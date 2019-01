Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76776848-8b36-4861-94bb-95e05c860692","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A veszprémi állatkerthez fordul Székely László ombudsman egy fogyatékkal élőket érintő ügy miatt – tudta meg a hvg. Az állampolgári jogok biztosa azt nehezményezi, hogy egy csoport fogyatékkal élő nem vásárolhatott kedvezményes belépőt, pedig minden hatósági igazolvánnyal rendelkeztek. A probléma azonban nem egyedi: Magyarországon a fogyatékosság önmagában nem jogosít fel kedvezményekre.","shortLead":"A veszprémi állatkerthez fordul Székely László ombudsman egy fogyatékkal élőket érintő ügy miatt – tudta meg a hvg...","id":"20190109_Meltanytalan_hogy_nem_mehettek_be_kedvezmenyes_jeggyel_a_fogyatekossaggal_elok_a_veszpremi_allatkertbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76776848-8b36-4861-94bb-95e05c860692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77dd3c08-b575-498f-86f7-709fcc479cd5","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Meltanytalan_hogy_nem_mehettek_be_kedvezmenyes_jeggyel_a_fogyatekossaggal_elok_a_veszpremi_allatkertbe","timestamp":"2019. január. 09. 15:20","title":"Megalázó az ombudsman szerint, hogy a fogyatékosság nem elég egy kedvezményhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56381519-7278-4d09-8951-b213a1c30adc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ma Gulyás helyett velem kell beérnetek\" – ezt nem a menzára, hanem miniszterére utalva mondta Orbán Viktor. Nincs más téma csütörtökön, csak a kormányfői tájékoztató, amelyen kérdésekre is méltóztatik válaszolni. A sajtótájékoztató végére kiderült, az ilyen és ehhez hasonló eseményekre nincs szükség Orbán Viktorra.","shortLead":"\"Ma Gulyás helyett velem kell beérnetek\" – ezt nem a menzára, hanem miniszterére utalva mondta Orbán Viktor. Nincs más...","id":"20190110_Jon_az_elso_Orbaninfo_a_kormanyfo_megjatszott_szerenyseggel_hangol_ra__ELO","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56381519-7278-4d09-8951-b213a1c30adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa2c54a-992a-4ead-aeb9-d185e9aa5265","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Jon_az_elso_Orbaninfo_a_kormanyfo_megjatszott_szerenyseggel_hangol_ra__ELO","timestamp":"2019. január. 10. 10:10","title":"Orbán: Figyelek a mostani tüntetőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75fd7d99-d9d6-4e8a-bbc6-f60e90eade83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nintendo jövőjével kapcsolatos kérdések is szóba kerültek a vállalat vezérigazgatójával készült újévi interjúban. Suntaro Furukava pedig beszélt is, ám közel sem megnyugtató dolgokról.","shortLead":"A Nintendo jövőjével kapcsolatos kérdések is szóba kerültek a vállalat vezérigazgatójával készült újévi interjúban...","id":"20190109_nintendo_switch_kezi_konzol_playstation_xbox","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75fd7d99-d9d6-4e8a-bbc6-f60e90eade83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac52fb9-11d3-4570-87c8-eaea9a7130ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_nintendo_switch_kezi_konzol_playstation_xbox","timestamp":"2019. január. 09. 18:03","title":"Komolyan elgondolkodtak a Nintendónál azon, hogy felhagynak a konzolgyártással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"914d3023-b4f2-4bda-88b7-f035e17116f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánypárti lap szerint mivel eddig a munkaadók körében nem vált gyakorlattá a ledolgoztatásra vonatkozó szerződés aláíratása, nincs is ok az elégedetlenségre.","shortLead":"A kormánypárti lap szerint mivel eddig a munkaadók körében nem vált gyakorlattá a ledolgoztatásra vonatkozó szerződés...","id":"20190111_Magyar_Idok_Senkit_nem_erint_a_negyszaz_tulora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=914d3023-b4f2-4bda-88b7-f035e17116f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23722f8-fad5-40be-ab1e-85b5b6035a11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Magyar_Idok_Senkit_nem_erint_a_negyszaz_tulora","timestamp":"2019. január. 11. 06:14","title":"A Magyar Idők szerint senkit nem érint a négyszáz túlóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok szén-dioxid-kibocsátása 3,4 százalékkal emelkedett 2018-ban, ami az elmúlt két évtized második legnagyobb éves növekedése.","shortLead":"Az Egyesült Államok szén-dioxid-kibocsátása 3,4 százalékkal emelkedett 2018-ban, ami az elmúlt két évtized második...","id":"20190110_amerikai_egyesult_allamok_usa_szen_dioxid_kibocsatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a716ac-c015-419f-81aa-1963bf4c702a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_amerikai_egyesult_allamok_usa_szen_dioxid_kibocsatas","timestamp":"2019. január. 10. 16:03","title":"Ömlik a szén-dioxid az Egyesült Államokba(n)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9048b48a-bbe8-410b-9107-73f81391bcee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tavaly nyáron szabadult szlovák nő felszolgálóként dolgozik.","shortLead":"A tavaly nyáron szabadult szlovák nő felszolgálóként dolgozik.","id":"20190109_Egy_japan_etteremben_kapott_allast_Eva_Rezesova","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9048b48a-bbe8-410b-9107-73f81391bcee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7294be-4771-4b42-8fd8-93e2506a4343","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Egy_japan_etteremben_kapott_allast_Eva_Rezesova","timestamp":"2019. január. 09. 19:02","title":"Egy japán étteremben kapott állást Eva Rezesová","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c56108-33d5-42cc-a89d-906586122cee","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Las Vegas-i CES 2019 technológiai szakkiállításon néztük meg, hogyan működik az egészségügyi termékeiről ismert Omron évek óta ígért, most végre piacra dobott vérnyomásmérős órája. Nem véletlenül dolgoztak rajta ilyen sokáig.","shortLead":"A Las Vegas-i CES 2019 technológiai szakkiállításon néztük meg, hogyan működik az egészségügyi termékeiről ismert Omron...","id":"20190109_omron_heartguide_vernyomasmero_okos_ora_project_zero","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94c56108-33d5-42cc-a89d-906586122cee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba36020c-d0f5-485d-aa67-8b36d998c829","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_omron_heartguide_vernyomasmero_okos_ora_project_zero","timestamp":"2019. január. 09. 12:03","title":"Ez valami új és hasznos: így működik az Omron vérnyomásmérős karórája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dér Csaba múlt szombaton, a nyílt utcán végzett ki egy férfit, majd kocsiba szállt és elhajtott. ","shortLead":"Dér Csaba múlt szombaton, a nyílt utcán végzett ki egy férfit, majd kocsiba szállt és elhajtott. ","id":"20190110_3_millio_forintert_olhetett_a_magyar_bergyilkos_Szerbiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434adee7-f321-47ea-babc-fb6ac22544b3","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_3_millio_forintert_olhetett_a_magyar_bergyilkos_Szerbiaban","timestamp":"2019. január. 10. 07:30","title":"3 millió forintért ölhetett a magyar bérgyilkos Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]