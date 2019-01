Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"087b011a-3f2a-45ab-af65-af2464a36738","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még akkor is volt nála pirotechnikai eszköz, amikor néhány nappal később kihallgatták.","shortLead":"Még akkor is volt nála pirotechnikai eszköz, amikor néhány nappal később kihallgatták.","id":"20190103_Postaladakban_robbantott_petardat_egy_fiatal_szilveszter_ejjel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=087b011a-3f2a-45ab-af65-af2464a36738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7dc94e-5f7a-49c7-a31d-7effe7b65c88","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Postaladakban_robbantott_petardat_egy_fiatal_szilveszter_ejjel","timestamp":"2019. január. 03. 07:52","title":"Postaládákban robbantott petárdát egy fiatal szilveszter éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bf6e186-54c6-4cfa-b72d-654fea8357d3","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Elege lett az irodai életből, és meg sem állt Dél-Amerikáig. Fodor Viktória előbb a perui óceánparton önkénteskedett, majd hátizsákkal, egyedül nekivágott Ecuadornak, Bolíviának és Perunak. Pontosan fél év után tért vissza Magyarországra, azt mondja, hazafelé érte az igazi kultúrsokk. A története viszont újévi inspirációnak sem utolsó. ","shortLead":"Elege lett az irodai életből, és meg sem állt Dél-Amerikáig. Fodor Viktória előbb a perui óceánparton önkénteskedett...","id":"20190102_Ahogy_mozdultunk_felfenylett_korulottunk_a_viz__hatizsakkal_DelAmerikaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bf6e186-54c6-4cfa-b72d-654fea8357d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd688fe-8b21-4296-8bfd-bc492526615b","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Ahogy_mozdultunk_felfenylett_korulottunk_a_viz__hatizsakkal_DelAmerikaban","timestamp":"2019. január. 02. 20:00","title":"Sok férfi viccelődött azzal, hogy van-e férje, mert biztos ő fizeti az útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1135356d-4b78-4c6c-a806-1f58f17b1a86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elértünk a növekedési hullám tetejére, innen lesz nehéz – írta Zsiday Viktor.","shortLead":"Elértünk a növekedési hullám tetejére, innen lesz nehéz – írta Zsiday Viktor.","id":"20190102_Zsiday_iden_lassulni_fog_a_novekedes_de_a_nagy_kerdes_az_hogy_mi_lesz_2021ben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1135356d-4b78-4c6c-a806-1f58f17b1a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"485d6399-51aa-4d3c-a223-7ba44ad96731","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_Zsiday_iden_lassulni_fog_a_novekedes_de_a_nagy_kerdes_az_hogy_mi_lesz_2021ben","timestamp":"2019. január. 02. 14:49","title":"Zsiday: idén lassulni fog a növekedés, de a nagy kérdés az, hogy mi lesz 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"272ee0d7-6a54-4d58-8c2a-ebce0408f8b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal egy szabadon változtatható nézőpontú videóban versenyez egymással a villanymotoros, illetve a benzinmotoros technika. ","shortLead":"Ezúttal egy szabadon változtatható nézőpontú videóban versenyez egymással a villanymotoros, illetve a benzinmotoros...","id":"20190102_360_fokos_videoban_feszul_egymasnak_egy_tesla_es_egy_lamborghini_aventador","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=272ee0d7-6a54-4d58-8c2a-ebce0408f8b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c98abb9-b3f5-47d7-8aac-a1e7252356f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_360_fokos_videoban_feszul_egymasnak_egy_tesla_es_egy_lamborghini_aventador","timestamp":"2019. január. 02. 13:21","title":"360 fokos videóban feszül egymásnak egy Tesla és egy Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f55aef-b7c8-494d-8cdb-e8cef03e6abf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy német krematóriumból érkeztek, teljesen véletlenül.","shortLead":"Egy német krematóriumból érkeztek, teljesen véletlenül.","id":"20190102_Harom_hamvakkal_teli_urnat_mosott_partra_a_tenger_Hollandiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03f55aef-b7c8-494d-8cdb-e8cef03e6abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ed9555e-3e43-4df8-b861-6a8068126ef7","keywords":null,"link":"/vilag/20190102_Harom_hamvakkal_teli_urnat_mosott_partra_a_tenger_Hollandiaban","timestamp":"2019. január. 02. 18:10","title":"Három hamvakkal teli urnát mosott partra a tenger Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annak ellenére, hogy a Microsoft lemondott az EdgeHTML-ről, talán még utoljára dicséri kicsit a régi böngészőjét.","shortLead":"Annak ellenére, hogy a Microsoft lemondott az EdgeHTML-ről, talán még utoljára dicséri kicsit a régi böngészőjét.","id":"20190102_microsoft_edge_energiahatekonysagi_teszt_a_githubon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820a1534-585a-47fd-94b1-cff69949c1b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_microsoft_edge_energiahatekonysagi_teszt_a_githubon","timestamp":"2019. január. 02. 09:03","title":"Aki lecseréli a Chrome-ot, az tovább használhatja a laptopját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt autóversenyző csütörtökön lesz 50 éves. ","shortLead":"A volt autóversenyző csütörtökön lesz 50 éves. ","id":"20190102_Hivatalos_applikacioval_unneplik_Michael_Schumacher_50_szuletesnapjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a292bf9-f0c4-4e99-8395-a87fb0c8675e","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Hivatalos_applikacioval_unneplik_Michael_Schumacher_50_szuletesnapjat","timestamp":"2019. január. 02. 08:59","title":"Hivatalos applikációval ünneplik Michael Schumacher 50. születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1e8249-211e-43e7-a4ed-6c7bc29fb888","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az utóbbi három év egyik sikersztorija az övék volt: két számjegyű forgalomnövekedést produkáltak, 30-50 százalékkal olcsóbban adták a jegyeket, mint a klasszikus nagy társaságok. Most viszont fordulhat a kocka.","shortLead":"Az utóbbi három év egyik sikersztorija az övék volt: két számjegyű forgalomnövekedést produkáltak, 30-50 százalékkal...","id":"20190102_Tobb_europai_fapados_tarsasag_is_rafazott_a_tengeren_tuli_jaratokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e1e8249-211e-43e7-a4ed-6c7bc29fb888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a286140-1bb1-4ea8-8896-8cdc89bfe450","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Tobb_europai_fapados_tarsasag_is_rafazott_a_tengeren_tuli_jaratokra","timestamp":"2019. január. 02. 10:07","title":"Több európai fapados társaság is ráfázott a tengerentúli járatokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]