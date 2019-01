Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"639cb634-3d5b-43c7-81ad-72d03c5773e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy majdnem tökéletes családi fotó.","shortLead":"Egy majdnem tökéletes családi fotó.","id":"20190109_Csupa_joindulatbol_ket_bal_labat_photoshoppoltak_az_ausztral_miniszterelnoknek__foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=639cb634-3d5b-43c7-81ad-72d03c5773e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10be1e70-197c-4ce9-947b-74275a37e898","keywords":null,"link":"/elet/20190109_Csupa_joindulatbol_ket_bal_labat_photoshoppoltak_az_ausztral_miniszterelnoknek__foto","timestamp":"2019. január. 09. 09:53","title":"Csupa jóindulatból két bal lábat photoshoppoltak az ausztrál miniszterelnöknek - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pályázatában semmi nem utal arra, hogy mi történt, szerinte azért, mert a vizsgálati jegyzőkönyv \"nem a realitásokat tartalmazza\".","shortLead":"Pályázatában semmi nem utal arra, hogy mi történt, szerinte azért, mert a vizsgálati jegyzőkönyv \"nem a realitásokat...","id":"20190109_Naploval_utotte_az_egyik_diakot_Pusztaszabolcs_fideszes_alpolgarmestere_most_iskolaigazgato_szeretne_lenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6418b6-946b-4672-add0-23fa734028ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Naploval_utotte_az_egyik_diakot_Pusztaszabolcs_fideszes_alpolgarmestere_most_iskolaigazgato_szeretne_lenni","timestamp":"2019. január. 09. 08:27","title":"Naplóval ütötte az egyik diákot Pusztaszabolcs fideszes alpolgármestere, most iskolaigazgató szeretne lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8211c8-9163-4dc8-ad53-5b4f2f7be3ea","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hormonpótló terápia (HRT) egészségi kockázatairól készült újabb nagyszabású brit tanulmány kimutatta, hogy nincs kockázata a hormontapasz, -gél vagy -krém alkalmazásának, a tabletta formában történő hormonpótlás azonban növeli a trombózis kialakulásának lehetőségét.","shortLead":"A hormonpótló terápia (HRT) egészségi kockázatairól készült újabb nagyszabású brit tanulmány kimutatta, hogy nincs...","id":"20190110_hormonpotlas_boron_ketesztul_tabletta_gel_krem_tapasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a8211c8-9163-4dc8-ad53-5b4f2f7be3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4aaa6b-35bf-4613-bd8b-9b0f9f3b41a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_hormonpotlas_boron_ketesztul_tabletta_gel_krem_tapasz","timestamp":"2019. január. 10. 14:03","title":"Ha hormonpótló tablettát szed, jobb lenne átszoknia más formára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860d506b-7f97-420c-a87b-b0262670d43d","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Aláírásgyűjtésbe fogtak a békési Lőkösházán, hogy ne zárják be a takarékszövetkezeti fiókot. Szerintük megint a falvakban élőkön csattan az ostor. Több kistelepülésen is felháborodást okozott a helyi fiókok bezárása, pedig a racionalizálásra hivatkozva a TakarékBank fiókjainak harmadára is lakat kerülhet.","shortLead":"Aláírásgyűjtésbe fogtak a békési Lőkösházán, hogy ne zárják be a takarékszövetkezeti fiókot. Szerintük megint...","id":"20190109_Videki_takarekok_bezarasa_Most_megint_a_cihaban_tarthatjuk_a_penzunket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=860d506b-7f97-420c-a87b-b0262670d43d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94743232-73e7-4f54-b323-c984e298ab78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Videki_takarekok_bezarasa_Most_megint_a_cihaban_tarthatjuk_a_penzunket","timestamp":"2019. január. 09. 11:23","title":"Vidéki takarékok bezárása: „Most megint a cihában tarthatjuk a pénzünket?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31708754-798e-49f6-84b1-cd1bae4b70e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elhivatott és alkalmazkodó jelentkezőket várnak, cserébe felelősséget elismerő jövedelmet ígérnek.","shortLead":"Elhivatott és alkalmazkodó jelentkezőket várnak, cserébe felelősséget elismerő jövedelmet ígérnek.","id":"20190110_Legiutaskiserot_keres_a_honvedseg_a_nem_kormanygepekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31708754-798e-49f6-84b1-cd1bae4b70e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b9d188-5ed8-4f66-9db6-294c8ff8dc83","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Legiutaskiserot_keres_a_honvedseg_a_nem_kormanygepekre","timestamp":"2019. január. 10. 13:35","title":"Stewardesst keres a honvédség a „nem kormánygépekre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Miután a tüntetésektől bizonyára nem függetlenül eddigi mélypontra zuhant, az annak hatására bejelentett jóléti intézkedések után januárban újra nőni kezdett.","shortLead":"Miután a tüntetésektől bizonyára nem függetlenül eddigi mélypontra zuhant, az annak hatására bejelentett jóléti...","id":"20190108_Ujra_noni_kezdett_Macron_nepszerusege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d303d11-7a84-4c85-87e4-4099bf507a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"286b614c-af20-4a56-8b5d-9cf53ad7b766","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Ujra_noni_kezdett_Macron_nepszerusege","timestamp":"2019. január. 08. 20:53","title":"Újra nőni kezdett Macron népszerűsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európába már 2018 elején megérkezett a Google Chrome hirdetésblokkoló funkciója, júliustól viszont már az egész világon elérhetővé válik. A Google szerint a cél, hogy tisztább legyen az internet.","shortLead":"Európába már 2018 elején megérkezett a Google Chrome hirdetésblokkoló funkciója, júliustól viszont már az egész világon...","id":"20190110_google_chrome_hirdetesblokkolo_bongeszo_idegesito_hirdetesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ceec802-863a-4b30-8800-022edb68910d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_google_chrome_hirdetesblokkolo_bongeszo_idegesito_hirdetesek","timestamp":"2019. január. 10. 19:03","title":"Nyártól nincs kegyelem: mindenhol bekapcsolja a Google a Chrome hirdetésblokkolóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae67ad26-1370-470e-bd48-b128d93b0260","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tavaly decemberi ,eddigi csúcsot döntötte meg az áramfogyasztás január 8-án. ","shortLead":"A tavaly decemberi ,eddigi csúcsot döntötte meg az áramfogyasztás január 8-án. ","id":"20190109_Megdolt_az_aramfogyasztasi_rekord_kedden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae67ad26-1370-470e-bd48-b128d93b0260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c209449c-4561-4521-be73-ca5ca78ff165","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Megdolt_az_aramfogyasztasi_rekord_kedden","timestamp":"2019. január. 09. 12:39","title":"Megdőlt az áramfogyasztási rekord kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]