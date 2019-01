Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66033e28-4c00-4b2a-8ad2-ac7aa41f60e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg nincs minden faluban legalább egy-két olyan ember, aki felvállalja, hogy ellenzéki, addig nem lehet legyőzni a Fideszt - állítja Hadházy Ákos független képviselő a Népszavának adott interjúban.","shortLead":"Amíg nincs minden faluban legalább egy-két olyan ember, aki felvállalja, hogy ellenzéki, addig nem lehet legyőzni...","id":"20190105_Hadhazy_Hazmesterek_orszaga_vagyunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66033e28-4c00-4b2a-8ad2-ac7aa41f60e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409e5cf8-118a-4901-a49f-9a2d42662872","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Hadhazy_Hazmesterek_orszaga_vagyunk","timestamp":"2019. január. 05. 09:11","title":"Hadházy: Házmesterek országa vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2018 középhőmérséklete országos átlagban 11,99 Celsius-fok volt, ez a legmagasabb érték 1901 óta az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlati adatbázisának jelen állapota szerint.\r

","shortLead":"2018 középhőmérséklete országos átlagban 11,99 Celsius-fok volt, ez a legmagasabb érték 1901 óta az Országos...","id":"20190105_homerseklet_meteorologia_meleg_rekord_2018_1901","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41af3d73-5fab-4d26-b5b2-20951b70920a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20463930-aa01-4e96-be16-f3824704c065","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_homerseklet_meteorologia_meleg_rekord_2018_1901","timestamp":"2019. január. 05. 07:45","title":"Olyan meleg volt tavaly, amilyenre több mint 100 éve nem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Közel 1,7 milliárdot lehetett nyerni.","shortLead":"Közel 1,7 milliárdot lehetett nyerni.","id":"20190105_otos_lotto_nyeroszamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45026a24-2907-4e34-bb7a-669966eaf8b6","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_otos_lotto_nyeroszamok","timestamp":"2019. január. 05. 19:41","title":"Ezek a heti ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97345076-b5f5-4ca0-8b3c-4691798a852e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Stuttgart most éppen a tizenhatodik a Bundesligában. ","shortLead":"A Stuttgart most éppen a tizenhatodik a Bundesligában. ","id":"20190105_A_Stuttgart_es_a_Galatasaray_is_vinne_Szalait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97345076-b5f5-4ca0-8b3c-4691798a852e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f560a25-6b08-4391-a0ff-bc0d943bc0ea","keywords":null,"link":"/sport/20190105_A_Stuttgart_es_a_Galatasaray_is_vinne_Szalait","timestamp":"2019. január. 05. 15:02","title":"A Stuttgart és a Galatasaray is vinné Szalait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d45f7bb-c19a-47b0-b599-d23e22aeb3e9","c_author":"Andor László","category":"gazdasag","description":"Van, aki nehezen emészti meg: a keleti bővítéssel nemcsak országok és piacok csatlakoztak az EU-hoz, hanem emberek – méghozzá egyenlő jogokkal. Ez a hozzáállás szüli az olyan visszataszító ötleteket, mint a migráns dolgozók otthon hagyott gyermekei után járó családi pótlék indexálása.","shortLead":"Van, aki nehezen emészti meg: a keleti bővítéssel nemcsak országok és piacok csatlakoztak az EU-hoz, hanem emberek –...","id":"20190106_Andor_Laszlo_Robot_baba_migrans_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d45f7bb-c19a-47b0-b599-d23e22aeb3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e2e9793-8fe8-4fea-ba81-64c8e7ff5d49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190106_Andor_Laszlo_Robot_baba_migrans_no","timestamp":"2019. január. 06. 16:40","title":"Andor László: Robot, baba, migráns, nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28cc6aa-39c3-40fe-8c80-08d6a3623c7d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy tudni, az öt fiatal lány egyikük születésnapját ünnepelte.","shortLead":"Úgy tudni, az öt fiatal lány egyikük születésnapját ünnepelte.","id":"20190104_kigyulladt_szabaduloszoba_tuz_tinedzserek_lengyelorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e28cc6aa-39c3-40fe-8c80-08d6a3623c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c690c1-10de-4e33-b875-44673cab7cc8","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_kigyulladt_szabaduloszoba_tuz_tinedzserek_lengyelorszag","timestamp":"2019. január. 04. 22:30","title":"Öt lengyel tinédzser halt meg egy kigyulladt szabadulószobában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"Nemzet házmestere\" szerinte csak erőlködik - de értékeli a humorát.","shortLead":"A \"Nemzet házmestere\" szerinte csak erőlködik - de értékeli a humorát.","id":"20190105_demeter_kover_kitiltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c116cff-4e23-402d-aedc-5370871a64d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_demeter_kover_kitiltas","timestamp":"2019. január. 05. 20:50","title":"Kövér kitiltotta Demeter Mártát a NATO-közgyűlésből – itt a válasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91cae051-3f57-433d-8615-7ede5191e76a","c_author":"MTA","category":"kultura","description":"A siker többek között a divat és a katolikus vallás közötti kapcsolatokat feltáró és a brit David Hockney festő műveinek szentelt tárlatnak köszönhető. \r

","shortLead":"A siker többek között a divat és a katolikus vallás közötti kapcsolatokat feltáró és a brit David Hockney festő...","id":"20190105_Rekordszamu_latogatoja_volt_tavaly_a_New_Yorki_Metropolitan_Muzeumnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91cae051-3f57-433d-8615-7ede5191e76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1068119b-2101-4bd1-828d-3659db8c3315","keywords":null,"link":"/kultura/20190105_Rekordszamu_latogatoja_volt_tavaly_a_New_Yorki_Metropolitan_Muzeumnak","timestamp":"2019. január. 05. 09:45","title":"Rekordszámú látogatója volt tavaly a New York-i Metropolitan Múzeumnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]