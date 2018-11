Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54defe14-8d21-4f01-a6ed-ef782b12039c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Manchester United vezetőedzője azt állítja, nem akarta megsérteni a Juventust vagy a torinói drukkereket.","shortLead":"A Manchester United vezetőedzője azt állítja, nem akarta megsérteni a Juventust vagy a torinói drukkereket.","id":"20181108_jose_mourinho_manchester_united_juventus_bajnokok_ligaja_hergel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54defe14-8d21-4f01-a6ed-ef782b12039c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4813b758-8ed3-4f21-8991-cae9ac0262d7","keywords":null,"link":"/sport/20181108_jose_mourinho_manchester_united_juventus_bajnokok_ligaja_hergel","timestamp":"2018. november. 08. 10:04","title":"Mourinho hozta a formáját, aztán megmagyarázta, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d69c5c5-cefd-4fe2-91af-e59afd33f31d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Athén nyerte el idén az Európai Unió leginnovatívabb városának járó egymillió eurós díjazású kitüntetést – közölte az Európai Bizottság.","shortLead":"Athén nyerte el idén az Európai Unió leginnovatívabb városának járó egymillió eurós díjazású kitüntetést – közölte...","id":"20181107_europai_unio_leginnovativabb_varosa_2018_athen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d69c5c5-cefd-4fe2-91af-e59afd33f31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c46ac9-c83c-46c4-be5c-68aa0efd93f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_europai_unio_leginnovativabb_varosa_2018_athen","timestamp":"2018. november. 07. 14:03","title":"Ha azt hitte, hogy Budapest vagy Pusztaottlaka az EU leginnovatívabb városa, akkor tévedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039a92e9-1b45-48aa-87d1-c9eef8a1100f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tim Berners-Lee évek óta hangoztatja, hogy az általa kitalált internet mára teljesen átalakult, és nem a jó irányba. Most egy új gondolattól vezérelve szeretné ismét \"normálissá\" tenni a webet.","shortLead":"Tim Berners-Lee évek óta hangoztatja, hogy az általa kitalált internet mára teljesen átalakult, és nem a jó irányba...","id":"20181107_tim_berners_lee_internet_contrat_for_the_web","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=039a92e9-1b45-48aa-87d1-c9eef8a1100f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dded352-ffd4-4aa5-9a86-23dd9e7a728f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_tim_berners_lee_internet_contrat_for_the_web","timestamp":"2018. november. 07. 10:33","title":"Felmérte az internet állapotát az internet atyja, és szörnyű dolgokat tapasztalt – majd kitalált rá egy megoldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b8393e-89f1-42b4-ba92-6411bf3943be","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csötönyi Sándor szerint a botrányos ifjúsági világbajnokság szervezése közben több hibát is vétett a szövetség vezetése, de szándékosan senki nem akart lopni.","shortLead":"Csötönyi Sándor szerint a botrányos ifjúsági világbajnokság szervezése közben több hibát is vétett a szövetség...","id":"20181106_Az_okolvivo_szakszovetseg_korabbi_elnoke_szerint_Erdei_megbukott_vezetokent","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97b8393e-89f1-42b4-ba92-6411bf3943be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7f755a-2701-4b53-adb1-426f41dfc2ee","keywords":null,"link":"/sport/20181106_Az_okolvivo_szakszovetseg_korabbi_elnoke_szerint_Erdei_megbukott_vezetokent","timestamp":"2018. november. 06. 16:28","title":"A bokszszövetség korábbi elnöke szerint Erdei megbukott vezetőként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db38aec2-acdd-449f-8980-c78cda8c94cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rémisztő pillanatot kapott el valaki egy autóban, amikor egy angliai autópályán lévő dugóhoz sorra érkeznek az autósok. ","shortLead":"Rémisztő pillanatot kapott el valaki egy autóban, amikor egy angliai autópályán lévő dugóhoz sorra érkeznek az autósok. ","id":"20181106_Video_baleset_autos_video_M8as_autopalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db38aec2-acdd-449f-8980-c78cda8c94cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9a82d4-9569-4b0c-9bb3-f610ab6debe2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181106_Video_baleset_autos_video_M8as_autopalya","timestamp":"2018. november. 07. 04:04","title":"Videó: Húsz autónak sikerül megállni, a huszonegyediknek nem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d705fb-b84c-4432-9bb3-2957ae9d071b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Németországban, különösen az ország keleti felében, terjed az idegengyűlölet, s egyre többen vevők a demokráciával összeegyeztethetetlen elvekre is – áll a DW hírportál által ismertetett átfogó felmérésben.\r

","shortLead":"Németországban, különösen az ország keleti felében, terjed az idegengyűlölet, s egyre többen vevők a demokráciával...","id":"20181107_Nemetorszagban_is_terjed_az_idegengyulolet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62d705fb-b84c-4432-9bb3-2957ae9d071b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2fd313-c381-46a7-a8b6-ec2aa8bc3ac2","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Nemetorszagban_is_terjed_az_idegengyulolet","timestamp":"2018. november. 07. 12:11","title":"Németországban is terjed az idegengyűlölet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63324005-ea38-4e00-a902-da85c6d18d05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatták a Cupra Ateca modellt, a márka első autóját, amely egy 300 lóerős szabadidő-autó.","shortLead":"Bemutatták a Cupra Ateca modellt, a márka első autóját, amely egy 300 lóerős szabadidő-autó.","id":"20181106_277_helyen_lesz_kulon_Cupra_kereskedes_a_spanyolok_uj_sportos_autojanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63324005-ea38-4e00-a902-da85c6d18d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac9fd7aa-b2da-4a8d-b517-42034422811c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181106_277_helyen_lesz_kulon_Cupra_kereskedes_a_spanyolok_uj_sportos_autojanak","timestamp":"2018. november. 06. 17:54","title":"277 helyen lesz külön CUPRA-kereskedése a spanyolok új sportos autómárkájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2132ac7-899e-4845-8117-ef00fa74c59d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Akár szerződésbontás is következhet a német céggel az elektronikus jegyrendszer ügyében – derült ki a BKK vezérigazgatójának bizottsági meghallgatásán. A bevezetés időpontja totál homály, miközben Dabóczi Kálmán olyanokra hivatkozik a projekt nehézségeiről beszélve, mint az ázsiai időeltolódás, vagy a veronai buszbaleset. A projekt hibáiért ki nem mondva Vitézy Dávid korábbi BKK-vezért okolja a főváros. ","shortLead":"Akár szerződésbontás is következhet a német céggel az elektronikus jegyrendszer ügyében – derült ki a BKK...","id":"20181107_Elektronikus_jegyrendszer_kozelitunk_a_teljes_kaosz_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2132ac7-899e-4845-8117-ef00fa74c59d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664e6f9e-2ade-4656-9f61-4b98862cbd40","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Elektronikus_jegyrendszer_kozelitunk_a_teljes_kaosz_fele","timestamp":"2018. november. 07. 11:16","title":"Elektronikus jegyrendszer: Vitézyt okolják, szerződésbontás is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]