[{"available":true,"c_guid":"4035b79a-103b-46bc-ad37-dc6e5d42d015","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"Marabu is beköszönt idénre.","shortLead":"Marabu is beköszönt idénre.","id":"20190102_Marabu_FekNyuz_Hat_legalabb_igy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4035b79a-103b-46bc-ad37-dc6e5d42d015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9092d214-d9a7-4b50-adcf-2d7fb012c1db","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Marabu_FekNyuz_Hat_legalabb_igy","timestamp":"2019. január. 02. 11:05","title":"Marabu FékNyúz: Hát, legalább így","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac462ca5-4787-44a5-9e8e-e64ee40e04f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez a negyedik legnagyobb nyeremény, amit lottón nyertek Nagy-Britanniában. ","shortLead":"Ez a negyedik legnagyobb nyeremény, amit lottón nyertek Nagy-Britanniában. ","id":"20190102_41_milliard_forintot_nyert_valaki_ujevkor_a_brit_lotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac462ca5-4787-44a5-9e8e-e64ee40e04f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b535be4-d5f4-4250-b80f-d89d42a8d9a6","keywords":null,"link":"/elet/20190102_41_milliard_forintot_nyert_valaki_ujevkor_a_brit_lotton","timestamp":"2019. január. 02. 17:36","title":"41 milliárd forintot nyert valaki újévkor a brit lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a50cf13-6f0e-4b2e-91a6-1e39191e3412","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindössze két videót töltött fel eddig Jablinski Games nevű YouTube-csatornájára Jack Black, de ez a kettő is elég volt ahhoz, hogy százezrek kövessék be. Rég láthattunk ilyen mértékű növekedést.","shortLead":"Mindössze két videót töltött fel eddig Jablinski Games nevű YouTube-csatornájára Jack Black, de ez a kettő is elég volt...","id":"20190103_jack_black_youtube_jablinski_games","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a50cf13-6f0e-4b2e-91a6-1e39191e3412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f969f3f3-926c-4353-b86b-af4565a77579","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_jack_black_youtube_jablinski_games","timestamp":"2019. január. 03. 16:03","title":"Jack Black YouTube-csatornája felrobbantotta a netet, már 2,5 millióan követik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f944719-f6af-4bbc-87e5-f0e6eb549ce3","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A hétszeres világbajnok újraírta azt, hogy mit jelent Forma–1-es versenyzőnek lenni. És 50 évesen is nagy harcosnak tartják. ","shortLead":"A hétszeres világbajnok újraírta azt, hogy mit jelent Forma–1-es versenyzőnek lenni. És 50 évesen is nagy harcosnak...","id":"20190103_Michael_Schumacher_50","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f944719-f6af-4bbc-87e5-f0e6eb549ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9498298-8846-4fe1-8438-89dd95cf7cd4","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Michael_Schumacher_50","timestamp":"2019. január. 03. 11:00","title":"Michael Schumacher 50 éves lett, és fogalmunk sincs, hogy mit érez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök egy órán belül elfogták a fenyegetőző férfit.","shortLead":"A rendőrök egy órán belül elfogták a fenyegetőző férfit.","id":"20190103_Robbantassal_fenyegetett_egy_jozdefvarosi_epitkezesen_elkaptak_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d522aa3-d501-4b96-b6a9-8afa95687b2f","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Robbantassal_fenyegetett_egy_jozdefvarosi_epitkezesen_elkaptak_a_rendorok","timestamp":"2019. január. 03. 17:44","title":"Robbantással fenyegetett egy józsefvárosi építkezésen, elkapták a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d7d27dd-91a4-414b-9f50-133f0c7f44ea","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy 16 éves fiú lehet az elkövető.","shortLead":"Egy 16 éves fiú lehet az elkövető.","id":"20190103_Egy_embert_megoltek_a_szcientologia_egyhaz_sydneyi_kozpontjaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d7d27dd-91a4-414b-9f50-133f0c7f44ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4afc4abe-aef6-4447-b7f5-47c3d0d4c37e","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Egy_embert_megoltek_a_szcientologia_egyhaz_sydneyi_kozpontjaban","timestamp":"2019. január. 03. 08:11","title":"Egy embert megöltek a szcientológia egyház sydney-i központjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"7,4 százalékos emelésről van szó, minden honvédelmi dolgozó érintett benne. Aki beszáll a kibertámadások elleni harcba, még többet kap. ","shortLead":"7,4 százalékos emelésről van szó, minden honvédelmi dolgozó érintett benne. Aki beszáll a kibertámadások elleni harcba...","id":"20190102_30_ezer_forinttal_tobb_penzt_vihetnek_haza_a_magyar_katonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f40a1c-e0f8-493d-bcc8-4ab908ea32ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_30_ezer_forinttal_tobb_penzt_vihetnek_haza_a_magyar_katonak","timestamp":"2019. január. 02. 15:52","title":"30 ezer forinttal több pénzt vihetnek haza a magyar katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feltöltötték a kormány honlapjára Kovács Zoltán volt kormányszóvivő, jelenlegi államtitkár vagyonnyilatkozatát.","shortLead":"Feltöltötték a kormány honlapjára Kovács Zoltán volt kormányszóvivő, jelenlegi államtitkár vagyonnyilatkozatát.","id":"20190103_Nyolc_millio_forintja_es_egy_tizeves_Fordja_van_Kovacs_Zoltannak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afae0db-6c72-4aff-a521-656679fbab38","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Nyolc_millio_forintja_es_egy_tizeves_Fordja_van_Kovacs_Zoltannak","timestamp":"2019. január. 03. 12:03","title":"Nyolcmillió forintja és egy tízéves Fordja van Kovács Zoltánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]