Szél nem vihetett be a Parlamentbe egy momentumos politikust.

Rendkívüli parlamenti ülést tartottak ma, amire Szél Bernadett szeretett volna bevinni egy momentumos politikust, akinek leadta a nevét, azonban meglepetésére nem engedték be a Házba. A Momentum később azt közölte, Buzinkay Györgyöt vitte volna Szél a Házba. Szél szerint Kövér László házelnök ezzel szintet lépett. A bejáratok közül is csak egyet használhatnak az érkezők, így az újságírókat is előszobáztatták.

Tordai Bence párbeszédes politikus ezt az ülést is élőzte, o1g felirattal is reklámozva azt.

Tordai felvételén látszott, hogy Harangozó Tamás síppal is készült az ülésre, egy pillanatra elővette a zsebéből. Más képviselők is élőztek, Szél Bernadett, Gyurcsány Ferenc és Szabó Tímea is, utóbbi szelfibottal a kezében szólalt fel az ülésen, amelynek villám gyorsan vége lett, erről részleteket itt olvashatnak.