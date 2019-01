Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e28cc6aa-39c3-40fe-8c80-08d6a3623c7d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy tudni, az öt fiatal lány egyikük születésnapját ünnepelte.","shortLead":"Úgy tudni, az öt fiatal lány egyikük születésnapját ünnepelte.","id":"20190104_kigyulladt_szabaduloszoba_tuz_tinedzserek_lengyelorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e28cc6aa-39c3-40fe-8c80-08d6a3623c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c690c1-10de-4e33-b875-44673cab7cc8","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_kigyulladt_szabaduloszoba_tuz_tinedzserek_lengyelorszag","timestamp":"2019. január. 04. 22:30","title":"Öt lengyel tinédzser halt meg egy kigyulladt szabadulószobában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év eleji csökkenés csak átmeneti volt.","shortLead":"Az év eleji csökkenés csak átmeneti volt.","id":"20190103_Csokkent_a_munkanelkuliseg_de_tobben_dolgoznak_kulfoldon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b77fb4f3-d317-4122-a5be-eabef01051ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11319469-a617-427d-b9fe-fec60e7ac5bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_Csokkent_a_munkanelkuliseg_de_tobben_dolgoznak_kulfoldon","timestamp":"2019. január. 03. 11:45","title":"Csökkent a munkanélküliség, de többen dolgoznak külföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ef0124-5590-496c-9550-fbfd5a14c388","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pont egy autó tetején landolt.","shortLead":"Pont egy autó tetején landolt.","id":"20190104_A_csaladi_vita_heveben_egy_kisszek_repult_ki_egy_gyori_emeletes_haz_ablakan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9ef0124-5590-496c-9550-fbfd5a14c388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432fda67-10bd-4cab-9528-2e64ae3d31ba","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_A_csaladi_vita_heveben_egy_kisszek_repult_ki_egy_gyori_emeletes_haz_ablakan","timestamp":"2019. január. 04. 10:48","title":"A családi vita hevében egy kisszék repült ki egy győri emeletes ház ablakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Több külföldi feltaláló kell Németországnak, ha versenyben akar maradni a globális gazdaságban-erre a megállapításra jutott az a tanulmány, melyet az igen befolyásos Gyáriparosok Szövetsége (BDI) rendelt meg.","shortLead":"Több külföldi feltaláló kell Németországnak, ha versenyben akar maradni a globális gazdaságban-erre a megállapításra...","id":"20190103_Eszuknel_vannak_ezek_a_kutatok_Bevandorlo_feltalalokat_var_a_nemet_gazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94189f8-0d52-42a0-b389-8b1e03e648cd","keywords":null,"link":"/kkv/20190103_Eszuknel_vannak_ezek_a_kutatok_Bevandorlo_feltalalokat_var_a_nemet_gazdasag","timestamp":"2019. január. 03. 11:32","title":"Eszüknél vannak ezek a kutatók? Bevándorló feltalálókat vár a német gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce30a1a-dec5-409f-9578-18f4a95c657c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Orosz kutatók szerint a 122 évesen elhunyt francia nő valójában annak lánya volt. ","shortLead":"Orosz kutatók szerint a 122 évesen elhunyt francia nő valójában annak lánya volt. ","id":"20190103_Csalassal_lett_rekorder_a_vilag_legidosebben_122_evesen_elhunyt_embere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ce30a1a-dec5-409f-9578-18f4a95c657c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cff5458-fec7-4db3-be6c-36764cd97221","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Csalassal_lett_rekorder_a_vilag_legidosebben_122_evesen_elhunyt_embere","timestamp":"2019. január. 03. 15:15","title":"Csalással lett rekorder a világ legidősebben, 122 évesen elhunyt embere?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6bc097-19c2-4e60-a99a-452e49f7088f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány konténert már partra is mosott a víz a holland szigeteknél. ","shortLead":"Néhány konténert már partra is mosott a víz a holland szigeteknél. ","id":"20190103_Mergezo_anyagot_is_tartalmazo_kontenerek_estek_az_Eszakitengerbe_egy_uszalyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae6bc097-19c2-4e60-a99a-452e49f7088f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a734ade5-69bd-4f62-befd-ab7061c897f7","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Mergezo_anyagot_is_tartalmazo_kontenerek_estek_az_Eszakitengerbe_egy_uszalyrol","timestamp":"2019. január. 03. 12:27","title":"Mérgező anyagot is tartalmazó konténerek estek az Északi-tengerbe egy uszályról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f944719-f6af-4bbc-87e5-f0e6eb549ce3","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A hétszeres világbajnok újraírta azt, hogy mit jelent Forma–1-es versenyzőnek lenni. És 50 évesen is nagy harcosnak tartják. ","shortLead":"A hétszeres világbajnok újraírta azt, hogy mit jelent Forma–1-es versenyzőnek lenni. És 50 évesen is nagy harcosnak...","id":"20190103_Michael_Schumacher_50","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f944719-f6af-4bbc-87e5-f0e6eb549ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9498298-8846-4fe1-8438-89dd95cf7cd4","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Michael_Schumacher_50","timestamp":"2019. január. 03. 11:00","title":"Michael Schumacher 50 éves lett, és fogalmunk sincs, hogy mit érez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd3a789b-6dc3-41cf-b900-3233fc570c7b","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke szerint a Fidesz vezetői csak maguknak köszönhetik majd, ha Oroszországba kell menekülniük a dühös tömegek elől, hátrahagyva a stadionjaikat, a magángépeiket, a fánkozóikat. Fekete-Győr azt mondja, most már készek az együttműködésre azokkal, akiknek szintén a Fidesz az ellenség. Interjú.","shortLead":"A Momentum elnöke szerint a Fidesz vezetői csak maguknak köszönhetik majd, ha Oroszországba kell menekülniük a dühös...","id":"20190105_FeketeGyor_Andras_Ez_harc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd3a789b-6dc3-41cf-b900-3233fc570c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a6ff96-201c-4e24-8541-ac3d6cda70dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_FeketeGyor_Andras_Ez_harc","timestamp":"2019. január. 05. 07:00","title":"Fekete-Győr András: Ez harc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]