[{"available":true,"c_guid":"1598eed8-ec0b-434a-9f90-879be4a55794","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lezárták a nyomozást, mert „nem tudtak megállapítani bűncselekményt”.","shortLead":"Lezárták a nyomozást, mert „nem tudtak megállapítani bűncselekményt”.","id":"20190103_Rendorseg_torvenyesen_jart_el_a_Mediatanacs_amikor_Vajna_szabalytalanul_palyazo_radiojanak_adott_egy_frekvenciat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1598eed8-ec0b-434a-9f90-879be4a55794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040fca50-928c-4701-ba01-7674d14b41e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Rendorseg_torvenyesen_jart_el_a_Mediatanacs_amikor_Vajna_szabalytalanul_palyazo_radiojanak_adott_egy_frekvenciat","timestamp":"2019. január. 03. 12:56","title":"Rendőrség: törvényesen járt el a Médiatanács, amikor Vajna szabálytalanul pályázó rádiójának adott egy frekvenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b46dd3a-21e0-4653-be2a-ff8e88ab86b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még mindig kevés konkrétumot tudni a Samsung iparágat is felforgató okostelefonjáról, de pletykákból és értesülésekből nincs hiány. Most egy újabb részletről kezdtek beszélni a koreai források.","shortLead":"Még mindig kevés konkrétumot tudni a Samsung iparágat is felforgató okostelefonjáról, de pletykákból és értesülésekből...","id":"20190103_samsung_infinity_felx_display_hajlithato_kijelzos_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b46dd3a-21e0-4653-be2a-ff8e88ab86b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c59044-02fd-4c78-816f-f519d7e44a7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_samsung_infinity_felx_display_hajlithato_kijelzos_okostelefon","timestamp":"2019. január. 03. 15:03","title":"Újabb pletyka kapott szárnyra a Samsung hajlítható kijelzős okostelefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc191641-bc3f-4e0a-9d3b-3c0c0f2d220c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több vállalat dönt úgy, kihagyja az Apple-t és a Google-t bevételei lefölözéséből. A Netflix a legújabb cég, amelyik hasonlóképpen gondolkozik.","shortLead":"Egyre több vállalat dönt úgy, kihagyja az Apple-t és a Google-t bevételei lefölözéséből. A Netflix a legújabb cég...","id":"20190102_netflix_apple_app_store_iap_alkalmazason_beluli_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc191641-bc3f-4e0a-9d3b-3c0c0f2d220c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"507c775d-26f6-4c02-a5f0-75099c26cc9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_netflix_apple_app_store_iap_alkalmazason_beluli_vasarlas","timestamp":"2019. január. 02. 13:03","title":"Besokallt a Netflix: nem akar többé adózni az Apple-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cd0e49-5a5a-4152-abd0-df45aa7d8a03","c_author":"Szegedi Szabadtéri","category":"brandcontent","description":"A nagyérdemű ma sokkal szívesebben közelít a filmes előéletű darabokhoz, így a Szegedi Szabadtéri Játékok 2019-es szuperprodukciója a Titanic című Broadway musical lesz. Ám a fesztivál idén ugyanúgy kínál az operától kezdve a prózán és a szimfonikus koncerteken át táncbemutatót is. Herczeg Tamást, a Szegedi Szabadtéri Játékok igazgatóját kérdeztük. ","shortLead":"A nagyérdemű ma sokkal szívesebben közelít a filmes előéletű darabokhoz, így a Szegedi Szabadtéri Játékok 2019-es...","id":"20181128_interju_Herczeg_Tamassal_a_Szegedi_Szabadteri_Jatekok_igazgatojaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07cd0e49-5a5a-4152-abd0-df45aa7d8a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e4adc7-b4a9-42d2-9bfe-9959d0ded2a8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181128_interju_Herczeg_Tamassal_a_Szegedi_Szabadteri_Jatekok_igazgatojaval","timestamp":"2019. január. 03. 13:32","title":"“Szinte minden műfajban játszunk” – Már 85 éve fesztiválozik Szeged","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két fivért találtak holtan egy kisgyőri családi házban, a haláluk körülményeit a rendőrség vizsgálja.","shortLead":"Két fivért találtak holtan egy kisgyőri családi házban, a haláluk körülményeit a rendőrség vizsgálja.","id":"20190103_csaladi_tragedia_kisgyor_halott_fiverek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d992d51d-9764-463c-a244-a1750b2e68c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_csaladi_tragedia_kisgyor_halott_fiverek","timestamp":"2019. január. 03. 13:49","title":"Családi tragédia Kisgyőrön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2922ab-4f9c-4076-813b-fb0ffb6a6263","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kislány szüleivel épp élménytúrán vett részt két gondozó felügyelete mellett, de valahogy bejutott az állatok kifutójába.","shortLead":"A kislány szüleivel épp élménytúrán vett részt két gondozó felügyelete mellett, de valahogy bejutott az állatok...","id":"20190102_Orrszarvu_tamadt_egy_keteves_gyerekre_egy_floridai_allatkertben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba2922ab-4f9c-4076-813b-fb0ffb6a6263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49edba33-ba76-4d9b-b9e8-fdd2f5c3a5e7","keywords":null,"link":"/vilag/20190102_Orrszarvu_tamadt_egy_keteves_gyerekre_egy_floridai_allatkertben","timestamp":"2019. január. 02. 17:22","title":"Orrszarvú támadt egy kétéves gyerekre egy floridai állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"900 millió forinttal lett drágább a hatvani sportcsarnok az eredetileg tervezetthez képest.","shortLead":"900 millió forinttal lett drágább a hatvani sportcsarnok az eredetileg tervezetthez képest.","id":"20190102_Masfel_napot_birtunk_ki_2019ben_ugy_hogy_egyetlen_sportberuhazas_sem_dragult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e34dc97-ce70-4329-87d9-559060902a80","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Masfel_napot_birtunk_ki_2019ben_ugy_hogy_egyetlen_sportberuhazas_sem_dragult","timestamp":"2019. január. 02. 11:20","title":"Másfél napot bírtunk ki 2019-ben úgy, hogy egyetlen sportberuházás sem drágult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az álhírben szereplő kórház szerint náluk nem is születtek ikrek december 31-én, és az állítólagos anya nevét sem találták a nyilvántartásban.","shortLead":"Az álhírben szereplő kórház szerint náluk nem is születtek ikrek december 31-én, és az állítólagos anya nevét sem...","id":"20190102_Atverte_a_vilagsajtot_egy_ferfi_aki_azt_allitotta_egy_olasz_ikerpar_tagjai_masmas_evben_szulettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e797127-7503-49ff-a66c-36eb4ef66d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fd4bda-27c2-45f6-b326-62b1bcb5e9c4","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Atverte_a_vilagsajtot_egy_ferfi_aki_azt_allitotta_egy_olasz_ikerpar_tagjai_masmas_evben_szulettek","timestamp":"2019. január. 02. 20:31","title":"Átverte a világsajtót egy férfi, aki azt állította, egy olasz ikerpár tagjai más-más évben születtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]