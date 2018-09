Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"796d917f-6063-49c4-8989-a0429690b3d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi azt állítja, semmi köze Ján Kuciak és párja brutális kivégzéséhez. ","shortLead":"A férfi azt állítja, semmi köze Ján Kuciak és párja brutális kivégzéséhez. ","id":"20180926_Elokerult_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_lehetseges_szemtanuja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=796d917f-6063-49c4-8989-a0429690b3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b617d42-4942-4b3c-aedb-bc28686951b6","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Elokerult_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_lehetseges_szemtanuja","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:01","title":"Előkerült a szlovák újságíró-gyilkosság lehetséges szemtanúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A Palesztinai Felszabadítási Szervezet washingtoni nagykövete szerint viszont az amerikai kormány cselekedetei tönkreteszik a kétállami megoldás kilátásait.","shortLead":"A Palesztinai Felszabadítási Szervezet washingtoni nagykövete szerint viszont az amerikai kormány cselekedetei...","id":"20180926_Trump_tamogatasarol_biztositotta_az_izraelipalesztin_valsag_ketallami_megoldasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1f0e1f-a079-440a-8f59-aa1ddb3dc75c","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Trump_tamogatasarol_biztositotta_az_izraelipalesztin_valsag_ketallami_megoldasat","timestamp":"2018. szeptember. 26. 19:08","title":"Trump támogatásáról biztosította az izraeli-palesztin válság kétállami megoldását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"326f913a-6374-4e9b-93ce-93bc42f40b8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itt volt a legtöbb olyan nyári nap, amikor 30 foknál melegebb volt. Kijött a meteorológiai szolgálat összefoglaló jelentése. ","shortLead":"Itt volt a legtöbb olyan nyári nap, amikor 30 foknál melegebb volt. Kijött a meteorológiai szolgálat összefoglaló...","id":"20180925_Torokszentmiklos_szenvedte_meg_a_legjobban_az_idei_nyarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=326f913a-6374-4e9b-93ce-93bc42f40b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005272e3-d625-4f7d-814f-6327a5c4baaa","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Torokszentmiklos_szenvedte_meg_a_legjobban_az_idei_nyarat","timestamp":"2018. szeptember. 25. 16:31","title":"Törökszentmiklós szenvedte meg a legjobban az idei nyarat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507174bb-3fe5-44b5-8f02-3add82e6881a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt SZDSZ-es főpolgármester függetlenként indulna egy választáson, de a régi csapatával, bár még csak fontolgatja a dolgot. Egy interjúban azt is elmondta, szerinte az Orbán-rendszert szamizdattal, lakásokon tartott szabadegyetemekkel és underground könyvkiadóval lehet megdönteni. ","shortLead":"A volt SZDSZ-es főpolgármester függetlenként indulna egy választáson, de a régi csapatával, bár még csak fontolgatja...","id":"20180925_Demszky_fontolgatja_hogy_visszater_a_politikaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=507174bb-3fe5-44b5-8f02-3add82e6881a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50295e8-ecc2-4d7c-bd6e-6b23e6ebbfe4","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Demszky_fontolgatja_hogy_visszater_a_politikaba","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:48","title":"Demszky fontolgatja, hogy visszatér a politikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b401d-a4a2-46a5-b40c-8b7d36e65960","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Iscónak vakbélgyulladása van. ","shortLead":"Iscónak vakbélgyulladása van. ","id":"20180925_Meg_ma_megmutik_a_Real_sztarjat_egy_honapra_is_kidolhet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b401d-a4a2-46a5-b40c-8b7d36e65960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0bea9a-b4da-444f-a0bc-0b7a203fcfa5","keywords":null,"link":"/sport/20180925_Meg_ma_megmutik_a_Real_sztarjat_egy_honapra_is_kidolhet","timestamp":"2018. szeptember. 25. 14:26","title":"Még ma megműtik a Real sztárját, egy hónapra is kidőlhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbe9441-4805-490c-8372-5f0ce9edd064","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"8 évvel ezelőtti, 10 milliárd forintba kerülő felújítása után úgy lerohadt a használaton kívüli Rác fürdő, hogy most még hármat rá kell költeni; nehéz lesz jóvátenni az elmúlt 8 év sokmilliárdos veszteségét és tehetetlenkedését. A kölcsönről ma szavaz a Fővárosi Közgyűlés. ","shortLead":"8 évvel ezelőtti, 10 milliárd forintba kerülő felújítása után úgy lerohadt a használaton kívüli Rác fürdő, hogy most...","id":"20180926_8_eve_kesz_10_milliardba_kerult_nincs_megnyitva_es_kell_meg_3_milliard__ma_szavaznak_a_Rac_Furdorol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdbe9441-4805-490c-8372-5f0ce9edd064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eebe1a8-168d-49ee-84b2-b4e763834f8a","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_8_eve_kesz_10_milliardba_kerult_nincs_megnyitva_es_kell_meg_3_milliard__ma_szavaznak_a_Rac_Furdorol","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:17","title":"8 éve kész, 10 milliárdba került, nincs megnyitva, és kell még 3 milliárd – ma szavaznak a Rác fürdőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31b2aa4-d15d-486f-8089-e26345378667","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A nők sérelmére elkövetett nemi erőszak történetét dolgozza fel Pető Andrea történész Elmondani az elmondhatatlant - A nemi erőszak története Magyarországon a II. világháború alatt címmel megjelent kötete, amelyet szerdán mutattak be az Országos Levéltárban.","shortLead":"A nők sérelmére elkövetett nemi erőszak történetét dolgozza fel Pető Andrea történész Elmondani az elmondhatatlant...","id":"20180926_Mindegy_milyen_oldalon_alltak_a_katonak_megeroszakoltak_a_civileket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d31b2aa4-d15d-486f-8089-e26345378667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d954bd-4ce2-4239-b215-d3602ca7d8b0","keywords":null,"link":"/kultura/20180926_Mindegy_milyen_oldalon_alltak_a_katonak_megeroszakoltak_a_civileket","timestamp":"2018. szeptember. 26. 22:17","title":"Mindegy, milyen oldalon álltak, a katonák megerőszakolták a civileket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b419a952-43d9-4c99-a967-57c1851a9002","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Két német hegymászó a Fogarason rekedt, a hegyen kellett tölteniük az éjszakát.","shortLead":"Két német hegymászó a Fogarason rekedt, a hegyen kellett tölteniük az éjszakát.","id":"20180925_Leesett_az_elso_ho_Romania_hegyvidekein_tobb_turistat_is_hegyimentok_hoztak_le","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b419a952-43d9-4c99-a967-57c1851a9002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba990cca-262c-455b-beb3-53ca5b996897","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_Leesett_az_elso_ho_Romania_hegyvidekein_tobb_turistat_is_hegyimentok_hoztak_le","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:13","title":"Leesett az első hó Románia hegyvidékein, több turistát is hegyimentők hoztak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]