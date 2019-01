Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"014c7aff-fb5f-484b-8375-70dd62d0bd39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök is köszöntötte a 80 éves Korda Györgyöt.","shortLead":"A miniszterelnök is köszöntötte a 80 éves Korda Györgyöt.","id":"20190104_Orban_kartyazasban_eneklesben_egyarant_bovelkedo_eveket_kivant_Korda_Gyorgynek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=014c7aff-fb5f-484b-8375-70dd62d0bd39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b79f3e-d6a7-471a-975e-bcb62553ac60","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Orban_kartyazasban_eneklesben_egyarant_bovelkedo_eveket_kivant_Korda_Gyorgynek","timestamp":"2019. január. 04. 13:59","title":"Orbán kártyázásban, éneklésben egyaránt bővelkedő éveket kívánt Korda Györgynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585ec1b4-4a60-4d6d-9b5b-03fe9f643f1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A New York-i terrortámadással kapcsolatos összes kérdésre választ adhatnak azok a dokumentumok, amelyek a The Dark Overlord nevű hackercsoport birtokába kerültek, állítják maguk a tolvajok. A kiberbűnözők azzal fenyegetnek, hogy a papírokat közszemlére teszik, ha nem teljesítik követeléseiket.","shortLead":"A New York-i terrortámadással kapcsolatos összes kérdésre választ adhatnak azok a dokumentumok, amelyek a The Dark...","id":"20190104_the_dark_overlord_hackerek_szeptember_11_titkos_dokumentumok_terrortamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=585ec1b4-4a60-4d6d-9b5b-03fe9f643f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71db658-d97d-4ab6-8661-cd900031b34e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_the_dark_overlord_hackerek_szeptember_11_titkos_dokumentumok_terrortamadas","timestamp":"2019. január. 04. 10:33","title":"Hackerek loptak el több ezer titkos dokumentumot a New York-i terrortámadásról, és közzéteszik, ha nem fizetnek nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479c62ad-80cf-43a5-9fc8-96c70ba1fa8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több helyen a kompközlekedést és a repterek forgalmát is leállították.","shortLead":"Több helyen a kompközlekedést és a repterek forgalmát is leállították.","id":"20190104_Lecsapott_az_iteletido_Thaifoldre_magyarok_is_ott_ragadtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=479c62ad-80cf-43a5-9fc8-96c70ba1fa8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2af08b2-8022-4618-802f-72fba96b9a97","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_Lecsapott_az_iteletido_Thaifoldre_magyarok_is_ott_ragadtak","timestamp":"2019. január. 04. 20:58","title":"Lecsapott az ítéletidő Thaiföldre, magyarok is ott ragadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d2fe84-b3f4-498d-942c-9b7fc2c4e3a0","c_author":"Péterfy Gergely","category":"velemeny","description":"Most bosszút áll. Most neki lett mindenben igaza. A tévéből, a rádióból, az újságból az ő igazsága harsog, az ő félelmeinek ad igazat a politika, és akik eddig nevettek rajta, most gúny és megvetés tárgyai lettek.","shortLead":"Most bosszút áll. Most neki lett mindenben igaza. A tévéből, a rádióból, az újságból az ő igazsága harsog, az ő...","id":"201901_a_kisordog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31d2fe84-b3f4-498d-942c-9b7fc2c4e3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1e023f-e67c-461f-b879-7458a4aab819","keywords":null,"link":"/velemeny/201901_a_kisordog","timestamp":"2019. január. 05. 12:00","title":"Péterfy Gergely: A kisördög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b46dd3a-21e0-4653-be2a-ff8e88ab86b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még mindig kevés konkrétumot tudni a Samsung iparágat is felforgató okostelefonjáról, de pletykákból és értesülésekből nincs hiány. Most egy újabb részletről kezdtek beszélni a koreai források.","shortLead":"Még mindig kevés konkrétumot tudni a Samsung iparágat is felforgató okostelefonjáról, de pletykákból és értesülésekből...","id":"20190103_samsung_infinity_felx_display_hajlithato_kijelzos_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b46dd3a-21e0-4653-be2a-ff8e88ab86b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c59044-02fd-4c78-816f-f519d7e44a7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_samsung_infinity_felx_display_hajlithato_kijelzos_okostelefon","timestamp":"2019. január. 03. 15:03","title":"Újabb pletyka kapott szárnyra a Samsung hajlítható kijelzős okostelefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491bd8f8-d9e0-45a1-a2e2-1f800fb6a147","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Soha ennyi és ilyen nagy beruházás nem érkezett hazánkba, mint tavaly, mondta a külügyminiszter. ","shortLead":"Soha ennyi és ilyen nagy beruházás nem érkezett hazánkba, mint tavaly, mondta a külügyminiszter. ","id":"20190103_Szijjarto_2018_volt_minden_idok_legsikeresebb_eve_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=491bd8f8-d9e0-45a1-a2e2-1f800fb6a147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b5ef1b-bdb0-4c40-97b9-bafd6139cecb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_Szijjarto_2018_volt_minden_idok_legsikeresebb_eve_Magyarorszagon","timestamp":"2019. január. 03. 15:10","title":"Szijjártó: 2018 volt minden idők legsikeresebb éve Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f2ec51-df47-4475-ab8c-e9299081aefc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök elfogták őket, de nem büntethetők.","shortLead":"A rendőrök elfogták őket, de nem büntethetők.","id":"20190103_Tizevesek_rongaltak_kozteri_lampakat_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33f2ec51-df47-4475-ab8c-e9299081aefc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24556f0e-333a-4198-ad55-c33e693d2b1e","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Tizevesek_rongaltak_kozteri_lampakat_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2019. január. 03. 17:01","title":"Tízévesek rongáltak köztéri lámpákat Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7526805-da60-425c-9203-3526d0b35c70","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Párton belül küldött üzeneteket, valamint személyes adatokat tettek közzé a Twitteren. A kiszivárogtatás több száz német politikust érint, a Bundestagban lévő összes párt érintett, csupán a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) politikusait kímélték meg.","shortLead":"Párton belül küldött üzeneteket, valamint személyes adatokat tettek közzé a Twitteren. A kiszivárogtatás több száz...","id":"20190104_Tobb_szaz_nemet_politikus_titkait_szivarogtattak_ki_az_AfD_kivetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7526805-da60-425c-9203-3526d0b35c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8ba17a-04a7-43f4-90e5-46213726a180","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_Tobb_szaz_nemet_politikus_titkait_szivarogtattak_ki_az_AfD_kivetel","timestamp":"2019. január. 04. 10:34","title":"Több száz német politikus titkait szivárogtatták ki, az AfD kivétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]