeteken","timestamp":"2018. december. 29. 08:20","title":"Csak „hangtompítós\" durrogtatás lesz szilveszterkor a Galápagos-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ba266b1-a4b6-484b-b5f3-64561bf617b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén rengeteg hasznos telefonos alkalmazást és szórakoztató játékot próbáltunk ki, ezek közül mutatjuk most azt a 15-öt, ami szerintünk a legjobb, a leghasznosabb, vagy épp a legszórakoztatóbb lett.","shortLead":"Idén rengeteg hasznos telefonos alkalmazást és szórakoztató játékot próbáltunk ki, ezek közül mutatjuk most azt...","id":"20181228_ev_legjobb_alkalmazasai_toplista_android_ios","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ba266b1-a4b6-484b-b5f3-64561bf617b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c763003-96ba-4402-93e9-bbe66463e778","keywords":null,"link":"/tudomany/20181228_ev_legjobb_alkalmazasai_toplista_android_ios","timestamp":"2018. december. 28. 20:00","title":"Íme 15 remek alkalmazás a telefonjára – és mind ingyenes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc21205-9e65-43c5-bf5d-197e499d51a4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Új műsorában egy pajtában fog főzni a vendégeivel. ","shortLead":"Új műsorában egy pajtában fog főzni a vendégeivel. ","id":"20181230_Uj_musort_indit_Borbas_Marcsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afc21205-9e65-43c5-bf5d-197e499d51a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c76e410-107f-4492-b900-a0451d870284","keywords":null,"link":"/kultura/20181230_Uj_musort_indit_Borbas_Marcsi","timestamp":"2018. december. 30. 11:35","title":"Új műsort indít Borbás Marcsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69f5d69-41e5-4083-820c-b9aaf9bf3ec5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az érintett vonalakon 60-90 perces késések voltak. ","shortLead":"Az érintett vonalakon 60-90 perces késések voltak. ","id":"20181229_Egy_idos_not_gazolt_halalra_a_vonat_a_Varosligetnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e69f5d69-41e5-4083-820c-b9aaf9bf3ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39017e43-52d5-47a7-ae84-bd151aa827d8","keywords":null,"link":"/itthon/20181229_Egy_idos_not_gazolt_halalra_a_vonat_a_Varosligetnel","timestamp":"2018. december. 29. 19:58","title":"Egy idős nőt gázolt halálra a vonat a Városligetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928d58e2-7eac-472a-897e-eedfd4cae77b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy holland cég 30 ezer dollárért atombiztos módját kínálja az örökítőanyag-tárolásnak.","shortLead":"Egy holland cég 30 ezer dollárért atombiztos módját kínálja az örökítőanyag-tárolásnak.","id":"201846_magok_azurben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=928d58e2-7eac-472a-897e-eedfd4cae77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a927b8-f4bf-46ca-87dd-e986e9eab106","keywords":null,"link":"/tudomany/201846_magok_azurben","timestamp":"2018. december. 30. 12:00","title":"Spermiumot és petesejtet lő ki az űrbe egy holland vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év végéhez közeledve megszaporodnak a statisztikák. A felnőtt tartalmakat közvetítő Pornhub is kiadta a sajátját.","shortLead":"Az év végéhez közeledve megszaporodnak a statisztikák. A felnőtt tartalmakat közvetítő Pornhub is kiadta a sajátját.","id":"20181229_pornhub_statisztika_2018_latogatok_platformok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d6acc0c-c2e3-4d5a-805d-8d2a197063d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181229_pornhub_statisztika_2018_latogatok_platformok","timestamp":"2018. december. 29. 12:03","title":"Nocsak, az androidosok jobban kedvelik a felnőtt tartalmakat, mint az iOS-esek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]