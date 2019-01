Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2c62c64-b274-4c8c-b2d5-ea5bbe0e8754","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Publicus Intézet igazgatója a Népszavának adott interjúban beszélt a közös ellenzéki EP-listáról, és arról is, hogy lenne értelme a kormánnyal elégedetleneket felduzzasztó tömeget becsatornáznia az ellenzéknek.","shortLead":"A Publicus Intézet igazgatója a Népszavának adott interjúban beszélt a közös ellenzéki EP-listáról, és arról is...","id":"20190110_Mit_jelenthet_egymillioval_tobb_kormanykritikus_magyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2c62c64-b274-4c8c-b2d5-ea5bbe0e8754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac4e20cd-5add-4f5f-aadc-b08e4789b83e","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Mit_jelenthet_egymillioval_tobb_kormanykritikus_magyar","timestamp":"2019. január. 10. 14:27","title":"Mit jelenthet az egymillióval több kormánykritikus magyar?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Egy hónapja zárva van – hivatalosan átmenetileg – a nemzetközi oltóközpont. Az intézmény idén lenne 60 éves. Úgy tudjuk, a nagy állami leépítéshullám miatt állították le a járványügy zászlóshajóját – pedig 5-6 embernél nem dolgozott ott több. Az egzotikus betegségek elleni védekezés a globális felmelegedés és az egzotikus utak divatja miatt egyre nagyobb jelentőséget kap. ","shortLead":"Egy hónapja zárva van – hivatalosan átmenetileg – a nemzetközi oltóközpont. Az intézmény idén lenne 60 éves...","id":"20190111_A_nagy_kormanyzati_leepites_aldozata_lett_egy_legendas_jarvanyugyi_intezmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63aa5e87-cd7e-456c-977d-815082f24ab0","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_A_nagy_kormanyzati_leepites_aldozata_lett_egy_legendas_jarvanyugyi_intezmeny","timestamp":"2019. január. 11. 15:00","title":"Kormányzati leépítés: végleg bezárhat a nemzetközi oltóközpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56381519-7278-4d09-8951-b213a1c30adc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ma Gulyás helyett velem kell beérnetek\" – ezt nem a menzára, hanem miniszterére utalva mondta Orbán Viktor. Nincs más téma csütörtökön, csak a kormányfői tájékoztató, amelyen kérdésekre is méltóztatik válaszolni. A sajtótájékoztató végére kiderült, az ilyen és ehhez hasonló eseményekre nincs szükség Orbán Viktorra.","shortLead":"\"Ma Gulyás helyett velem kell beérnetek\" – ezt nem a menzára, hanem miniszterére utalva mondta Orbán Viktor. Nincs más...","id":"20190110_Jon_az_elso_Orbaninfo_a_kormanyfo_megjatszott_szerenyseggel_hangol_ra__ELO","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56381519-7278-4d09-8951-b213a1c30adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa2c54a-992a-4ead-aeb9-d185e9aa5265","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Jon_az_elso_Orbaninfo_a_kormanyfo_megjatszott_szerenyseggel_hangol_ra__ELO","timestamp":"2019. január. 10. 10:10","title":"Orbán: Figyelek a mostani tüntetőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3cf264e-f443-4847-9a51-c70a4826a8f6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fizikai aktivitás csökkentheti az Alzheimer-kór okozta emlékezetvesztés mértékét egy brazil tanulmány szerint.","shortLead":"A fizikai aktivitás csökkentheti az Alzheimer-kór okozta emlékezetvesztés mértékét egy brazil tanulmány szerint.","id":"20190111_fizikai_aktivitas_alzheimerkor_kor_hatasai_irizin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3cf264e-f443-4847-9a51-c70a4826a8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd5671e-9e0d-45c3-a4b6-989adb12fe30","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_fizikai_aktivitas_alzheimerkor_kor_hatasai_irizin","timestamp":"2019. január. 11. 10:03","title":"Tudja, mi az az irizin? A tudósok szerint érdemes megismernie a hatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab636db-3f33-4a20-9fbe-51183dac8741","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Évek óta látványosan csökken a válások száma Magyarországon, bár ez még mindig nem feltétlenül jelenti azt, hogy stabilabbá váltak a párkapcsolatok.","shortLead":"Évek óta látványosan csökken a válások száma Magyarországon, bár ez még mindig nem feltétlenül jelenti azt...","id":"20190110_Kevesebben_valnak_de_nem_stabilabbak_a_parkapcsolatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ab636db-3f33-4a20-9fbe-51183dac8741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4189370f-272d-45eb-ac3b-67eaf2f94f72","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Kevesebben_valnak_de_nem_stabilabbak_a_parkapcsolatok","timestamp":"2019. január. 10. 17:40","title":"Kevesebben válnak, de nem stabilabbak a házasságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfca7c4d-4b5e-4783-88fa-5d1a5601ce03","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nógrád megyére az extrém hideg miatt adtak ki figyelmeztetést. ","shortLead":"Nógrád megyére az extrém hideg miatt adtak ki figyelmeztetést. ","id":"20190110_Lesz_ahol_15_fok_lesz_penteken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfca7c4d-4b5e-4783-88fa-5d1a5601ce03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5056fd2e-2b30-4f93-bb5d-bb0116960368","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Lesz_ahol_15_fok_lesz_penteken","timestamp":"2019. január. 10. 18:01","title":"Lesz, ahol -15 fok lesz pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal könnyebb lesz az életük a jövőben azoknak a felhasználóknak, akiknek több profiljuk is van Instagramon. A nekik segítő új funkció hasznos, de nem érdemes túl sokszor használni.","shortLead":"Sokkal könnyebb lesz az életük a jövőben azoknak a felhasználóknak, akiknek több profiljuk is van Instagramon. A nekik...","id":"20190111_instagram_poszt_bejegyzes_felhasznaloi_fiok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3fe4f30-a022-47ee-b45c-9c43d58ff6f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_instagram_poszt_bejegyzes_felhasznaloi_fiok","timestamp":"2019. január. 11. 11:03","title":"Jött egy új funkció az Instagramba, sokan örülhetnek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442d87d2-b1a7-4874-b0cc-a9cbf1b48d09","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rengeteg szabad parkolóhely volt a kocsi mellett, a sofőr mégsem azok valamelyikén állította le autóját.","shortLead":"Rengeteg szabad parkolóhely volt a kocsi mellett, a sofőr mégsem azok valamelyikén állította le autóját.","id":"20190111_a_nap_fotoja_ismet_egy_suzukis_es_ismet_a_martfui_lidlben_parkolt_erdekesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=442d87d2-b1a7-4874-b0cc-a9cbf1b48d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b71e048-4f69-460c-8549-76df28c4f75f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190111_a_nap_fotoja_ismet_egy_suzukis_es_ismet_a_martfui_lidlben_parkolt_erdekesen","timestamp":"2019. január. 11. 06:41","title":"A nap fotója: Ismét egy suzukis és ismét a martfűi Lidlben parkolt érdekesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]