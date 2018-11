Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2cfdb41-4b30-4583-b676-412fe0aef8cc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nagy-Britannia kilép az Európai Unióból, és ezzel megnyílt az út az európai közös védelmi, hírszerzési rendszerek előtt. A britek ugyanis ragaszkodtak a nagy angolszász szövetséghez, mely az USA-ból, Kanadából, Ausztráliából és Új-Zélandból áll rajtuk kívül. ","shortLead":"Nagy-Britannia kilép az Európai Unióból, és ezzel megnyílt az út az európai közös védelmi, hírszerzési rendszerek...","id":"20181127_Bucsu_James_Bondektol_mi_lesz_igy_a_kozos_europai_hirszerzes_nagy_tervevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2cfdb41-4b30-4583-b676-412fe0aef8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b588770-67b2-43bb-ae4a-6eadb4442c02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181127_Bucsu_James_Bondektol_mi_lesz_igy_a_kozos_europai_hirszerzes_nagy_tervevel","timestamp":"2018. november. 27. 13:07","title":"Búcsú James Bondéktól, mi lesz így a közös európai hírszerzés nagy tervével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d890dcc-47a7-4d62-91e3-d728083c9f4c","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A sürgősségi centrum és a Podmaniczky utcai telephely után a Honvédkórház koraszülöttcentrumának működése is ellehetetlenült az orvoshiány miatt: a hvg.hu információi szerint december 15-én be is zárják az amúgy országos elismertségű osztályt, mert nincsenek meg a működtetéséhez szükséges személyi feltételek.","shortLead":"A sürgősségi centrum és a Podmaniczky utcai telephely után a Honvédkórház koraszülöttcentrumának működése is...","id":"20181127_Be_kell_zarni_a_Honvedkorhaz_koraszulott_centrumat_a_szakorvoshiany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d890dcc-47a7-4d62-91e3-d728083c9f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704a9ade-4d86-4005-ac16-b0cb583005f7","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Be_kell_zarni_a_Honvedkorhaz_koraszulott_centrumat_a_szakorvoshiany_miatt","timestamp":"2018. november. 27. 14:10","title":"Be kell zárni a Honvédkórház koraszülöttcentrumát a szakorvoshiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyira furcsa volt a szegénységről szóló adat, hogy a statisztikusokat kérdeztük meg, mi történt. Elmagyarázták, mi a változás oka.","shortLead":"Annyira furcsa volt a szegénységről szóló adat, hogy a statisztikusokat kérdeztük meg, mi történt. Elmagyarázták, mi...","id":"20181128_Valaszolt_a_KSH_ezert_tunik_ugy_hogy_nagyot_csokkent_a_szegenyek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3351c99-440b-41a3-8805-63ac9f7c6afb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_Valaszolt_a_KSH_ezert_tunik_ugy_hogy_nagyot_csokkent_a_szegenyek_szama","timestamp":"2018. november. 28. 17:04","title":"Válaszolt a KSH: ezért tűnik úgy, hogy nagyot csökkent a szegények száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863da0f3-ddcc-4197-ac92-6f3b64110ad3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Seat nemrégiben alapított új márkája egy igen sportos divatterepjáróval rúgta be az ajtót, amely az ABT-nek köszönhetően most még komolyabb produkciót ad elő. ","shortLead":"A Seat nemrégiben alapított új márkája egy igen sportos divatterepjáróval rúgta be az ajtót, amely az ABT-nek...","id":"20181129_meg_tobb_ero_350_loeros_lett_a_cupra_ateca_abt_tuning_seat_ateca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=863da0f3-ddcc-4197-ac92-6f3b64110ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c939916-c9e5-4063-b995-2bba2e3ead5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181129_meg_tobb_ero_350_loeros_lett_a_cupra_ateca_abt_tuning_seat_ateca","timestamp":"2018. november. 29. 08:21","title":"Még több erő: 350 lóerős lett a Cupra Ateca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b89e0d-7983-4758-b362-5ab2d156480b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eötvös Károly Intézetet érintő kijelentései miatt kötelezték erre.","shortLead":"Az Eötvös Károly Intézetet érintő kijelentései miatt kötelezték erre.","id":"20181127_Nemeth_Szilard_elnezest_ker_es_sajnalkozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14b89e0d-7983-4758-b362-5ab2d156480b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b8e3bf-1f21-4fba-a229-dc9ebfec6da3","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Nemeth_Szilard_elnezest_ker_es_sajnalkozik","timestamp":"2018. november. 27. 15:54","title":"Németh Szilárd elnézést kér és sajnálkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten – kb. ezt üzeni a kormány a Trump-kormánynak. Csalódott Magyarországban az amerikai kormány, amiért az oroszoknak adtuk ki az általuk is kért fegyverkereskedőket, de a magyar kormányt sem kell félteni, ráripakodott az USA-ra.","shortLead":"Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten – kb. ezt üzeni a kormány a Trump-kormánynak. Csalódott Magyarországban...","id":"20181127_A_kormany_nem_ijed_meg_visszatamad_az_amerikai_kritikakra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e42a2e5-4d73-4414-9184-43dbebd0b743","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_A_kormany_nem_ijed_meg_visszatamad_az_amerikai_kritikakra","timestamp":"2018. november. 27. 13:49","title":"A kormány nem ijed meg, visszatámad az amerikai kritikákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tao-támogatásból épülne.","shortLead":"Tao-támogatásból épülne.","id":"20181128_Lajosmizse_sem_marad_sportcsarnok_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f034c3e4-f44d-4536-b95d-d3dd326203aa","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Lajosmizse_sem_marad_sportcsarnok_nelkul","timestamp":"2018. november. 28. 15:43","title":"Lajosmizse sem marad sportcsarnok nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"127ce128-4017-4b1b-9995-d767a6331149","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus Népszavának adott interjújában a bukott macedón kormányfő, Nikola Gruevszki ügye is szóba került. ","shortLead":"A fideszes politikus Népszavának adott interjújában a bukott macedón kormányfő, Nikola Gruevszki ügye is szóba került. ","id":"20181128_kosa_lajos_ceu_nikola_gruevszki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=127ce128-4017-4b1b-9995-d767a6331149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1358f6-d25e-44b6-9c2a-6704cb69a625","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_kosa_lajos_ceu_nikola_gruevszki","timestamp":"2018. november. 28. 07:33","title":"Kósa a CEU-ügyről: az egyetem Budapesten fog maradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]