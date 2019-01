Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"939faac0-c83d-4f63-9592-cb5bdcdff6fc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nagyjából 40 százalékkal csökkent a levegőben lévő szálló por (PM2,5) koncentrációja a kelet-kínai városokban azóta, hogy a kínai kormány 2013-ban szigorú intézkedéseket rendelt el a légszennyezés elleni harcban. Ám a drámai mértékű csökkenés megváltoztatta a légkör összetételét és súlyos ózonszennyezést idézett elő. ","shortLead":"Nagyjából 40 százalékkal csökkent a levegőben lévő szálló por (PM2,5) koncentrációja a kelet-kínai városokban azóta...","id":"20190102_szallo_por_kina_ozon_legszennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=939faac0-c83d-4f63-9592-cb5bdcdff6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08b36c5-4342-4dd2-92b1-516057a29b4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_szallo_por_kina_ozon_legszennyezes","timestamp":"2019. január. 02. 18:36","title":"A porszennyezéssel akartak megküzdeni, súlyos ózonszennyezést okoztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93612627-b07a-478c-956a-09b371a4d560","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csupány néhány órának kellett eltelnie az idei évből ahhoz, hogy megszülessen az első mém a túlóratörvényről. A hangsúly pedig éppen ezen a néhány órán van.","shortLead":"Csupány néhány órának kellett eltelnie az idei évből ahhoz, hogy megszülessen az első mém a túlóratörvényről...","id":"20190101_tuloratorveny_chuck_norris_400_ora_tulora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93612627-b07a-478c-956a-09b371a4d560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440aea89-664e-4337-8297-d0903f1737cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190101_tuloratorveny_chuck_norris_400_ora_tulora","timestamp":"2019. január. 01. 13:03","title":"Megjött az első 2019-es mém a túlóratörvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az álhírben szereplő kórház szerint náluk nem is születtek ikrek december 31-én, és az állítólagos anya nevét sem találták a nyilvántartásban.","shortLead":"Az álhírben szereplő kórház szerint náluk nem is születtek ikrek december 31-én, és az állítólagos anya nevét sem...","id":"20190102_Atverte_a_vilagsajtot_egy_ferfi_aki_azt_allitotta_egy_olasz_ikerpar_tagjai_masmas_evben_szulettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fd4bda-27c2-45f6-b326-62b1bcb5e9c4","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Atverte_a_vilagsajtot_egy_ferfi_aki_azt_allitotta_egy_olasz_ikerpar_tagjai_masmas_evben_szulettek","timestamp":"2019. január. 02. 20:31","title":"Átverte a világsajtót egy férfi, aki azt állította, egy olasz ikerpár tagjai más-más évben születtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168677d7-e6a3-4a70-9aad-d00bcc1b14a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank élénkítené a versenyt, de döntés csak az év második felében születik.","shortLead":"A jegybank élénkítené a versenyt, de döntés csak az év második felében születik.","id":"20190102_A_lakasbiztositasoknal_is_bevezetheti_a_fogyasztobarat_minositest_az_MNB","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=168677d7-e6a3-4a70-9aad-d00bcc1b14a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b67992b-1515-4700-aab6-b03726a5909f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_A_lakasbiztositasoknal_is_bevezetheti_a_fogyasztobarat_minositest_az_MNB","timestamp":"2019. január. 02. 16:15","title":"A lakásbiztosításoknál is bevezetheti a fogyasztóbarát minősítést az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087b011a-3f2a-45ab-af65-af2464a36738","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még akkor is volt nála pirotechnikai eszköz, amikor néhány nappal később kihallgatták.","shortLead":"Még akkor is volt nála pirotechnikai eszköz, amikor néhány nappal később kihallgatták.","id":"20190103_Postaladakban_robbantott_petardat_egy_fiatal_szilveszter_ejjel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=087b011a-3f2a-45ab-af65-af2464a36738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7dc94e-5f7a-49c7-a31d-7effe7b65c88","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Postaladakban_robbantott_petardat_egy_fiatal_szilveszter_ejjel","timestamp":"2019. január. 03. 07:52","title":"Postaládákban robbantott petárdát egy fiatal szilveszter éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb3585c-6fcb-4a72-8a1a-69942ab3247d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mosolygós, kissé telt férfi, vagy a rá hasonlító kissrác arcképével mindent el lehet adni Dél-Koreában – csakhogy a márkahordozó arc az északi diktátoré.","shortLead":"A mosolygós, kissé telt férfi, vagy a rá hasonlító kissrác arcképével mindent el lehet adni Dél-Koreában – csakhogy...","id":"20190103_Visszauthet_az_eszakkoreai_diktator_Delen_tultolt_cukisagkampanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bb3585c-6fcb-4a72-8a1a-69942ab3247d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de0ba28-83de-4240-ab83-e14f7eafb2c6","keywords":null,"link":"/kkv/20190103_Visszauthet_az_eszakkoreai_diktator_Delen_tultolt_cukisagkampanya","timestamp":"2019. január. 03. 10:50","title":"Visszaüthet az észak-koreai diktátor Délen túltolt cukiságkampánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa436fb4-deae-478d-b9b8-a9c35ee3e855","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kirúgták a legismertebb moszkvai park, a Gorkij-park igazgatóját, miután szilveszterkor összeomlott a korcsolyapálya fölé emelt gyalogos fahíd. A balesetről látványos videó is készült.","shortLead":"Kirúgták a legismertebb moszkvai park, a Gorkij-park igazgatóját, miután szilveszterkor összeomlott a korcsolyapálya...","id":"20190102_Szilveszterkor_a_himnusz_hangjaira_omlott_ossze_egy_zsufolt_moszkvai_fahid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa436fb4-deae-478d-b9b8-a9c35ee3e855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4837a868-c63c-4ff8-a69c-273907131f56","keywords":null,"link":"/vilag/20190102_Szilveszterkor_a_himnusz_hangjaira_omlott_ossze_egy_zsufolt_moszkvai_fahid","timestamp":"2019. január. 02. 14:12","title":"Szilveszterkor, a himnusz hangjaira omlott össze egy zsúfolt moszkvai fahíd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96","c_author":"Windisch Judit","category":"kkv","description":"Több helyen csak a törvény kihirdetésére vártak és azonnal léptek.","shortLead":"Több helyen csak a törvény kihirdetésére vártak és azonnal léptek.","id":"20190102_Stikaban_probaljak_atvinni_egyes_cegeknel_a_400_oras_tulmunkat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=925ea596-513d-4632-8b30-06361754ed96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"079d89b7-59ef-4bc1-a3f0-621b37f397f1","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Stikaban_probaljak_atvinni_egyes_cegeknel_a_400_oras_tulmunkat","timestamp":"2019. január. 02. 18:30","title":"Stikában fogadtathatják el egyes cégeknél a dolgozókkal a 400 órás túlmunkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]