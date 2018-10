Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc2a88b5-997e-4e2f-b9cb-819628ababb1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hargita megye prefektusa ötezer lejes, azaz 350 ezer forintos bírságot rótt ki az október 23-i dekoráció miatt. ","shortLead":"Hargita megye prefektusa ötezer lejes, azaz 350 ezer forintos bírságot rótt ki az október 23-i dekoráció miatt. ","id":"20181024_nemzeti_szinu_szalagok_miatt_birsagoltak_meg_a_szekelyudvarhelyi_polgarmesteri_hivatalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc2a88b5-997e-4e2f-b9cb-819628ababb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421cc379-0e7f-4d90-9024-0831c864a7de","keywords":null,"link":"/vilag/20181024_nemzeti_szinu_szalagok_miatt_birsagoltak_meg_a_szekelyudvarhelyi_polgarmesteri_hivatalt","timestamp":"2018. október. 24. 17:54","title":"Piros-fehér-zöld szalagok miatt bírságolták meg a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98976d7d-494c-4c21-bf11-ac0f0fd728f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban ügyvédek és bírák, most orvosok emelték fel a szavukat az ügyben. Az 1001 orvos a hálapénz ellen Facebook-csoport tagjai nyílt levelet tettek közzé, amelyben azt írták: orvosként és felelős értelmiségiként úgy érzik, meg kell szólalniuk hajléktalan honfitársaik érdekében. ","shortLead":"Korábban ügyvédek és bírák, most orvosok emelték fel a szavukat az ügyben. Az 1001 orvos a hálapénz ellen...","id":"20181024_orvosok_tiltakoznak_a_hajlektalanok_kriminalizalasa_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98976d7d-494c-4c21-bf11-ac0f0fd728f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee05590-cfd8-4b40-b9cc-f2d61d696c0b","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_orvosok_tiltakoznak_a_hajlektalanok_kriminalizalasa_ellen","timestamp":"2018. október. 24. 05:33","title":"Most orvosok tiltakoznak a hajléktalanok kriminalizálása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de168385-65c6-420f-b5bc-73347f213252","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Lehet, hogy csak egy viccet vettek túl komolyan, amikor először felvetették az óraátállítás ötletét; volt, hogy másfél évig tartott a nyári időszámítás; megesett az is, hogy az óra állítgatása helyett a munkaidőt hozták korábbra. Összegyűjtöttünk néhány kevésbé ismert tényt az óraátállításról.","shortLead":"Lehet, hogy csak egy viccet vettek túl komolyan, amikor először felvetették az óraátállítás ötletét; volt, hogy másfél...","id":"20181024_oraatallitas_idozona_ora_nyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de168385-65c6-420f-b5bc-73347f213252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a6025c-35a6-4fad-ac7f-3ca184a7f9aa","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_oraatallitas_idozona_ora_nyar","timestamp":"2018. október. 24. 17:32","title":"Viccnek indulhatott az óraátállítás, óriási üzlet lett, hogy komolyan vették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff6181d1-6e90-494a-9d9c-0d67b14ecf76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Dyson nevét legtöbben háztartási gépeiről ismerhetik. Az elektromosságot új terveik értelmében sem hagyják el, de jóval nagyobb masináknál is alkalmazhatják.","shortLead":"A brit Dyson nevét legtöbben háztartási gépeiről ismerhetik. Az elektromosságot új terveik értelmében sem hagyják el...","id":"20181024_dyson_elektromos_auto_gyar_szingapur_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff6181d1-6e90-494a-9d9c-0d67b14ecf76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbf3a04-76d6-4faf-8902-5a331363bd1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181024_dyson_elektromos_auto_gyar_szingapur_2020","timestamp":"2018. október. 24. 08:03","title":"Eddig porszívót gyártottak, most már rámennének az autókra is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ehelyett öt évbe tellett.","shortLead":"Ehelyett öt évbe tellett.","id":"20181024_Soroksari_gyilkossag_ha_a_rendorseg_nem_hibazik_akar_egy_honap_alatt_elfoghattak_volna_a_tettest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af0d599-5059-42b6-aaeb-6a9f0d50fbc7","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Soroksari_gyilkossag_ha_a_rendorseg_nem_hibazik_akar_egy_honap_alatt_elfoghattak_volna_a_tettest","timestamp":"2018. október. 24. 09:33","title":"Soroksári gyilkosság: ha a rendőrség nem hibázik, akár egy hónap alatt elfoghatták volna a tettest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrej Kiska egy független napilapban megjelent publicisztikájában azt írja, az állam szándékosan a szőnyeg alá söpri a dolgokat.","shortLead":"Andrej Kiska egy független napilapban megjelent publicisztikájában azt írja, az állam szándékosan a szőnyeg alá söpri...","id":"20181024_A_szlovak_elnok_szerint_orszagaban_politikusok_es_rendorok_fedezik_a_maffiat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dbdacac-a051-4d49-b840-3ede592edf95","keywords":null,"link":"/vilag/20181024_A_szlovak_elnok_szerint_orszagaban_politikusok_es_rendorok_fedezik_a_maffiat","timestamp":"2018. október. 24. 10:26","title":"A szlovák elnök szerint országában politikusok és rendőrök fedezik a maffiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"263465fa-c074-4698-b900-5092cf432f45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pleschinger Gyula úgy látja, ez ellen csak a fix kamatozású hitelek nyújtanak védelmet.","shortLead":"Pleschinger Gyula úgy látja, ez ellen csak a fix kamatozású hitelek nyújtanak védelmet.","id":"20181024_Kamatemelkedes_varhato_a_monetaris_tanacs_egy_tagja_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=263465fa-c074-4698-b900-5092cf432f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72954f46-e976-47c9-b3ac-1f578259bbaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181024_Kamatemelkedes_varhato_a_monetaris_tanacs_egy_tagja_szerint","timestamp":"2018. október. 24. 21:11","title":"Kamatemelkedés várható a monetáris tanács egy tagja szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b03e9bb-a227-4aa5-944a-0246b156c25b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagyot nőtt a kiskereskedelmi forgalom, leginkább az iparcikkek, a gyógyszerek és a ruhák eladásai ugrottak meg.","shortLead":"Nagyot nőtt a kiskereskedelmi forgalom, leginkább az iparcikkek, a gyógyszerek és a ruhák eladásai ugrottak meg.","id":"20181024_Ezermilliard_forintnal_is_tobbet_koltottek_a_magyarok_egy_honap_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b03e9bb-a227-4aa5-944a-0246b156c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cbbb65f-9c31-4a11-ba4a-feaa326fa837","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Ezermilliard_forintnal_is_tobbet_koltottek_a_magyarok_egy_honap_alatt","timestamp":"2018. október. 24. 09:26","title":"Ezermilliárd forintnál is többet költöttek a magyarok egy hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]